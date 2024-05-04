Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ - 03.05.2024 Украина.ру
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Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ
Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ - 03.05.2024 Украина.ру
Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ
По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много исправных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-04T06:19
2024-05-03T22:15
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Возможно, за штурвалами самолетов F-16 будут сидеть не только украинские пилоты. США могут понять, что с такими "сырыми летчиками" им нечего делать. Поэтому нужно, чтобы туда сели опытные американцы или поляки, у которых есть по 1000 часов налета, рассказал обозреватель.По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много машин, добавил военный.На начало СВО у Украины было 252 самолета. Еще около 100 самолетов им передала Америка, когда согнала в Польшу всю советскую технику, которая только может взлетать. Если сложить 252 и 100, то получится 352 самолета. Где Киев взял оставшиеся машины - на это нужно найти ответ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, сша, вкс, виктор баранец, минобороны, авиация, киев, летчики, аэродромы, сво, f-16
Новости, Россия, Украина, США, ВКС, Виктор Баранец, Минобороны, авиация, Киев, летчики, аэродромы, СВО, F-16

Украинская авиация летает "жидко": полковник Баранец подсчитал, сколько самолетов намолотили ВКС РФ

06:19 04.05.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много исправных машин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Возможно, за штурвалами самолетов F-16 будут сидеть не только украинские пилоты. США могут понять, что с такими "сырыми летчиками" им нечего делать. Поэтому нужно, чтобы туда сели опытные американцы или поляки, у которых есть по 1000 часов налета, рассказал обозреватель.
"Это профи, которые хорошо знают эту машину. Так что иностранными летчиками разбавят украинских хлопцев. Конечно, нам придется с ними драться в небе. А это привнесет новые краски в СВО. Учитывая, как жидко летает в небе украинская авиация", - подчеркнул Баранец.
По сводкам Минобороны, ВС РФ уничтожили чуть ли не 530 украинских самолетов. Но при этом неизвестно, откуда у Воздушных сил Украины взялось так много машин, добавил военный.
На начало СВО у Украины было 252 самолета. Еще около 100 самолетов им передала Америка, когда согнала в Польшу всю советскую технику, которая только может взлетать. Если сложить 252 и 100, то получится 352 самолета. Где Киев взял оставшиеся машины - на это нужно найти ответ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Иван Скориков интервью
2 мая, 16:30
Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУПолитический кризис на Украине назревает, чем ближе дата 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.
 
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