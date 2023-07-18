https://ukraina.ru/20230718/1048088516.html

Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео

Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео - 18.07.2023 Украина.ру

Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео

Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают... Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T13:48

2023-07-18T13:48

2023-07-18T13:48

пинчук

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

сбу

неонацисты

зерновая сделка

нато

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Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают террористическим государством несмотря на поставленные на поток теракты, объяснил, против кого Киев будет применять кассетные боеприпасы и в чем опасность возвращения украинских неонацистов на фронт. 0:43 – удары по крымскому мосту: в чем сложность признать украинскую власть террористической организацией и принять соответствующие меры? 4:43 – как обеспечивается безопасность на сухопутном маршруте в Крым после теракта;6:40 – кассетные боеприпасы для Украины: главная цель – мирные жители; 9:01 – зерновая сделка: последствия отказа от продления; 12:20 – вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт; 14:46 – поставки НАТОвского оружия на Украину и "окопная война": как развивается ситуация в СВО; 19:45 – возвращение украинских неонацистов на фронт: в чем опасность?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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