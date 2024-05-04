"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлен экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10
Сейчас Запад обучает пилотов ВСУ летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Потому что авиационный язык – особый, и каждое слово может иметь три-четыре оттенка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В этом году у ВСУ запланировано летнее наступление, к которому должен подойти пакет американской помощи. Тогда же на Украину должны поступить и F-16. То есть у киевского режима тут "складываются пазлы", рассказал обозреватель.
Сейчас Запад обучает украинских пилотов летать на самолетах F-16. Этот процесс вызвал сильную злость у американских инструкторов. Был случай, когда они не стеснялись называть 38 пилотов из украинского Чугуева "тупыми", добавил он.
"Но не с технической точки зрения, а с языковой. Дело же не в том, что они не могли запомнить 200 английских слов. Авиационный язык – это особый язык. Тут одно слово может иметь три-четыре оттенка. А с этим у украинских хлопцев дуже погано (очень плохо. - Ред.)", - иронизирует Баранец.
По словам американских инструкторов, из этих 38 украинских пилотов "только 10 могут быть смертниками". Потому что, по их мнению, эти летчики хотя бы могут с ними общаться и переключать тумблеры, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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