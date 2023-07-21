https://ukraina.ru/20230721/1048170166.html

Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". - 21.07.2023 Украина.ру

Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". Об этом он написал в своём телеграм-канале 21 июля

2023-07-21T15:28

2023-07-21T15:28

2023-07-21T15:28

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

зерно

зерновая сделка

ес

жозеп боррель

польша

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047836173_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_e7be671b34ecef0160e7c194e1d2efee.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении роботы по защите инфраструктуры "зерновой сделки". Этот вопрос представители украинских властей обсуждали на заседании ставки. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июля заявил, что ЕС должен более активно вывозить украинское зерно через свою территорию. По его словам, после остановки "зерновой сделки" ЕС должен воспользоваться сухопутным маршрутом.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти центральноевропейские страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле разрешение продлили до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.

https://ukraina.ru/20230721/1048153873.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, зерно, зерновая сделка, ес, жозеп боррель, польша, болгария, венгрия, словакия, румыния, европарламент