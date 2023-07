https://ukraina.ru/20230718/1048069735.html

Предвыборые страсти по-американски: Байдена и Десантиса начали вычёркивать из президентской гонки

Предвыборые страсти по-американски: Байдена и Десантиса начали вычёркивать из президентской гонки - 18.07.2023 Украина.ру

Предвыборые страсти по-американски: Байдена и Десантиса начали вычёркивать из президентской гонки

Избирательная кампания в США обретает интересный поворот – ключевые игроки президентской гонки от обеих партий утрачивают поддержку спонсоров и партийного истеблишмента.

2023-07-18T04:32

2023-07-18T04:32

2023-07-18T04:54

эксклюзив

сша

президентские выборы

джо байден

дональд трамп

рон десантис

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048073918_0:105:2947:1763_1920x0_80_0_0_6ba0444a4bc9d8919a2a09cc4809bccf.jpg

Десантис перестаёт быть главной надеждой республиканцевИсточники целого ряда американских СМИ сообщили, что среди спонсоров растёт разочарование в губернаторе штата Флорида Роне Десантисе, которого называли главным конкурентом бывшего главы государства Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз.Выбить 45-го президента США из игры очень хочет в частности медиамагнат Руперт Мёрдок, чья семья контролирует такие влиятельные СМИ, как телеканал Fox News, газеты The New York Post и The Wall Street Journal. Он сделал ставку на Десантиса, однако сейчас теряет веру в его способность победить Трампа и стать кандидатом от Республиканской партии, рассказали источники издания Rolling Stone, глава семьи высказывает обеспокоенность по этому поводу в частных беседах."Руперт и его сын Лахлан чуют неудачника за версту", - сказал собеседник из Fox News.Растёт недовольство Мёрдоков насчёт хода избирательной кампании Десантиса - рейтинги не позволяют быстро свергнуть Трампа, а ведь "Рон Десантис создавался как убийца Трампа", сказал Rolling Stone бывший директор по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии Дуг Хей.Разрыв между Трампом и Десантисом составляет 32,4% (53% против 20,6%), в конце января было 13%.Тем не менее, осознавая отсутствие какой-либо альтернативы, Мёрдоки пока не списывают Десантиса полностью со счетов – ближайший преследователь, идущий 3-м бывший вице-президент США Майк Пенс имеет в своём активе всего 6,3%, - поскольку в таком случае остаётся только вариант вернуть к власти Трампа.Не помогла губернатору Флориды никак история с уголовным преследованием бывшего президента – рейтинги Трампа, вопреки ожиданиям многих, не только не упали, а, наоборот, только выросли, и его преимущество над Десантисом увеличилось. Штаб республиканца №2 к этому оказался не готов.Поставил на паузу поддержку Десантиса в президентской гонке и основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, активно поддерживавший его при переизбрании на губернаторский пост в 2022 году, а также Республиканскую партию в целом на промежуточных выборах в Конгресс, сообщил 13 июля источник телеканала ABC News. Он также разочарован отсутствием успехов избирательной кампании Десантиса. Впрочем, в комментариях СМИ представитель инвестора утверждает, что никаких изменений не произошло. А сам Гриффин сказал Dail Mail, что поддерживает кандидатов, которые сосредотачиваются на политических решениях, которые гарантируют осуществление американской мечты будущих поколений, а не ориентируется на рейтинги. По имеющейся информации, инвестор был недоволен заявлениями Десантиса об Украине и его позицией по вопросу абортов.Как бы то ни было, предвыборный штаб Десантиса испытывает трудности из-за нехватки финансирования, пишет Politico, - во II квартале 2023 года (к 30 июня) он собрал $20 млн, для сравнения, Трамп - $35 млн, - поэтому пришлось даже уволить порядка 10 сотрудников для оптимизации расходов (свыше $1 млн из $20 млн ушло на зарплату штата, налоговые отчисления, страховку).