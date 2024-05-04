https://ukraina.ru/20240504/1054882952.html

"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия

"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия - 04.05.2024 Украина.ру

"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия

Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Сейчас между странами есть угроза ядерной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-05-04T04:20

2024-05-04T04:20

2024-05-04T04:20

новости

сша

россия

прибалтика

станислав крапивник

f-16

f-35

ссср

ядерный

война

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США пытаются снова вести переговоры с Россией о ракетах средней и малой дальности. Это был ужасный договор, который подписали в 1987 году еще во времена Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, рассказал эксперт.Потому что документ ограничивал ракеты средней дальности, а у США оставались F-16 и теперь уже F-35, способные нести ядерные боеприпасы. Они базируются в Прибалтике и теперь будут "сидеть" и в Финляндии, прямо на границе России, добавил он.Да, угроза ядерной войны между странами есть. Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Мы мгновенно сможем "стереть их с лица земли", предупредил офицер.Сначала в американской прессе писали, что ядерная война – "это не так страшно". А теперь они пишут, что "русские ничего им не сделают, потому что у русских ничего не работает", добавил он."Это (власти США. - ред.) полностью отмороженные люди. А [американский] народ ничего не делает, чтобы их остановить", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240502/1054855622.html

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новости, сша, россия, прибалтика, станислав крапивник, f-16, f-35, ссср, ядерный, война, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, финляндия, ядерная война