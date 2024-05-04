Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске - 04.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240504/1054859364.html
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске - 04.05.2024 Украина.ру
Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-05-04T05:50
2024-05-04T05:50
новости
россия
краматорск
авдеевка
виктор баранец
нато
авиабомбы
всу
оборона
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg
По поводу прогноза по фронту у меня есть соображение, которое не всем нравится. Когда ВС РФ взяли Авдеевку, это был моральный удар по украинской армии и российские бойцы почувствовали, что могут брать настоящие крепости, сказал обозреватель.Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России, отметил эксперт. Но у ВС РФ были резервы и "это половодье могло бы пойти дальше, но Украина построила дамбу", добавил он.По мнению эксперта, у военных осталась надежда на ФАБ-3000. Эти боеприпасы снесут любые минные поля, опорные пункты и "зубы дракона". При этом вряд ли в ближайшие недели радикально сдвинется линия фронта, подчеркнул военный."Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ. Мы опять будем идти через населенными пунктами с милыми украинскими названиями, пока не постучимся в двери Краматорска и Славянска", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240502/1054832144.html
россия
краматорск
авдеевка
славянск
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e2a0c6087b7e87c54000b8d5fb8e0b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, краматорск, авдеевка, виктор баранец, нато, авиабомбы, всу, оборона, наступление, славянск, днр
Новости, Россия, Краматорск, Авдеевка, Виктор Баранец, НАТО, авиабомбы, ВСУ, оборона, наступление, Славянск, ДНР

Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске

05:50 04.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По поводу прогноза по фронту у меня есть соображение, которое не всем нравится. Когда ВС РФ взяли Авдеевку, это был моральный удар по украинской армии и российские бойцы почувствовали, что могут брать настоящие крепости, сказал обозреватель.
"Мне казалось, что это был идеальный момент, чтобы обрушится на противника, но мы никуда не пошли. И когда мы после Авдеевки остановились, чтобы стряхнуть пыль с погон, украинцы стали зарываться в землю", - отметил Баранец.
Нельзя, чтобы украинцы снова "по-авдеевски зарылись в землю". Это промедление может привести к дополнительным потерям для России, отметил эксперт. Но у ВС РФ были резервы и "это половодье могло бы пойти дальше, но Украина построила дамбу", добавил он.
По мнению эксперта, у военных осталась надежда на ФАБ-3000. Эти боеприпасы снесут любые минные поля, опорные пункты и "зубы дракона". При этом вряд ли в ближайшие недели радикально сдвинется линия фронта, подчеркнул военный.
"Но мы продолжим наше нахальное, напористое и пружинистое давление на ВСУ. Мы опять будем идти через населенными пунктами с милыми украинскими названиями, пока не постучимся в двери Краматорска и Славянска", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Баранец: Россия готовит таблетки для мозгов ВСУ в Часовом Яре, думая о "случайной" войне с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Краснов интервью
2 мая, 05:42
Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под бокомЗа кого Европа на самом деле? Кто закончит конфликт на Украине: европейские правые или левые? Что колдует "под ковром" Виктор Орбан?
 
НовостиРоссияКраматорскАвдеевкаВиктор БаранецНАТОавиабомбыВСУоборонанаступлениеСлавянскДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Медиакиллер": Скориков ответил, чего хочет Ермак от Умерова, и почему в этой истории "всплывает" Малюк*
05:50Одна надежда на ФАБ-3000: Баранец о том, как ВС РФ "постучатся в двери" ВСУ в Славянске и Краматорске
05:39Афганцы понимают судьбоносный характер СВО и желают России победы — ветеран
05:30“Мы звонили родным и прощались”: пророссийский активист о трагедии в Доме профсоюзов и разговоре с СБУ
05:19"Мы готовимся к теплому приему": полковник Баранец о том, что будет, если F-16 начнут удирать в Польшу
05:10"Они оставят выжженную землю и стариков": эксперт о том, что тестирует Запад на СВО
04:59"Хаммерами вывозили технику": участковый из Авдеевки о том, что происходило в городе в начале войны
04:51Ищенко: США хотят спровоцировать войну между Россией и Европой уже в этом году, но есть нюанс
04:40Даже не увидит: ветеран Афганистана рассказал, чем грозят России летающие танки F-16
04:30"Только 10 могут быть смертниками": Баранец рассказал, почему американцы считают "тупыми" пилотов ВСУ
04:20"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия
04:11Люди стали скептиками: эксперт объяснил, почему "замученным жизнью" венграм стало плевать на политику
04:00“Когда русский озлоблен – это беда бедовая”: Гаспарян о том, что как "Азов"* отражает никчёмность ВСУ
00:03Чехия хочет ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС – СМИ
23:40Пожарные не могут ликвидировать возгорание на заводе ПВО в ФРГ
23:11Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев
22:54Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
22:40Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление
22:10Зеленский допустил обмен всех военнопленных с РФ до окончания СВО
21:43Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России
Лента новостейМолния