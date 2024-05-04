“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ - 04.05.2024 Украина.ру
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“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ
“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ - 04.05.2024 Украина.ру
“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ
Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону. О том, что произошло дальше в интервью Украина.ру рассказал Олег Музыка, один из непосредственных участников страшных событий в Одессе в мае 2014 года.
2024-05-04T05:30
2024-05-04T05:30
одесса
сбу
антимайдан
дом профсоюзов
майдан
трагедия
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Ровно 10 лет назад в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле, и в этот момент здание подожгли, а всех, кто пытался его покинуть, жестоко избивали.“Нападавшие вошли в здание со двора и выбили огромные окна на пролетах лестниц, после чего снаружи начали бросать внутрь здания все, что у них было. Я лично видел упавшую рядом со мной армейскую дымовую шашку советского производства, такая картонная труба длиной сантиметров сорок, сантиметров пять в диаметре.Такая шашка делает громкий хлопок и начинает выделять зеленый газ на основе серы, из-за которой невозможно дышать, она ест глаза, к тому же из-за плотного газа ничего не видно, даже руку рядом с лицом. Началась паника, сам не помню, как со второго этажа оказался на четвертом (долго думал, что находился на третьем, позже понял по фотографиям, увидев нас, висящих на подоконнике во время пожара в здании, — я был в хорошо заметной оранжевой строительной каске)”, - вспоминает Музыка.При этом, как отметил собеседник издания, майдановцы работали очень профессионально: они строили пирамиды из щитов, полностью закрывавшие их ряды, женщин просто били, а мужчин избивали до смерти.“В это время мы начали звонить родным и знакомым и прощаться. В свою очередь, мои знакомые рассказали, что они звонят в пожарную часть, которая находится в 500 метрах от Дома профсоюзов, а там отказываются ехать на пожар. Потом уже пожарные приехали, один в каске поднялся по лестнице к нашему окну, спросил: "Выходить будете?" Я ответил: "Нет". Он даже и не настаивал далее, так как сам видел, что выходящих из здания мужчин просто добивают насмерть”, - рассказал Музыка.Несколько позже, как вспоминает Музыка, его допрашивали сотрудники СБУ, задали еще несколько формальных вопросов. Что сделали эсбэушники с Музыкой после того, как он ответил им на русском языке, вы можете прочесть в полной версии интервью: Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года.
одесса
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одесса, сбу, антимайдан, дом профсоюзов, майдан, трагедия
Одесса, СБУ, антимайдан, дом профсоюзов, Майдан, трагедия

“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ

05:30 04.05.2024
 
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа"
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Мы отошли к Дому профсоюзов, эта оборона длилась 15-30 минут, но тут мы увидели, что националисты и футбольные фанаты бегут толпой в нашу сторону. О том, что произошло дальше в интервью Украина.ру рассказал Олег Музыка, один из непосредственных участников страшных событий в Одессе в мае 2014 года.
Ровно 10 лет назад в Одессе произошли массовые столкновения между участниками Антимайдана и активистами Евромайдана. Пророссийские активисты под натиском националистов вынужденно укрылись в Доме профсоюзов на Куликовом Поле, и в этот момент здание подожгли, а всех, кто пытался его покинуть, жестоко избивали.
Нападавшие вошли в здание со двора и выбили огромные окна на пролетах лестниц, после чего снаружи начали бросать внутрь здания все, что у них было. Я лично видел упавшую рядом со мной армейскую дымовую шашку советского производства, такая картонная труба длиной сантиметров сорок, сантиметров пять в диаметре.
Такая шашка делает громкий хлопок и начинает выделять зеленый газ на основе серы, из-за которой невозможно дышать, она ест глаза, к тому же из-за плотного газа ничего не видно, даже руку рядом с лицом. Началась паника, сам не помню, как со второго этажа оказался на четвертом (долго думал, что находился на третьем, позже понял по фотографиям, увидев нас, висящих на подоконнике во время пожара в здании, — я был в хорошо заметной оранжевой строительной каске)”, - вспоминает Музыка.
При этом, как отметил собеседник издания, майдановцы работали очень профессионально: они строили пирамиды из щитов, полностью закрывавшие их ряды, женщин просто били, а мужчин избивали до смерти.
В это время мы начали звонить родным и знакомым и прощаться. В свою очередь, мои знакомые рассказали, что они звонят в пожарную часть, которая находится в 500 метрах от Дома профсоюзов, а там отказываются ехать на пожар. Потом уже пожарные приехали, один в каске поднялся по лестнице к нашему окну, спросил: "Выходить будете?" Я ответил: "Нет". Он даже и не настаивал далее, так как сам видел, что выходящих из здания мужчин просто добивают насмерть”, - рассказал Музыка.
Несколько позже, как вспоминает Музыка, его допрашивали сотрудники СБУ, задали еще несколько формальных вопросов.
Что сделали эсбэушники с Музыкой после того, как он ответил им на русском языке, вы можете прочесть в полной версии интервью: Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года.
 
ОдессаСБУантимайдандом профсоюзовМайдантрагедия
 
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