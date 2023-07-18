https://ukraina.ru/20230718/1048088516.html
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео - 18.07.2023 Украина.ру
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают... Украина.ру, 18.07.2023
2023-07-18T13:48
2023-07-18T13:48
2023-07-18T13:48
пинчук
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
сбу
неонацисты
зерновая сделка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5e0bc8bdb8d73831787604a36e79481.jpg
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают террористическим государством несмотря на поставленные на поток теракты, объяснил, против кого Киев будет применять кассетные боеприпасы и в чем опасность возвращения украинских неонацистов на фронт. 0:43 – удары по крымскому мосту: в чем сложность признать украинскую власть террористической организацией и принять соответствующие меры? 4:43 – как обеспечивается безопасность на сухопутном маршруте в Крым после теракта;6:40 – кассетные боеприпасы для Украины: главная цель – мирные жители; 9:01 – зерновая сделка: последствия отказа от продления; 12:20 – вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт; 14:46 – поставки НАТОвского оружия на Украину и "окопная война": как развивается ситуация в СВО; 19:45 – возвращение украинских неонацистов на фронт: в чем опасность?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088200_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1292362153834dbbb025032e1d136152.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пинчук, видео, россия (рф), украина, сво, всу, сбу, неонацисты, зерновая сделка, нато, крым, теракт, терроризм, киев, кассетные боеприпасы, видео
Пинчук, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, СБУ, неонацисты, зерновая сделка, НАТО, Крым, теракт, терроризм, Киев, кассетные боеприпасы
Пинчук о сроках и тактике настоящего наступления Киева. Видео
Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук в эфире Украина.ру рассказал, почему Украину не признают террористическим государством несмотря на поставленные на поток теракты, объяснил, против кого Киев будет применять кассетные боеприпасы и в чем опасность возвращения украинских неонацистов на фронт.
0:43 – удары по крымскому мосту: в чем сложность признать украинскую власть террористической организацией и принять соответствующие меры?
4:43 – как обеспечивается безопасность на сухопутном маршруте в Крым после теракта;
6:40 – кассетные боеприпасы для Украины: главная цель – мирные жители;
9:01 – зерновая сделка: последствия отказа от продления;
12:20 – вероятность прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт;
14:46 – поставки НАТОвского оружия на Украину и "окопная война": как развивается ситуация в СВО;
19:45 – возвращение украинских неонацистов на фронт: в чем опасность?