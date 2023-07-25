Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ - 25.07.2023 Украина.ру
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Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ
Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ - 25.07.2023 Украина.ру
Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ
Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение стратегию президента США Джо Байдена по выделению миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal
2023-07-25T13:58
2023-07-25T13:58
новости
сша
украина
зарубежье
джо байден
вооружение
контрнаступление
всу
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Контрнаступление ВСУ идёт значительно медленнее, чем того ожидали на Западе. Это может "дать пищу" американцам, которые выступают против военной поддержки Киева. Газета приводит слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста.По его мнению, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать выделять деньги и вооружение Украине.Выход из конфликта и допущение даже частичной победы России "было бы характерной внешнеполитической ошибкой Байдена, которая затмила бы уход из Афганистана", добавил Хербст.Байден описывает конфликт Украины с Россией как битву между "демократией" (Киев) и "авторитаризмом" (Москва), пишет издание.Американские официальные лица признают, что контрнаступление продвигается медленно, но заявляют, что еще слишком рано оценивать его эффективность.Дипломат, пожелавший остаться неназванным, сказал газете, что единственным реальным ответом может быть "промышленная мобилизация". По его мнению, это будет сигналом того, что Украина всегда будет обеспечена "тем, что нужно".Вопрос в том, готовы ли США и их союзники продолжать поддержку или даже расширять ее, если украинское контрнаступление продолжит не оправдывать ожиданий, резюмировали авторы статьи.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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новости, сша, украина, зарубежье, джо байден, вооружение, контрнаступление, всу
Новости, США, Украина, Зарубежье, Джо Байден, вооружение, контрнаступление, ВСУ

Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение план Байдена - WSJ

13:58 25.07.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP / Niall Carson
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Медленное контрнаступление ВСУ ставит под сомнение стратегию президента США Джо Байдена по выделению миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом пишут журналисты американской газеты The Wall Street Journal
Контрнаступление ВСУ идёт значительно медленнее, чем того ожидали на Западе. Это может "дать пищу" американцам, которые выступают против военной поддержки Киева. Газета приводит слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста.
"Конечно, легче оказывать дополнительную помощь, когда дела идут в правильном направлении", — сказал Хербст.
По его мнению, у администрации Байдена нет другого выбора, кроме как продолжать выделять деньги и вооружение Украине.
Выход из конфликта и допущение даже частичной победы России "было бы характерной внешнеполитической ошибкой Байдена, которая затмила бы уход из Афганистана", добавил Хербст.
Байден описывает конфликт Украины с Россией как битву между "демократией" (Киев) и "авторитаризмом" (Москва), пишет издание.
Американские официальные лица признают, что контрнаступление продвигается медленно, но заявляют, что еще слишком рано оценивать его эффективность.
Дипломат, пожелавший остаться неназванным, сказал газете, что единственным реальным ответом может быть "промышленная мобилизация". По его мнению, это будет сигналом того, что Украина всегда будет обеспечена "тем, что нужно".
Вопрос в том, готовы ли США и их союзники продолжать поддержку или даже расширять ее, если украинское контрнаступление продолжит не оправдывать ожиданий, резюмировали авторы статьи.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал спустя месяц министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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