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"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 начнут удирать в Польшу

"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 начнут удирать в Польшу - 04.05.2024 Украина.ру

"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 начнут удирать в Польшу

Если в ходе воздушного боя F-16 будет "удирать" на украинские аэродромы, его до победного конца будут преследовать российские ВКС. Но если этот самолет "сбежит" в Польшу, они будут вынуждены атаковать аэродром в Жешуве. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-04T05:19

2024-05-04T05:19

2024-05-04T05:19

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В этом году у ВСУ запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же на Украину должны поступить и самолеты F-16, рассказал обозреватель.Не исключено, что F-16 будут базироваться в Польше, Румынии и даже Словакии. Теоретически, эти истребители смогут базироваться на двух крупных украинских аэродромах. Например, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, добавил он.Если в ходе воздушного боя F-16 будет "удирать" на украинские аэродромы, его до победного конца будут преследовать российские ВКС. Но если этот самолет "сбежит" в Польшу, военные будут вынуждены атаковать аэродром в Жешуве, подчеркнул военный.Важно, что в этом случае будет действовать пятый устав НАТО, по которому "нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на остальных". То есть это означает войну России с НАТО. Вот с каким огнем играет Запад, предоставляя Украине F-16, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240501/1054774851.html

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новости, польша, украина, россия, виктор баранец, нато, вкс, f-16, самолет, аэродромы, истребитель