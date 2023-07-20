https://ukraina.ru/20230720/1048144401.html

"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия

"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия - 20.07.2023 Украина.ру

"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия

Российские войска нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области, сообщили в Минобороны РФ 20 июля

2023-07-20T15:25

2023-07-20T15:25

2023-07-20T15:25

новости

россия (рф)

украина

вс рф

одесса

николаев

удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/17/1047515903_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_4e9f87628d56f1720969eabf949f06fa.jpg

В районе Николаева Вооруженные Силы России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ, добавили в военном ведомстве.В Минобороны отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Также в ведомстве заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.В ответ на теракт 17 июля на Крымском мосту российские военные ударили по украинским военным объектам и портам.18 июля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.

https://ukraina.ru/20230718/1048086438.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия (рф), украина, вс рф, одесса, николаев, удар