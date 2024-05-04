https://ukraina.ru/20240504/1054855012.html

“Таких технологичных войн не бывало”: эксперт назвал ключевой фактор победы России над киевским режимом

“Таких технологичных войн не бывало”: эксперт назвал ключевой фактор победы России над киевским режимом - 04.05.2024 Украина.ру

“Таких технологичных войн не бывало”: эксперт назвал ключевой фактор победы России над киевским режимом

Зона военного конфликта на Украине – это полигон для коллективного Запада, на котором обкатываются технологии, а подобной войны в нынешнем веке еще не было. Такое мнение в интервью высказал экс-заместитель командира корпуса НМ ДНР, полковник в отставке Эдуард Басурин

2024-05-04T06:11

2024-05-04T06:11

2024-05-04T06:11

россия

донецкая народная республика

эдуард басурин

минобороны

всу

часов яр

вс рф

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По его мнению, сегодняшний конфликт можно сравнить с Ирано-иракской войной, учитывая исключительно население и применение вооружения.“Но вот настолько технологичных войн до сих пор не бывало. Уровни вооружений, которыми располагаем мы и наши оппоненты, более или менее сопоставимы. Раньше сильный нападал на слабого, и только мужество людей могло изменить ход событий. Здесь все иначе: интенсивность, применение высокотехнологичного вооружения, оборудования, объемы людского резерва, задействованного на фронте и в тылу”, - отметил эксперт.При этом, как утверждает Басурин, победы нельзя будет достичь за столом переговоров: нужно брать силой и упорством.“Нужно принудить врага к подписанию мирного договора – капитуляции. Потому, что без этого мы не сможешь дальше сосуществовать с западным капиталистическим строем. У нас ведь свой путь развития, а они пытаются заставить нас жить по своим лекалам. Но увидев, что мы сильные, они будут вынуждены как-то уживаться с нами. Не мы с ними, а они с нами”,- подчеркнул Басурин.А пока вооруженные силы РФ активно продвигаются по всей линии соприкосновения. В среду, 1 мая, по информации Минобороны, российские войска нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ "Юг", а также поразили живую силу и военную технику противника в 112 районах. За сутки враг потерял порядка 1000 боевиков.Кроме того, отмечают в ведомстве, Южная группировка заняла более выгодные рубежи в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР. На этом участке фронта потери украинской армии составили примерно 400 солдат.В свою очередь, военкоры сообщили, что сегодня ВС РФ готовятся к штурму части канала Северский Донец - Донбасс, который отделяет микрорайон Канал от основной застройки Часова Яра.Полный текст интервью Эдуард Басурин: В 2014 году у нас была лишь надежда, а сейчас появилась и вера читайте на сайте Украина.ру

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, эдуард басурин, минобороны, всу, часов яр, вс рф