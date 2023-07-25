https://ukraina.ru/20230725/1048242892.html

Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ

Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ - 25.07.2023 Украина.ру

Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ

Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение стратегию президента США Джо Байдена по выделению миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal

2023-07-25T13:58

2023-07-25T13:58

2023-07-25T13:58

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Контрнаступление ВСУ идёт значительно медленнее, чем того ожидали на Западе. Это может "дать пищу" американцам, которые выступают против военной поддержки Киева. Газета приводит слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста.По его мнению, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать выделять деньги и вооружение Украине.Выход из конфликта и допущение даже частичной победы России "было бы характерной внешнеполитической ошибкой Байдена, которая затмила бы уход из Афганистана", добавил Хербст.Байден описывает конфликт Украины с Россией как битву между "демократией" (Киев) и "авторитаризмом" (Москва), пишет издание.Американские официальные лица признают, что контрнаступление продвигается медленно, но заявляют, что еще слишком рано оценивать его эффективность.Дипломат, пожелавший остаться неназванным, сказал газете, что единственным реальным ответом может быть "промышленная мобилизация". По его мнению, это будет сигналом того, что Украина всегда будет обеспечена "тем, что нужно".Вопрос в том, готовы ли США и их союзники продолжать поддержку или даже расширять ее, если украинское контрнаступление продолжит не оправдывать ожиданий, резюмировали авторы статьи.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ukraina.ru/20230721/1048163287.html

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новости, сша, украина, зарубежье, джо байден, вооружение, контрнаступление, всу