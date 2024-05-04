"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия - 04.05.2024 Украина.ру
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"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия
"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия - 04.05.2024 Украина.ру
"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия
Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Сейчас между странами есть угроза ядерной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-04T04:20
2024-05-04T04:20
новости
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россия
прибалтика
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ссср
ядерный
война
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США пытаются снова вести переговоры с Россией о ракетах средней и малой дальности. Это был ужасный договор, который подписали в 1987 году еще во времена Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, рассказал эксперт.Потому что документ ограничивал ракеты средней дальности, а у США оставались F-16 и теперь уже F-35, способные нести ядерные боеприпасы. Они базируются в Прибалтике и теперь будут "сидеть" и в Финляндии, прямо на границе России, добавил он.Да, угроза ядерной войны между странами есть. Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Мы мгновенно сможем "стереть их с лица земли", предупредил офицер.Сначала в американской прессе писали, что ядерная война – "это не так страшно". А теперь они пишут, что "русские ничего им не сделают, потому что у русских ничего не работает", добавил он."Это (власти США. - ред.) полностью отмороженные люди. А [американский] народ ничего не делает, чтобы их остановить", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, прибалтика, станислав крапивник, f-16, f-35, ссср, ядерный, война, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, финляндия, ядерная война
Новости, США, Россия, Прибалтика, Станислав Крапивник, F-16, F-35, СССР, ядерный, война, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, Финляндия, ядерная война

"Это полностью отмороженные люди": эксперт раскрыл, что сдерживает США от применения ядерного оружия

04:20 04.05.2024
 
© pixabay.comядерный взрыв бомба атомная
ядерный взрыв бомба атомная
© pixabay.com
Читать в
Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Сейчас между странами есть угроза ядерной войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
США пытаются снова вести переговоры с Россией о ракетах средней и малой дальности. Это был ужасный договор, который подписали в 1987 году еще во времена Генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, рассказал эксперт.
Потому что документ ограничивал ракеты средней дальности, а у США оставались F-16 и теперь уже F-35, способные нести ядерные боеприпасы. Они базируются в Прибалтике и теперь будут "сидеть" и в Финляндии, прямо на границе России, добавил он.
"Взлетит этот самолет и выпустит ядерную ракету по Москве. Какова будет наша реакция? Очень мало времени. И они это знают", - подчеркнул Крапивник.
Да, угроза ядерной войны между странами есть. Единственное, что сдерживает США от применения ядерного оружия против России - это то, что она сразу нанесет ответный удар. Мы мгновенно сможем "стереть их с лица земли", предупредил офицер.
Сначала в американской прессе писали, что ядерная война – "это не так страшно". А теперь они пишут, что "русские ничего им не сделают, потому что у русских ничего не работает", добавил он.
"Это (власти США. - ред.) полностью отмороженные люди. А [американский] народ ничего не делает, чтобы их остановить", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 18:49
Александр Васильев: Даже если ВСУ завтра сдадутся, битва России и Запада за Одессу продлится много летПосле Гражданской войны Одесса еще лет пять влачила жалкое существование просто потому, что ее порт перестал полноценно работать. А почему? Потому что с большевиками никто не хотел иметь дело, и все дореволюционные торговые связи прервались. Только со временем город начал постепенно восстанавливаться, пока не стал главными морскими воротами СССР
 
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