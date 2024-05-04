https://ukraina.ru/20240504/1054891053.html

Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику

Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику - 04.05.2024 Украина.ру

Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения под Донецком

2024-05-04T07:06

2024-05-04T07:06

2024-05-04T07:06

эксклюзив

сво

спецоперация

донецк

авдеевка

очеретино

вооруженные силы украины

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053514457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2ccb25806aae28aba14ad132cf08597.jpg

Российская армия, прорвав оборону ВСУ, уверенно продолжает наступление на территориях, лежащих к северу и юго-западу от Донецка. После освобождения Новокалиново, Керамика и Очеретино российские подразделения выбили украинцев из Архангелького. Те отступили к Калиново и укрепились за естественной водной преградой: местными ставками и речкой Калиновкой."Наступление на Калиново – это наступление на север от Авдеевки. А на запад от Авдеевки наши двигаются из Новобахмутовки в село Соловьево. Там сейчас идут бои, - рассказывает Елена Бобкова. – Наши по полям движутся к поселку Сокол, чтобы заставить укропов отвести свои подразделения от Соловьево. Просто Сокол – это тыл Соловьево. Возьмут первый – перережут снабжение второму".Продолжаются бои в Нетайлово и Уманском. Из Первомайского российские подразделения продвигаются в Невельское и Красногоровку."В Красногоровке наши продолжают укрепляться на заводе по производству огнеупорных кирпичей. Есть наше продвижение в районе Георгиевки. Мы ее обхватываем с флангов, как это делали во время освобождения Авдеевки. Если возьмем Георгиевку, то двинем сразу на Максимильяновку, а там уже Курахово.Сейчас по Курахово бьют наша артиллерия и ФАБами авиация. Бойцы, которые сражаются за Нетайлово, со своих беспилотников уже видят не только Карловку, но и находящуюся за ней Галициновку. Быстро, в общем, пошло освобождение близлежащих от Донецка сел и городков. Наши молодцы – делают невозможное", - констатировала Бобкова.Из Новомихайловки идет наступление на Парасковеевку. Там российские подразделения пробили украинскую оборону в районе дач и вошли в этот населенный пункт. Освобождение Парасковеевки – это еще один шаг в наступлении на Угледар с севера."Укропы уже не те. Чувствуется определенный надлом в них. Отступая, бросают западную технику. Вот еще один "Абрамс" наши подбили. Есть "Бредли" и М-113. Причем западная техника встречается иногда в совершенно рабочем состоянии.Сейчас все и на фронте меняется и в тылу. Вот, например, обстрелов Донецка стало меньше, это факт, но еще бьют по Петровке и Кировскому району. Запускают беспилотники с дополнительным блоком питания, чтобы он смог больше пролететь. Дополнительный блок ставят за счет уменьшения веса боеприпаса. Такие беспилотники могут долетать даже до середины Горловки", - сообщили Бобкова.

https://ukraina.ru/20240427/1054766781.html

https://ukraina.ru/20240425/1054721982.html

донецк

авдеевка

очеретино

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, донецк, авдеевка, очеретино, вооруженные силы украины, бпла