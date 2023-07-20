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"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия
"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия - 20.07.2023 Украина.ру
"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия
Российские войска нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области, сообщили в Минобороны РФ 20 июля
2023-07-20T15:25
2023-07-20T15:25
2023-07-20T15:25
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В районе Николаева Вооруженные Силы России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ, добавили в военном ведомстве.В Минобороны отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Также в ведомстве заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.В ответ на теракт 17 июля на Крымском мосту российские военные ударили по украинским военным объектам и портам.18 июля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.
https://ukraina.ru/20230718/1048086438.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, вс рф, одесса, николаев, удар
Новости, Россия (РФ), Украина, ВС РФ, Одесса, Николаев, удар
"Все цели поражены". В Минобороны РФ сообщили об очередных ударах возмездия
Российские войска нанесли удары возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и области, сообщили в Минобороны РФ 20 июля
"Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области", - заявили в МО РФ.
В районе Николаева Вооруженные Силы России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ, добавили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Также в ведомстве заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
В ответ на теракт 17 июля на Крымском мосту российские военные ударили по украинским военным объектам и портам.
18 июля Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.
В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники украинских войск горючим.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.