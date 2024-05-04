"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
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"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ
"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру
"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ
Сейчас Запад обучает пилотов ВСУ летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Потому что авиационный язык – особый, и каждое слово может иметь три-четыре оттенка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-04T04:30
2024-05-03T11:21
новости
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россия
запад
виктор баранец
нато
всу
авиация
инструктор
летчики
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В этом году у ВСУ запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же на Украину должны поступить и F-16. То есть у киевского режима тут "складываются пазлы", рассказал обозреватель.Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Был случай, когда они не стеснялись называть 38 пилотов из украинского Чугуева "тупыми", добавил он.По словам американских инструкторов, из этих 38 украинских пилотов "только 10 могут быть смертниками". Потому что, по их мнению, эти летчики хотя бы могут с ними общаться и переключать тумблеры, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html
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новости, чугуев, россия, запад, виктор баранец, нато, всу, авиация, инструктор, летчики, английский язык, обучение, f-16
Новости, Чугуев, Россия, Запад, Виктор Баранец, НАТО, ВСУ, авиация, инструктор, летчики, английский язык, обучение, F-16

"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ

04:30 04.05.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлен экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10
Член экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10 - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Сейчас Запад обучает пилотов ВСУ летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Потому что авиационный язык – особый, и каждое слово может иметь три-четыре оттенка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В этом году у ВСУ запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же на Украину должны поступить и F-16. То есть у киевского режима тут "складываются пазлы", рассказал обозреватель.
Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Был случай, когда они не стеснялись называть 38 пилотов из украинского Чугуева "тупыми", добавил он.
"Но не с технической точки зрения, а с языковой. Дело же не в том, что они не могли запомнить 200 английских слов. Авиационный язык – это особый язык. Тут одно слово может иметь три-четыре оттенка. А с этим у украинских хлопцев дуже погано (очень плохо. - Ред.)", - иронизирует Баранец.
По словам американских инструкторов, из этих 38 украинских пилотов "только 10 могут быть смертниками". Потому что, по их мнению, эти летчики хотя бы могут с ними общаться и переключать тумблеры, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 13:43
Европе приказали рожать солдат, а не ЛГБТ*. Алексей Фененко о неизбежности войны России с НАТОЕвропа сворачивает проекты поддержки ЛГБТ* и возрождает институт всеобщей воинской повинности. Нация должна быть готова к будущей войне с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко
 
НовостиЧугуевРоссияЗападВиктор БаранецНАТОВСУавиацияинструкторлетчикианглийский языкобучениеF-16
 
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