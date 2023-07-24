"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве - 24.07.2023 Украина.ру
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"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве
"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве - 24.07.2023 Украина.ру
"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве
В МИД РФ заявили, что атаки на Москву и Крым указывают на нацеленность Запада обострить ситуацию, так как никакого военного смысла они не имели. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД РФ 24 июля
2023-07-24T15:19
2023-07-24T15:19
новости
россия
мид рф
атака
беспилотники
москва
крым
сергей собянин
сергей аксенов
киевский режим
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В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Крыму и Москве и призвали международные организации дать надлежащую оценку преступлению киевского режима.В МИД РФ заявили, что расценивают случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели.Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили "очередное преступление киевского режима" и призвали международные организации дать этому преступлению надлежащую оценку.Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Глава Крыма Сергей Аксёнов утром 24 июля сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.Также 24 июля 24 июля беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам. Все виновные будут найдены и понесут наказание, добавили в МИД РФ.
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новости, россия, мид рф, атака, беспилотники, москва, крым, сергей собянин, сергей аксенов, киевский режим, запад
Новости, Россия, МИД РФ, атака, беспилотники, Москва, Крым, Сергей Собянин, Сергей Аксенов, киевский режим, Запад

"Нацеленность Запада на обострение ситуации". В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Москве

15:19 24.07.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В МИД РФ заявили, что атаки на Москву и Крым указывают на нацеленность Запада обострить ситуацию, так как никакого военного смысла они не имели. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД РФ 24 июля
В МИД РФ осудили атаку беспилотников по Крыму и Москве и призвали международные организации дать надлежащую оценку преступлению киевского режима.

"За наглыми действиями украинских неонацистов стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ заявили, что расценивают случившееся как очередное использование военно-политическим руководством Украины террористических методов, запугивание гражданского населения. Никакого военного смысла данные атаки не имели.
Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили "очередное преступление киевского режима" и призвали международные организации дать этому преступлению надлежащую оценку.
Утром 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Глава Крыма Сергей Аксёнов утром 24 июля сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.
Также 24 июля 24 июля беспилотник вертолётного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища Зеленоградского округа Москвы.
Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по упомянутым фактам. Все виновные будут найдены и понесут наказание, добавили в МИД РФ.
В Москве пресекли попытку атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Атака беспилотников на Москву была спецоперацией ГУР Украины - СМИАтака беспилотников на Москву была спецоперацией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщают журналисты издания "Украинская правда" 24 июля со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны
 
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