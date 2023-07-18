Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230718/1048088516.html
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T13:48
2023-07-18T13:48
пинчук
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
сбу
неонацисты
зерновая сделка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5e0bc8bdb8d73831787604a36e79481.jpg
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают террористическим государством несмотря на поставленные на поток теракты, объяснил, против кого Киев будет применять кассетные боеприпасы и в чем опасность возвращения украинских неонацистов на фронт. 0:43 – удары по крымскому мосту: в чем сложность признать украинскую власть террористической организацией и принять соответствующие меры? 4:43 – как обеспечивается безопасность на сухопутном маршруте в Крым после теракта;6:40 – кассетные боеприпасы для Украины: главная цель – мирные жители; 9:01 – зерновая сделка: последствия отказа от продления; 12:20 – вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт; 14:46 – поставки НАТОвского оружия на Украину и "окопная война": как развивается ситуация в СВО; 19:45 – возвращение украинских неонацистов на фронт: в чем опасность?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088200_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1292362153834dbbb025032e1d136152.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пинчук, видео, россия (рф), украина, сво, всу, сбу, неонацисты, зерновая сделка, нато, крым, теракт, терроризм, киев, кассетные боеприпасы, видео
Пинчук, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, СБУ, неонацисты, зерновая сделка, НАТО, Крым, теракт, терроризм, Киев, кассетные боеприпасы

Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео

13:48 18.07.2023
 
Читать в
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают террористическим государством несмотря на поставленные на поток теракты, объяснил, против кого Киев будет применять кассетные боеприпасы и в чем опасность возвращения украинских неонацистов на фронт.
0:43 – удары по крымскому мосту: в чем сложность признать украинскую власть террористической организацией и принять соответствующие меры?
4:43 – как обеспечивается безопасность на сухопутном маршруте в Крым после теракта;
6:40 – кассетные боеприпасы для Украины: главная цель – мирные жители;
9:01 – зерновая сделка: последствия отказа от продления;
12:20 – вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт;
14:46 – поставки НАТОвского оружия на Украину и "окопная война": как развивается ситуация в СВО;
19:45 – возвращение украинских неонацистов на фронт: в чем опасность?
 
ПинчукВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУСБУнеонацистызерновая сделкаНАТОКрымтеракттерроризмКиевкассетные боеприпасы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:30Удары по Одессе и Николаеву стали возмездием за теракт на Крымском мосту - Песков
14:19Премьер Польши рассказал, как готовится пугать Латинскую Америку страшилками о колониализме
14:157 трагических ошибок Зеленского. Чешский журналист Роман Блашко о происходящем на Украине
14:14Роман Блашко: кто он
14:14День рождения Евтушенко. Очередь за русской поэзией
13:59В Ростовской области открыли "горячую линию" для крымских туристов
13:57В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
13:56Поставки техники бессмысленны, ВСУ погрязли в битве на истощение - британский эксперт
13:48Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
13:48"Удар возмездия": Россия бьет по объектам, где готовили теракты. Главное на Украине на 14.00 18 июля
13:19В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
13:19Алексей Зубец: После отмены зерновой сделки "Искандеры" и "Герани" устроят фейерверк в порту Одессы
13:18Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков
13:16Российские войска нанесли удар возмездия по заводу беспилотников в Одессе
13:09Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают от отношениях с ЕС и НАТО
12:47В Кремле озвучили позицию России по зерну для развивающихся стран
12:46Песков ответил на вброс об ударе России по Крымскому мосту
12:33Ван Ивэй: кто он
12:18Лукашенко подписал закон о народном ополчении
12:17Всушник потребовал от Зеленского расправиться с русским языком на сайте президента
Лента новостейМолния