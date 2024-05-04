Донецкий фронт. ВСУ, отступая на запад, бросают на поле боя натовскую технику
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота САУ "Акация" 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения под Донецком
Российская армия, прорвав оборону ВСУ, уверенно продолжает наступление на территориях, лежащих к северу и юго-западу от Донецка. После освобождения Новокалиново, Керамика и Очеретино российские подразделения выбили украинцев из Архангелького. Те отступили к Калиново и укрепились за естественной водной преградой: местными ставками и речкой Калиновкой.
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"Наступление на Калиново – это наступление на север от Авдеевки. А на запад от Авдеевки наши двигаются из Новобахмутовки в село Соловьево. Там сейчас идут бои, - рассказывает Елена Бобкова. – Наши по полям движутся к поселку Сокол, чтобы заставить укропов отвести свои подразделения от Соловьево. Просто Сокол – это тыл Соловьево. Возьмут первый – перережут снабжение второму".
Продолжаются бои в Нетайлово и Уманском. Из Первомайского российские подразделения продвигаются в Невельское и Красногоровку.
"В Красногоровке наши продолжают укрепляться на заводе по производству огнеупорных кирпичей. Есть наше продвижение в районе Георгиевки. Мы ее обхватываем с флангов, как это делали во время освобождения Авдеевки. Если возьмем Георгиевку, то двинем сразу на Максимильяновку, а там уже Курахово.
Сейчас по Курахово бьют наша артиллерия и ФАБами авиация. Бойцы, которые сражаются за Нетайлово, со своих беспилотников уже видят не только Карловку, но и находящуюся за ней Галициновку. Быстро, в общем, пошло освобождение близлежащих от Донецка сел и городков. Наши молодцы – делают невозможное", - констатировала Бобкова.
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Из Новомихайловки идет наступление на Парасковеевку. Там российские подразделения пробили украинскую оборону в районе дач и вошли в этот населенный пункт. Освобождение Парасковеевки – это еще один шаг в наступлении на Угледар с севера.
"Укропы уже не те. Чувствуется определенный надлом в них. Отступая, бросают западную технику. Вот еще один "Абрамс" наши подбили. Есть "Бредли" и М-113. Причем западная техника встречается иногда в совершенно рабочем состоянии.
Сейчас все и на фронте меняется и в тылу. Вот, например, обстрелов Донецка стало меньше, это факт, но еще бьют по Петровке и Кировскому району. Запускают беспилотники с дополнительным блоком питания, чтобы он смог больше пролететь. Дополнительный блок ставят за счет уменьшения веса боеприпаса. Такие беспилотники могут долетать даже до середины Горловки", - сообщили Бобкова.