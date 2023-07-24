Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая - 24.07.2023 Украина.ру
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Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая
Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая - 24.07.2023 Украина.ру
Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая
Причины почти месячного отсутствия на рабочем месте министра иностранных дел и бывшего посла КНР в США Цинь Гана пока всё ещё остаются загадкой как для иностранных СМИ, так и для большинства китайских граждан.
2023-07-24T09:58
2023-07-24T09:59
эксклюзив
китай
кнр (китай)
зарубежье
сша
си цзиньпин
мао цзэдун
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Украина.ру пытается разобраться в головоломке, исследуя блогерские публикации, в которых можно обнаружить некоторые "разведпризнаки", возможно, проливающие свет на исчезновение высокопоставленного китайского дипломата."Как одеваются дипломаты: символические жесты и их влияние на общественное мнение" - именно с таким, скрытым от глаз китайской цензуры подтекстом, вышла публикация одного из ведущих китайских публицистов Чжан Хунляна на сайте "Миньцзу Фусин" - "Возрождение нации"."В самом начале российско-украинского конфликта, - пишет публицист, - внимание ряда наблюдателей привлекло одно знаменательное событие. В прошлом году посол Китая в США Цинь Ган принял участие в мероприятии американских военных, одевшись в американскую же военную форму. Этот поступок китайского дипломата имел глубокие последствия. Критики утверждают, что в этом увидели попытку сдачи своей независимости, достоинства и национальной идентичности Китая ради этой самой формы. Стоит отметить, что такое поведение беспрецедентно даже в рамках НАТО, не говоря уже о других странах. Ни один иностранный дипломат, включая гоминьдановских чиновников старого Китая ( Ред. – до 1949 года) , не был замечен в подобном."Тогда поступок посла КНР в США уже привлёк внимание общественности, газета "Хуаньцю Шибао" вышла с заголовком "Он переоделся!". Но тогда у многих в Китае это вызвало эйфорию, многие в поступке посла увидели неформальную договоренность и взаимные ожидания, так как и сам Китай, и США тогда всё ещё жили в ожидании улучшения отношений. Цинь Гана даже пытались сравнить с американскими лётчиками, бившимися в небе Китая с японскими камикадзе: если раньше американцы помогали Китаю, то китайскому послу уместно почтить память солдат США в американской военной форме. "Но, - продолжает свою мысль Чжан Хунлян, - советские летчики также оказывали помощь Китаю, и даже было время, когда и нацистская Германия продавала оружие как Гоминьдану, так и отрядам Мао Цзэдуна. Тем не менее нет никаких документальных свидетельств, что китайские послы участвовали в мероприятиях в советской или немецкой военной форме. Благодарить за помощь США и чтить память американских пилотов, воевавших в нашем небе, ещё не значит, что наш посол должен одевать форму армии США." Отметим, что с приходом к руководству страны Си Цзиньпина, постепенно и по нарастающей в китайской внешней политике прослеживается линия на демонстрацию силы, а не слабости Китая, и его же нежелания идти на компромиссы в отношениях с вашингтонскими политиками. Из заявлений китайского руководства можно понять, что Пекин не пойдёт на односторонние уступки США. Китаю необходимо соблюдать неприкосновенность границ, сохранять независимость, достоинство и национальную целостность – это красная линия китайской государственности, которую Пекин советует не переступать не только дружественным государствам, но и даже мировому гегемону. Интересно то, что если оглянуться на события прошлого года, то станет видно, что сразу после переодевания Цинь Гана, председатель Палаты представителей США Пелоси нарушила основополагающий принцип китайско-американских договорённостей, так называемую "Шанхайскую декларацию", открыто посетив Тайвань и поставив под вопрос китайский суверенитет над островом. Дальше - больше, именно тогда высшие военные чины США начали в открытую заявлять о своей готовности к войне с КНР, блок НАТО впервые за свою историю публично заявил о враждебной сущности КНР.Следует упомянуть, что вслед за усилением антиамериканской политики нынешнего руководства КНР, растут и призывы общественности, требующей противостоять любым проявлениям слабости в отношениях с США. Всё больше и больше становится в Китае сторонников решительной позиции по отношению к Вашингтону. Тот же Чжан Хунлян считает, что наиболее верным подходом в настоящее время будет тотальная мобилизация китайской нации для подготовки к войне с США. Только так, утверждает публицист, американские политики уверуют в полную готовность КНР к худшему сценарию и решимость китайских граждан бороться за суверенитет, независимость и территориальную целостность. "Имея опыт двух полномасштабных войн с Китаем, США, возможно, откажутся от подготовки к войне с нами и вернутся к столу переговоров." - рассуждает Чжан, считающий, что Китай не должен поддаваться на недавние угрозы войны, озвученные Киссинджером во время его визита в Пекин. Утверждения о том, что ни Китай, ни США не могут позволить себе развязать войну, являются лишь способами запугивания, предпринимаемыми США по отношению к независимому и растущему Китаю. "Китаю не нужно прибегать к сложным мерам, достаточно воли действовать, чтобы заявить о себе." - считает публицист.По мнению Чжана, мобилизация китайского народа на войну легко достижима, в то время как для США подобное остается непростой задачей. Следование политике по преодолению социальных и экономических противоречий, превращение внешней войны в народную — гарантия победы Китая, даже без участия в фактических боевых действиях. Это заставит США отказаться от своих планов по принуждению стран НАТО к войне против Китая. В конечном счете судьба китайской государственности полностью зависит от самого народа, победа, поражение и выживание будут определены его выбором – возьмут ли верх интересы кругов, связанных с Западом, или же простых граждан страны.Вот такая статья, в концовке которой имя исчезнувшего из общественного поля зрения главы МИД КНР даже и не упоминается. Но, как говорится, нет дыма без огня. Чжан Хунлян, лектор одного из самых известных китайских учебных заведений, Центрального университета национальностей, и известный в стране и за рубежом сторонник и пропагандист идей Мао Цзэдуна, является одним из признанных и влиятельных мыслителей современного Китая. Вряд ли стоит игнорировать его заявления. Поэтому, как и ранее сообщала Украина.ру , весьма вероятно, что причина исчезновения, а, скорее всего, отстранения министра иностранных дел Цинь Гана от занимаемой должности кроется в его отклонении от линии КПК по отношениям с США.
https://ukraina.ru/20230722/1048186814.html
https://ukraina.ru/20230720/1048145930.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, китай, кнр (китай), зарубежье, сша, си цзиньпин, мао цзэдун
Эксклюзив, Китай, КНР (Китай), Зарубежье, США, Си Цзиньпин, Мао Цзэдун

