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Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ

Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ - 03.05.2024 Украина.ру

Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ

По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много исправных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-04T06:19

2024-05-04T06:19

2024-05-03T22:15

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Возможно, за штурвалами самолетов F-16 будут сидеть не только украинские пилоты. США могут понять, что с такими "сырыми летчиками" им нечего делать. Поэтому нужно, чтобы туда сели опытные американцы или поляки, у которых есть по 1000 часов налета, рассказал обозреватель.По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много машин, добавил военный.На начало СВО у Украины было 252 самолета. Еще около 100 самолетов им передала Америка, когда согнала в Польшу всю советскую технику, которая только может взлетать. Если сложить 252 и 100, то получится 352 самолета. Где Киев взял оставшиеся машины - на это нужно найти ответ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

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