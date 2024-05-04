Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику - 04.05.2024 Украина.ру
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Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику
Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику - 04.05.2024 Украина.ру
Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения под Донецком
2024-05-04T07:06
2024-05-04T07:06
эксклюзив
сво
спецоперация
донецк
авдеевка
очеретино
вооруженные силы украины
бпла
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Российская армия, прорвав оборону ВСУ, уверенно продолжает наступление на территориях, лежащих к северу и юго-западу от Донецка. После освобождения Новокалиново, Керамика и Очеретино российские подразделения выбили украинцев из Архангелького. Те отступили к Калиново и укрепились за естественной водной преградой: местными ставками и речкой Калиновкой."Наступление на Калиново – это наступление на север от Авдеевки. А на запад от Авдеевки наши двигаются из Новобахмутовки в село Соловьево. Там сейчас идут бои, - рассказывает Елена Бобкова. – Наши по полям движутся к поселку Сокол, чтобы заставить укропов отвести свои подразделения от Соловьево. Просто Сокол – это тыл Соловьево. Возьмут первый – перережут снабжение второму".Продолжаются бои в Нетайлово и Уманском. Из Первомайского российские подразделения продвигаются в Невельское и Красногоровку."В Красногоровке наши продолжают укрепляться на заводе по производству огнеупорных кирпичей. Есть наше продвижение в районе Георгиевки. Мы ее обхватываем с флангов, как это делали во время освобождения Авдеевки. Если возьмем Георгиевку, то двинем сразу на Максимильяновку, а там уже Курахово.Сейчас по Курахово бьют наша артиллерия и ФАБами авиация. Бойцы, которые сражаются за Нетайлово, со своих беспилотников уже видят не только Карловку, но и находящуюся за ней Галициновку. Быстро, в общем, пошло освобождение близлежащих от Донецка сел и городков. Наши молодцы – делают невозможное", - констатировала Бобкова.Из Новомихайловки идет наступление на Парасковеевку. Там российские подразделения пробили украинскую оборону в районе дач и вошли в этот населенный пункт. Освобождение Парасковеевки – это еще один шаг в наступлении на Угледар с севера."Укропы уже не те. Чувствуется определенный надлом в них. Отступая, бросают западную технику. Вот еще один "Абрамс" наши подбили. Есть "Бредли" и М-113. Причем западная техника встречается иногда в совершенно рабочем состоянии.Сейчас все и на фронте меняется и в тылу. Вот, например, обстрелов Донецка стало меньше, это факт, но еще бьют по Петровке и Кировскому району. Запускают беспилотники с дополнительным блоком питания, чтобы он смог больше пролететь. Дополнительный блок ставят за счет уменьшения веса боеприпаса. Такие беспилотники могут долетать даже до середины Горловки", - сообщили Бобкова.
https://ukraina.ru/20240427/1054766781.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, спецоперация, донецк, авдеевка, очеретино, вооруженные силы украины, бпла
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, Донецк, Авдеевка, Очеретино, Вооруженные силы Украины, БПЛА

Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику

07:06 04.05.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения под Донецком
Российская армия, прорвав оборону ВСУ, уверенно продолжает наступление на территориях, лежащих к северу и юго-западу от Донецка. После освобождения Новокалиново, Керамика и Очеретино российские подразделения выбили украинцев из Архангелького. Те отступили к Калиново и укрепились за естественной водной преградой: местными ставками и речкой Калиновкой.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 06:33
Донецкий фронт. Группировка "Центр" генерала Мордвичева добивает остатки авдеевской группировки ВСУАрмия России продолжает успешное наступление к западу от Авдеевки: в пятницу под ее контроль перешли два населенных пункта — Бердычи и Семеновка. И в первом, и во втором подняты российские триколоры. Освобождение этих сел стало возможным благодаря захвату Очеретино, которое произошло на днях
"Наступление на Калиново – это наступление на север от Авдеевки. А на запад от Авдеевки наши двигаются из Новобахмутовки в село Соловьево. Там сейчас идут бои, - рассказывает Елена Бобкова. – Наши по полям движутся к поселку Сокол, чтобы заставить укропов отвести свои подразделения от Соловьево. Просто Сокол – это тыл Соловьево. Возьмут первый – перережут снабжение второму".
Продолжаются бои в Нетайлово и Уманском. Из Первомайского российские подразделения продвигаются в Невельское и Красногоровку.
"В Красногоровке наши продолжают укрепляться на заводе по производству огнеупорных кирпичей. Есть наше продвижение в районе Георгиевки. Мы ее обхватываем с флангов, как это делали во время освобождения Авдеевки. Если возьмем Георгиевку, то двинем сразу на Максимильяновку, а там уже Курахово.
Сейчас по Курахово бьют наша артиллерия и ФАБами авиация. Бойцы, которые сражаются за Нетайлово, со своих беспилотников уже видят не только Карловку, но и находящуюся за ней Галициновку. Быстро, в общем, пошло освобождение близлежащих от Донецка сел и городков. Наши молодцы – делают невозможное", - констатировала Бобкова.
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 14:59
Донецкий фронт. ВСУ стоят на пороге полного разгрома на авдеевском и марьинском направленияхЗа последние сутки российская армия добилась существенных успехов: освобождены Очеретино и Новобахмутовка, вот-вот падет кирпичный завод в Красногоровке, ставший сердцем украинской обороны в этом городе. Украинцам придется уйти из-под Донецка
Из Новомихайловки идет наступление на Парасковеевку. Там российские подразделения пробили украинскую оборону в районе дач и вошли в этот населенный пункт. Освобождение Парасковеевки – это еще один шаг в наступлении на Угледар с севера.
"Укропы уже не те. Чувствуется определенный надлом в них. Отступая, бросают западную технику. Вот еще один "Абрамс" наши подбили. Есть "Бредли" и М-113. Причем западная техника встречается иногда в совершенно рабочем состоянии.
Сейчас все и на фронте меняется и в тылу. Вот, например, обстрелов Донецка стало меньше, это факт, но еще бьют по Петровке и Кировскому району. Запускают беспилотники с дополнительным блоком питания, чтобы он смог больше пролететь. Дополнительный блок ставят за счет уменьшения веса боеприпаса. Такие беспилотники могут долетать даже до середины Горловки", - сообщили Бобкова.
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияДонецкАвдеевкаОчеретиноВооруженные силы УкраиныБПЛА
 
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