Исчезновение Цинь Гана: американский след в биографии главы МИД Китая

09:58 24.07.2023 (обновлено: 09:59 24.07.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистерская встреча по Афганистану с участием главы МИД РФ С. Лаврова
Министерская встреча по Афганистану с участием главы МИД РФ С. Лаврова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Причины почти месячного отсутствия на рабочем месте министра иностранных дел и бывшего посла КНР в США Цинь Гана пока всё ещё остаются загадкой как для иностранных СМИ, так и для большинства китайских граждан.
Украина.ру пытается разобраться в головоломке, исследуя блогерские публикации, в которых можно обнаружить некоторые "разведпризнаки", возможно, проливающие свет на исчезновение высокопоставленного китайского дипломата.
"Как одеваются дипломаты: символические жесты и их влияние на общественное мнение" - именно с таким, скрытым от глаз китайской цензуры подтекстом, вышла публикация одного из ведущих китайских публицистов Чжан Хунляна на сайте "Миньцзу Фусин" - "Возрождение нации".
22 июля, 17:06
Куда исчез глава МИД Китая? Что известно о представителе высшего китайского руководства Цинь ГанеМировые СМИ отмечают долговременное отсутствие министра иностранных дел КНР Цинь Гана в поле зрения общественности. Последний раз присутствие главы МИД и члена Госсовета КНР было отмечено на встречах с министрами иностранных дел Шри-Ланки, Вьетнама и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Пекине 25 июня.
"В самом начале российско-украинского конфликта, - пишет публицист, - внимание ряда наблюдателей привлекло одно знаменательное событие. В прошлом году посол Китая в США Цинь Ган принял участие в мероприятии американских военных, одевшись в американскую же военную форму. Этот поступок китайского дипломата имел глубокие последствия. Критики утверждают, что в этом увидели попытку сдачи своей независимости, достоинства и национальной идентичности Китая ради этой самой формы. Стоит отметить, что такое поведение беспрецедентно даже в рамках НАТО, не говоря уже о других странах. Ни один иностранный дипломат, включая гоминьдановских чиновников старого Китая ( Ред. – до 1949 года) , не был замечен в подобном."
Тогда поступок посла КНР в США уже привлёк внимание общественности, газета "Хуаньцю Шибао" вышла с заголовком "Он переоделся!". Но тогда у многих в Китае это вызвало эйфорию, многие в поступке посла увидели неформальную договоренность и взаимные ожидания, так как и сам Китай, и США тогда всё ещё жили в ожидании улучшения отношений.
Цинь Гана даже пытались сравнить с американскими лётчиками, бившимися в небе Китая с японскими камикадзе: если раньше американцы помогали Китаю, то китайскому послу уместно почтить память солдат США в американской военной форме.
"Но, - продолжает свою мысль Чжан Хунлян, - советские летчики также оказывали помощь Китаю, и даже было время, когда и нацистская Германия продавала оружие как Гоминьдану, так и отрядам Мао Цзэдуна. Тем не менее нет никаких документальных свидетельств, что китайские послы участвовали в мероприятиях в советской или немецкой военной форме. Благодарить за помощь США и чтить память американских пилотов, воевавших в нашем небе, ещё не значит, что наш посол должен одевать форму армии США."

