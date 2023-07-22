https://ukraina.ru/20230722/1048186814.html

Куда исчез глава МИД Китая? Что известно о представителе высшего китайского руководства Цинь Гане

Куда исчез глава МИД Китая? Что известно о представителе высшего китайского руководства Цинь Гане - 22.07.2023 Украина.ру

Куда исчез глава МИД Китая? Что известно о представителе высшего китайского руководства Цинь Гане

Мировые СМИ отмечают долговременное отсутствие министра иностранных дел КНР Цинь Гана в поле зрения общественности. Последний раз присутствие главы МИД и члена Госсовета КНР было отмечено на встречах с министрами иностранных дел Шри-Ланки, Вьетнама и заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Пекине 25 июня.

2023-07-22T17:06

2023-07-22T17:06

2023-07-22T17:06

эксклюзив

китай

сша

си цзиньпин

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Как сообщают мировые СМИ и как уже указывала в своей публикации Украина.ру , государственный советник и министр иностранных дел Цинь Ган уже более двадцати дней не появлялся на общественных мероприятиях. Отсутствие Цинь Гана было впервые замечено во время онлайн-конференции председателя КНР Си Цзиньпина с участниками саммита Шанхайской организации сотрудничества 4 июля. Согласно ранее опубликованным сообщениям гонконгскими СМИ, причиной исчезновения крупного кадрового работника верховного руководства КНР, возможно, стало подтверждённое заражение COVID-19, и, якобы ожидается, что министр в ближайшее время возобновит свою дипломатическую деятельность.Известно, что в конце июня Цинь Ган должен был принять участие во встрече с послами стран Европейского союза, но мероприятие было отменено без объявления причин. Также был отменён визит Жозепа Борреля, представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, запланированный с 7 по 10 июля. В этой связи, за два дня до начала визита, представителем МИД КНР Ван Вэньбинем было заявлено, что Пекин высоко ценит отношения с ЕС и приглашает Борреля обсудить новую, удобную для обеих сторон, дату визита.Стоит отметить, что визит Борреля в Китай, ранее запланированный на апрель этого года, уже откладывался после того, как у самого Борреля был выявлен COVID-19. Учитывая особенности китайской дипломатии, можно сказать, что комментарий Ван Вэньбиня подразумевает неуверенность Пекина в вероятности осуществление данного визита в ближайшее время.Как указывается в тайваньских СМИ, 7 июля на пресс-конференции МИД КНР иностранными журналистами был задан вопрос о слухах, связанных с исчезновением Цинь Гана, на что тот же Ван Вэньбинь отказался комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на свою неосведомлённость о местонахождении министра. Впрочем, комментаторы также отметили, что Ван Вэньбинь не опроверг информацию о болезни Цинь Гана.Достойно внимания и то, что официальный сайт МИД Китая не упомянул, как обычно делается в таких случаях, другого высокопоставленного кадрового работника, Ма Чжаосюя, присутствовавшего на приёме в честь Дня независимости США, хотя на том же сайте было отмечено его присутствие на приёме по случаю национального праздника Азербайджана 26 мая. Но известно, что Ма вместе с Цинь Ганом присутствовал на переговорах с госсекретарём США Блинкеном. Возможно, новое появление пока что ещё малоизвестного высокопоставленного работника МИД КНР Ма Чжаосюя и прольёт свет на исчезновение Цинь Гана, но пока все оговорки основываются лишь на комментариях иностранных СМИ. В самом Китае ни официальные органы, ни блогерское сообщество никак не комментирует отсутствие на своём посту министра иностранных дел.Чем на самом деле можно обосновать отсутствие Цинь Гана в общественном поле – сказать трудно, и без официальных пояснений китайского руководства, которых, весьма вероятно, при любом стечении обстоятельств вряд ли стоит ожидать, - прояснить также не представляется возможным. Можно лишь строить предположения исходя из того факта, что отношения между Китаем и США находятся на самом низком уровне за все 50 лет выстраивания послевоенных контактов. Известно, что начиная с 1992 года Цинь Ган работал в ведомствах МИД КНР по связям с Западной Европой, с 1995 года его профессиональная деятельность была связана с Великобританией, а с июля 2021 года по декабрь 2022 года Цинь Ган являлся полномочным послом КНР в США. Некоторые российские китаисты относят Цинь Гана к так называемым "американистам", т. е., чиновникам, долго находившимся в поле англосаксонского влияния. Как известно, нынешнее китайское руководство занимает весьма жёсткую позицию по выстраиванию отношений с США, поэтому нельзя исключать того факта, что все, так или иначе, замеченные в проамериканских настроениях политики высокого ранга, могут выходить из политического доверия Си и его окружения. Политика есть политика. Начиная с древних времён и по сей день, китайский политический Олимп известен своим нетерпением к плюрализму мнений. Либо ты беспрекословно верен императору, говоря нынешним языком, поддерживаешь линию руководства КНР, либо тихо исчезаешь из поля зрения.Впрочем, политики, как и все простые граждане, иногда могут оказаться на больничном. Поэтому делать выводы по поводу отсутствия Цинь Гана, — пока вряд ли представляется возможным.

https://ukraina.ru/20230721/1048159526.html

https://ukraina.ru/20230704/1047786562.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, китай, сша, си цзиньпин