https://ukraina.ru/20230723/1048189135.html

Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ

Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ - 23.07.2023 Украина.ру

Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ

В украинской армии объявлены награды за убийство российских военных медиков, рассказала начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Ее комментарий 23 июля публикует агентство РИА Новости

2023-07-23T09:28

2023-07-23T09:28

2023-07-23T09:28

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"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики".Преднамеренная атака на медперсонал – прямое нарушение Женевской конвенции, подчеркнула она."Дуга" также рассказала, как недавно медицинский экипаж, перевозивший "300-го" - раненного, вернулся в расположение в полностью изрешечённом автомобиле: всю дорогу его сопровождали и обстреливали дроны.

https://ukraina.ru/20230605/1046920043.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, медики, всу, спецоперация, украина