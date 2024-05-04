https://ukraina.ru/20240504/1054852337.html

"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ

"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ - 03.05.2024 Украина.ру

"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ

Сейчас Запад обучает пилотов ВСУ летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Потому что авиационный язык – особый, и каждое слово может иметь три-четыре оттенка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-05-04T04:30

2024-05-04T04:30

2024-05-03T11:21

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виктор баранец

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авиация

инструктор

летчики

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В этом году у ВСУ запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же на Украину должны поступить и F-16. То есть у киевского режима тут "складываются пазлы", рассказал обозреватель.Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Был случай, когда они не стеснялись называть 38 пилотов из украинского Чугуева "тупыми", добавил он.По словам американских инструкторов, из этих 38 украинских пилотов "только 10 могут быть смертниками". Потому что, по их мнению, эти летчики хотя бы могут с ними общаться и переключать тумблеры, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054847567.html

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новости, чугуев, россия, запад, виктор баранец, нато, всу, авиация, инструктор, летчики, английский язык, обучение, f-16