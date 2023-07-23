Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ - 23.07.2023 Украина.ру
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Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ
Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ - 23.07.2023 Украина.ру
Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ
В украинской армии объявлены награды за убийство российских военных медиков, рассказала начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Ее комментарий 23 июля публикует агентство РИА Новости
2023-07-23T09:28
2023-07-23T09:28
новости
медики
всу
спецоперация
украина
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"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики".Преднамеренная атака на медперсонал – прямое нарушение Женевской конвенции, подчеркнула она."Дуга" также рассказала, как недавно медицинский экипаж, перевозивший "300-го" - раненного, вернулся в расположение в полностью изрешечённом автомобиле: всю дорогу его сопровождали и обстреливали дроны.
https://ukraina.ru/20230605/1046920043.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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60
новости, медики, всу, спецоперация, украина
Новости, медики, ВСУ, Спецоперация, Украина

Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ

09:28 23.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В украинской армии объявлены награды за убийство российских военных медиков, рассказала начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Ее комментарий 23 июля публикует агентство РИА Новости
"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики".
Преднамеренная атака на медперсонал – прямое нарушение Женевской конвенции, подчеркнула она.
"Дуга" также рассказала, как недавно медицинский экипаж, перевозивший "300-го" - раненного, вернулся в расположение в полностью изрешечённом автомобиле: всю дорогу его сопровождали и обстреливали дроны.
5 июня, 17:10
Ехал на помощь людям: белгородский врач попал под обстрел ВСУЗаведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков попал под обстрел в селе Безлюдовка Шебекинского района. Об этом он рассказал в интервью журналистам РИА Новости 5 июня
 
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