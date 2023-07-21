Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". - 21.07.2023 Украина.ру
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Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". - 21.07.2023 Украина.ру
Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". Об этом он написал в своём телеграм-канале 21 июля
2023-07-21T15:28
2023-07-21T15:28
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
зерно
зерновая сделка
ес
жозеп боррель
польша
болгария
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении роботы по защите инфраструктуры "зерновой сделки". Этот вопрос представители украинских властей обсуждали на заседании ставки. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июля заявил, что ЕС должен более активно вывозить украинское зерно через свою территорию. По его словам, после остановки "зерновой сделки" ЕС должен воспользоваться сухопутным маршрутом.Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти центральноевропейские страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле разрешение продлили до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, зерно, зерновая сделка, ес, жозеп боррель, польша, болгария, венгрия, словакия, румыния, европарламент
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, зерно, зерновая сделка, ЕС, Жозеп Боррель, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния, Европарламент

Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора".

15:28 21.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". Об этом он написал в своём телеграм-канале 21 июля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении роботы по защите инфраструктуры "зерновой сделки". Этот вопрос представители украинских властей обсуждали на заседании ставки.

"Главкому [ВСУ Валерию] Залужному, командующему [ВМС Украины Алексею] Неижпапе и министру [инфраструктуры Украины Александру] Кубракову – подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора", - написал Зеленский.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 20 июля заявил, что ЕС должен более активно вывозить украинское зерно через свою территорию. По его словам, после остановки "зерновой сделки" ЕС должен воспользоваться сухопутным маршрутом.
Накануне Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали общую позицию о продлении запрета на импорт четырех видов зерна. Эти центральноевропейские страны просят Еврокомиссию продлить действие ограничений на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и семена подсолнечника.
В мае этого года Европейский союз разрешил этим странам запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. А в июле разрешение продлили до 15 сентября. Страны хотят продлить запрет до конца года.
В июне 2022 году ЕС приостановил взимание пошлины с Украины за ввоз сельскохозяйственной продукции. Предполагалось, что это поможет местным властям увеличить объемы экспорта.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать странах на востоке ЕС, что привело к кризису перепроизводства и вызвало недовольство восточноевропейских фермеров.
После этого правительства Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии заявили о приостановке импорта ряда украинских продуктов в целях защиты интересов местных аграриев.
На Украине такую позицию стран назвали "дискриминацией" и заявили, что, если запрет всё-таки продлят, то Украина будет вынуждена рассмотреть зеркальные меры.
Зерновая сделка коллаж
08:11
Альтернативные маршруты экспорта. Сможет ли Украина вывезти зерноНа Украине в середине июля началась уборочная, что предполагает поступление новых тонн зерна, которое надо где-то хранить или куда-то вывозить. В портах Одессы скопилось около 32 миллионов тонн зерна прошлогоднего урожая. Однако 18 июля РФ вышла из зерновой сделки, несмотря на все протесты западных партнеров Киева.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий Залужныйзернозерновая сделкаЕСЖозеп БоррельПольшаБолгарияВенгрияСловакияРумынияЕвропарламент
 
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