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Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске - 04.05.2024 Украина.ру
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-04T05:50
2024-05-04T05:50
2024-05-04T05:50
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По поводу прогноза по фронту у меня есть соображение, которое не всем нравится. Когда ВС РФ взяли Авдеевку, это был моральный удар по украинской армии и российские бойцы почувствовали, что могут брать настоящие крепости, сказал обозреватель.Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России, отметил эксперт. Но у ВС РФ были резервы и "это половодье могло бы пойти дальше, но Украина построила дамбу", добавил он.По мнению эксперта, у военных осталась надежда на ФАБ-3000. Эти боеприпасы снесут любые минные поля, опорные пункты и "зубы дракона". При этом вряд ли в ближайшие недели радикально сдвинется линия фронта, подчеркнул военный."Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ. Мы опять будем идти через населенными пунктами с милыми украинскими названиями, пока не постучимся в двери Краматорска и Славянска", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, краматорск, авдеевка, виктор баранец, нато, авиабомбы, всу, оборона, наступление, славянск, днр
Новости, Россия, Краматорск, Авдеевка, Виктор Баранец, НАТО, авиабомбы, ВСУ, оборона, наступление, Славянск, ДНР
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По поводу прогноза по фронту у меня есть соображение, которое не всем нравится. Когда ВС РФ взяли Авдеевку, это был моральный удар по украинской армии и российские бойцы почувствовали, что могут брать настоящие крепости, сказал обозреватель.
"Мне казалось, что это был идеальный момент, чтобы обрушится на противника, но мы никуда не пошли. И когда мы после Авдеевки остановились, чтобы стряхнуть пыль с погон, украинцы стали зарываться в землю", - отметил Баранец.
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России, отметил эксперт. Но у ВС РФ были резервы и "это половодье могло бы пойти дальше, но Украина построила дамбу", добавил он.
По мнению эксперта, у военных осталась надежда на ФАБ-3000. Эти боеприпасы снесут любые минные поля, опорные пункты и "зубы дракона". При этом вряд ли в ближайшие недели радикально сдвинется линия фронта, подчеркнул военный.
"Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ. Мы опять будем идти через населенными пунктами с милыми украинскими названиями, пока не постучимся в двери Краматорска и Славянска", - резюмировал собеседник издания.