Отметим, что с приходом к руководству страны Си Цзиньпина, постепенно и по нарастающей в китайской внешней политике прослеживается линия на демонстрацию силы, а не слабости Китая, и его же нежелания идти на компромиссы в отношениях с вашингтонскими политиками. Из заявлений китайского руководства можно понять, что Пекин не пойдёт на односторонние уступки США. Китаю необходимо соблюдать неприкосновенность границ, сохранять независимость, достоинство и национальную целостность – это красная линия китайской государственности, которую Пекин советует не переступать не только дружественным государствам, но и даже мировому гегемону.
Интересно то, что если оглянуться на события прошлого года, то станет видно, что сразу после переодевания Цинь Гана, председатель Палаты представителей США Пелоси нарушила основополагающий принцип китайско-американских договорённостей, так называемую "Шанхайскую декларацию", открыто посетив Тайвань и поставив под вопрос китайский суверенитет над островом. Дальше - больше, именно тогда высшие военные чины США начали в открытую заявлять о своей готовности к войне с КНР, блок НАТО впервые за свою историю публично заявил о враждебной сущности КНР.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля, 16:59
Отношения – в плачевном состоянии. Что показал визит Киссинджера в КитайПекин продолжает принимать иностранных гостей. За последние несколько дней сразу три иностранных политика посетили столицу КНР и встретились с высшим руководством страны
Следует упомянуть, что вслед за усилением антиамериканской политики нынешнего руководства КНР, растут и призывы общественности, требующей противостоять любым проявлениям слабости в отношениях с США. Всё больше и больше становится в Китае сторонников решительной позиции по отношению к Вашингтону.
Тот же Чжан Хунлян считает, что наиболее верным подходом в настоящее время будет тотальная мобилизация китайской нации для подготовки к войне с США. Только так, утверждает публицист, американские политики уверуют в полную готовность КНР к худшему сценарию и решимость китайских граждан бороться за суверенитет, независимость и территориальную целостность.
"Имея опыт двух полномасштабных войн с Китаем, США, возможно, откажутся от подготовки к войне с нами и вернутся к столу переговоров." - рассуждает Чжан, считающий, что Китай не должен поддаваться на недавние угрозы войны, озвученные Киссинджером во время его визита в Пекин. Утверждения о том, что ни Китай, ни США не могут позволить себе развязать войну, являются лишь способами запугивания, предпринимаемыми США по отношению к независимому и растущему Китаю. "Китаю не нужно прибегать к сложным мерам, достаточно воли действовать, чтобы заявить о себе." - считает публицист.
По мнению Чжана, мобилизация китайского народа на войну легко достижима, в то время как для США подобное остается непростой задачей. Следование политике по преодолению социальных и экономических противоречий, превращение внешней войны в народную — гарантия победы Китая, даже без участия в фактических боевых действиях.
Это заставит США отказаться от своих планов по принуждению стран НАТО к войне против Китая. В конечном счете судьба китайской государственности полностью зависит от самого народа, победа, поражение и выживание будут определены его выбором – возьмут ли верх интересы кругов, связанных с Западом, или же простых граждан страны.
Вот такая статья, в концовке которой имя исчезнувшего из общественного поля зрения главы МИД КНР даже и не упоминается. Но, как говорится, нет дыма без огня. Чжан Хунлян, лектор одного из самых известных китайских учебных заведений, Центрального университета национальностей, и известный в стране и за рубежом сторонник и пропагандист идей Мао Цзэдуна, является одним из признанных и влиятельных мыслителей современного Китая. Вряд ли стоит игнорировать его заявления. Поэтому, как и ранее сообщала Украина.ру , весьма вероятно, что причина исчезновения, а, скорее всего, отстранения министра иностранных дел Цинь Гана от занимаемой должности кроется в его отклонении от линии КПК по отношениям с США.
 
ЭксклюзивКитайКНР (Китай)ЗарубежьеСШАСи ЦзиньпинМао Цзэдун
 
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