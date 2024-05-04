"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО - 04.05.2024 Украина.ру
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"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО
"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО - 04.05.2024 Украина.ру
"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО
Сегодня в зоне спецоперации активно используются дроны. Если еще полтора месяца назад ВС РФ превосходили противника по беспилотникам, то сейчас страны Запада дали Украине необходимое оборудование и комплектующие для их сборки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-05-04T05:10
2024-05-04T05:10
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лнр
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По информации эксперта, Украина ежемесячно готовит порядка 100-150 новых операторов БПЛА: таким образом Запад тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны.“Для этого привлекаются молодые люди от 18 до 20 лет, которые умеют играть в компьютер и с удовольствием пытаются реализовать свои виртуальные навыки на практике. Да, дистанция полета этих дронов у них небольшая. Да, они регулярно попадают под наши артиллерийские удары. Но дроноводов у противника все равно много”, - отметил Киселев.Эксперт подчеркнул, что Запад осознает, что беспилотники – это оружие будущего и применяют их для того, чтобы сберечь личный состав.“И если у него есть Украина как большой полигон для испытания всех своих систем, он продолжит испытывать свою технику. Тем более, что за эти дроны будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом еще и призовут на военную службу. Как и ранее мы говорили, Запад желает разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков”, - заключил эксперт.Пару недель назад Wall Street Journal опубликовал статью в которой говорится, что американские беспилотники провалили миссию на Украине: аппараты работают не так хорошо, как другие системы. А именно - не летают на расстояния, заявленные разработчиками, а также не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи.В свою очередь, на днях бойцы группировки войск “Центр” ВС России представили новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Делают они это при помощи расчетов зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, они защищают небо, сбивая беспилотники средней дальности и прикрывая позиции ВС РФ.Специалисты утверждают, что эти комплексы отрабатывают динамичные воздушные цели на расстоянии более 20 километров. Более того, им нестрашна плохая погода.Полную версию интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
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украина, россия, украина.ру, всу, бпла, запад, лнр, беспилотники
Украина, Россия, Украина.ру, ВСУ, БПЛА, Запад, ЛНР, беспилотники

"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО

05:10 04.05.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Сегодня в зоне спецоперации активно используются дроны. Если еще полтора месяца назад ВС РФ превосходили противника по беспилотникам, то сейчас страны Запада дали Украине необходимое оборудование и комплектующие для их сборки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
По информации эксперта, Украина ежемесячно готовит порядка 100-150 новых операторов БПЛА: таким образом Запад тестирует свое вооружение (БПЛА, РЭБ, РЭР, РСЗО) в условиях реальной войны.
Для этого привлекаются молодые люди от 18 до 20 лет, которые умеют играть в компьютер и с удовольствием пытаются реализовать свои виртуальные навыки на практике. Да, дистанция полета этих дронов у них небольшая. Да, они регулярно попадают под наши артиллерийские удары. Но дроноводов у противника все равно много”, - отметил Киселев.
Эксперт подчеркнул, что Запад осознает, что беспилотники – это оружие будущего и применяют их для того, чтобы сберечь личный состав.
И если у него есть Украина как большой полигон для испытания всех своих систем, он продолжит испытывать свою технику. Тем более, что за эти дроны будут расплачиваться не их операторы, а украинские крестьяне и рабочие, которых потом еще и призовут на военную службу. Как и ранее мы говорили, Запад желает разрушить всю территорию Украины, оставив на ней только выжженную землю и стариков”, - заключил эксперт.
Пару недель назад Wall Street Journal опубликовал статью в которой говорится, что американские беспилотники провалили миссию на Украине: аппараты работают не так хорошо, как другие системы. А именно - не летают на расстояния, заявленные разработчиками, а также не могут преодолеть российские радиоэлектронные помехи.
В свою очередь, на днях бойцы группировки войск “Центр” ВС России представили новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Делают они это при помощи расчетов зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, они защищают небо, сбивая беспилотники средней дальности и прикрывая позиции ВС РФ.
Специалисты утверждают, что эти комплексы отрабатывают динамичные воздушные цели на расстоянии более 20 километров. Более того, им нестрашна плохая погода.
Полную версию интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру
 
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