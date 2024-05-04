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Даже не увидит: ветеран Афганистана рассказал, чем грозят России летающие танки F-16

Даже не увидит: ветеран Афганистана рассказал, чем грозят России летающие танки F-16 - 04.05.2024 Украина.ру

Даже не увидит: ветеран Афганистана рассказал, чем грозят России летающие танки F-16

Истребители F-16 в небе Украины скорее всего появятся, однако коренного перелома в воздухе они не принесут. Причина - России есть что противопоставить пусть и надежной, но уже устаревшей модели самолета 80-ых годов

2024-05-04T04:40

2024-05-04T04:40

2024-05-04T04:40

новости

f-16

самолет

истребитель

украина

всу

ветераны

афганистан

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран афганских событий, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.Он отметил, что речь идет не о самой новой модели истребителей, ведь в лучшем случае ВСУ могут рассчитывать на F-16 Block 50/52 с радаром AN/APG-68V5, который не сравнится с российским Су-30 и Су-35, разворачивающимся в воздухе "на месте".Кроме того, отметил ветеран, российские истребители могут поражать противника ракетами на дальности в 400 километров, а F-16 работает с дальностью только в 160 километров."То есть он может даже не увидеть атакующий его самолет", - подчеркнул Некрасов.Еще из минусов F-16 - машина нуждается в специальном топливе, особо гладких взлетных полосах, сложном и дорогостоящем обслуживании.Пару дней назад представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал, что первые истребители F-16 американского производства могут появиться в стране уже после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Правда точной даты он не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись.Ранее в интервью изданию Украина.ру специалист по конкурентной разведке Василий Ющук отметил, что военные самолеты F-16 нужны Западу на Украине для того, чтобы помешать России и дальше использовать планирующие авиабомбы, ведь именно они позволяют ВС РФ держать военную инициативу в своих руках. А F-16 российское господство в воздухе могут уменьшить, заметил Ющук, оговорившись, что истребители обещают Киеву уже почти год.Еще раньше в интервью изданию Украина.ру председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой отметил, что навязать России воздушную войну Киев может только в случае получения сотни F-16, а по факту ему дадут от силы пару десятков."Украине передают самолеты близкие к списанию. В основном они будут простаивать на земле из-за их неудовлетворительного технического состояния", - подчеркнул Липовой.Головная боль для Киева: Герой России рассказал, смогут ли украинские летчики воевать на самолетах F-16На днях министр обороны Нидерландов заявило, что в ближайшее время F-16 на Украину отправит Дания, а во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.За пару дней до этого министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может передать Киеву истребители F-16 до конца 2024 года.Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16В марте глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что даже если Киев и получит F-16, то полетать они смогут от силы пару недель. За это время, пояснил он, у украинской армии закончатся запчасти.В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на УкраинеЕсть у F-16 на территории Украины и другие риски. Например, такой:ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ готовились принять F-16 - СМИВ Кремле неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него, что фактически является "игрой с огнем".Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине

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новости, f-16, самолет, истребитель, украина, всу, ветераны, афганистан