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Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран
Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран - 04.05.2024 Украина.ру
Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран
Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ход специальной военной операции (СВО) вызывает у афганцев особый интерес
2024-05-04T05:39
2024-05-04T05:39
2024-05-04T05:39
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"Они внимательно следят за ее развитием, оценивают как непримиримую борьбу добра со злом, с оголтелым, охамевшим, беспринципным, грабительским англо-саксонским укладом", - сказал Некрасов.По его словам, все граждане Афганистана понимают "радикальный, судьбоносный характер СВО и желают России полной победы", которая придаст многим развивающимся странам уверенности в борьбе за справедливость, независимость и прочный мир.Некоторые бывшие генералы предлагали открыть в Афганистане призывной пункт, при этом выражали уверенность, что десятки тысяч неприхотливых и воинственных афганцев охотно встанут под знамена российской армии.Полный текст интервью Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, новости, россия, украина, сво
Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран
Ветеран афганских событий, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что ход специальной военной операции (СВО) вызывает у афганцев особый интерес
"Они внимательно следят за ее развитием, оценивают как непримиримую борьбу добра со злом, с оголтелым, охамевшим, беспринципным, грабительским англо-саксонским укладом", - сказал Некрасов.
По его словам, все граждане Афганистана понимают "радикальный, судьбоносный характер СВО и желают России полной победы", которая придаст многим развивающимся странам уверенности в борьбе за справедливость, независимость и прочный мир.
Некоторые бывшие генералы предлагали открыть в Афганистане призывной пункт, при этом выражали уверенность, что десятки тысяч неприхотливых и воинственных афганцев охотно встанут под знамена российской армии.