Украинские военные намерено убивают российских медиков на линии соприкосновения – СМИ
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
В украинской армии объявлены награды за убийство российских военных медиков, рассказала начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Ее комментарий 23 июля публикует агентство РИА Новости
"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики".
Преднамеренная атака на медперсонал – прямое нарушение Женевской конвенции, подчеркнула она.
"Дуга" также рассказала, как недавно медицинский экипаж, перевозивший "300-го" - раненного, вернулся в расположение в полностью изрешечённом автомобиле: всю дорогу его сопровождали и обстреливали дроны.
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