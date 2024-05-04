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Три громкие фамилии: Скориков ответил, кто может занять место Умерова

Три громкие фамилии: Скориков ответил, кто может занять место Умерова - 04.05.2024 Украина.ру

Три громкие фамилии: Скориков ответил, кто может занять место Умерова

Фигура министра обороны Украины Рустама Умерова становится все более непопулярной в обществе, что подтверждают социологические опросы. А вот доверие к военным растет. Поэтому, менять нынешнего министра, скорее всего, будут на какого-то популярного медийного военного

2024-05-04T07:01

2024-05-04T07:01

2024-05-04T07:01

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Пару дней назад главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал информацию о том, что Офис президента Украины планирует снять с должности министра обороны Рустема Умерова."Среди абсолютно узнаваемых фигур в украинском обществе из военных только Залужный, Буданов* и Сырский. Всех остальных большинство украинцев просто не знает. Но в общем-то политтехнологии позволяют очень быстро раскрутить любую персону, рассказав о заслугах, о том, что он не отсиживался в тылу и так далее. То есть это достаточно простая технология", - сказал Скориков.Он отметил, что крупных кадровых изменений в ближайшее время Украине избежать не удастся, так как в стране назревает политический кризис, связанный с тем, что 20 мая истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев отметил, что Зеленский отменил выборы из страха, так как понимал, что его ждет судьба его предшественника - Петра Порошенко. И Запад был в шоке от такого решения Зеленского, и теперь это положение дел Вашингтон попытается каким-то образом исправить."Для Запада это был удар. Долгое время Зеленский был легитимным президентом с хорошим рейтингом. И он был кормильцем. Именно он подписывал контракты по поставкам оружия. Под него давали огромные деньги. Он стал знаковой фигурой для Запада. И Западу хотелось, чтобы он был таким же легитимным", - сказал Суздальцев."Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в маеВ сентябре прошлого года Верховная Рада Украины по представлению Владимира Зеленского проголосовала за назначение министром обороны Рустема Умерова. На этом посту он сменил Алексея Резникова.Личность Умерова даже на Украине многие считают неоднозначной. Известно, что в молодости политик обучался в США по программе обмена, с сентября 2022 года возглавлял Фонда госимущества Украины, при этом он до сих пор остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.Рустем Умеров - слуга нескольких народов. От каких стран зависит новый министр обороны Украины*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.**Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.ИНТЕРВЬЮ ИВАН СКОРИКОВ: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУ

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