Штаб ищет способы повысить популярность своего кандидата и, соответственно, финансовые поступления. С этой целью сейчас пересматривается медиастратегия: планируется, что Десантис будет чаще появляться в эфире и на полосах ключевых американских СМИ, до сих пор он избегал этого, в отличие от своих конкурентов, тех же Пенса и бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, регулярно мелькающих на телеканалах CNN и MSNBC. К этому шагу команду Десантиса также подтолкнула звучавшая в течение последних недель критика Трампа в адрес губернатора Флориды за уклонение от серьёзных интервью, сказали источники ABC News.Соратники Десантиса рассчитывают, что дела пойдут в гору после первых дебатов республиканцев, которые запланированы на 23 августа, - мол, вот там-то он проявит себя в полной мере, электорат наконец чётко поймёт, с какой программой политик идёт на выборы. Только мероприятие может быть отнюдь не таким масштабным и зрелищным, как могло бы быть, - Трамп, вероятнее всего, не будет участвовать, не желая делиться рейтингом с техническими кандидатами, и может провести собственный предвыборный митинг ровно в то же время, за счёт чего перетянет часть аудитории, это в его стиле.Тем временем, сообщают источники ABC News, ряд крупных спонсоров Десантиса, тоже утратив веру в его шансы на победу в предстоящих праймериз, решили придержать деньги либо до тех пор, пока Трамп ни выйдет из гонки, либо до президентских выборов 2028 года.Часть инвесторов, изначально симпатизировавших губернатору Флориды, не хотят ждать и присматриваются к другим кандидатам в кандидаты среди республиканцев, решая, на кого сделать ставку, и их симпатии сейчас, по имеющейся информации, на стороне сенатора от Южной Каролины Тима Скотта. Он хоть и занимает во внутрипартийной гонке только 5-е место (уступая Трампу, Десантису, Пенсу и бывшему постоянному представителю США при ООН Никки Хейли) с 3,2%, поэтому увидеть его имя в бюллетене 5 ноября 2024 года, практически равны 0, но он всерьёз метит на место вице-президента страны в администрации президента-республиканца.Над тем, чтобы выписать чек Скотту, по информации Politico, задумался наследник косметического бренда Estée Lauder Рональд Лаудер, к слову бывший соратник Трампа.Байдена со счетов списывают свои же?В стане демократов, где в отличие от республиканцев, такой напряжённой борьбы нет, - однопартийцы не чинят препятствий для действующего главы государства на пути к переизбранию, - тоже не всё спокойно, там свои политические страсти. Поговаривают, что Джо Байден, вопреки утверждениям Белого дома и его предвыборного штаба, не будет участвовать в президентских выборах 2024 года."Разговоры продолжаются - тихий шёпот в кулуарах мероприятий, тексты, электронные письма, осторожные телефонные звонки - по мере того как ведущие демократы и доноры обращаются к тем, кто рассматривается в качестве возможной замены кандидата в президенты", - пишет CNN.Даже некоторые близкие соратники Байдена считают абсурдным его переизбрание.Предвыборная кампания хозяина Белого дома идёт с отставанием от графика: штат сотрудников только-только формируется, финансового директора до сих пор нет, для сравнения, к этому моменту в 2012 году 44-й президент США демократ Барак Обама, баллотировавшийся на 2-й срок, полным ходом работал над программой, набрал персонал, открыл офисы в колеблющихся штатах, которые уже налаживали связи с местной аудиторией, придумал лозунг.К тому же, как сообщает CNN, обеспокоенность насчёт участия Трампа в президентских выборах в стане демократов гораздо выше, чем они показывают."Если Трамп победит в ноябре следующего года и все будут говорить "как же это произошло", то одним из вопросов будет: а что делали сотрудники предвыборной кампания Байдена летом 2023 года?" - сказал человек, который занимал руководящую должность в предвыборном штабе Байдена 2020 года.В статье CNN также говорится, что многие опасаются плачевных результатов сбора средств в первые месяцы кампании Байдена из-за отказа ряда крупных спонсоров оказывать ему финансовую поддержку. Однако именно действующий президент на сегодняшний день лидирует среди всех кандидатов в кандидаты от обеих партий: во IIквартале 2023 года он собрал $72 млн. Это, конечно, меньше, чем у обоих его предшественников, переизбиравшихся на 2-й срок, на аналогичный момент: у Трампа в 2019 году было $105, у Обамы в 2011 году - $86 млн, - однако это вдвое больше, чем у Трампа в нынешней гонке ($35 млн).В последнее время с завидной регулярностью публикации и видеосюжеты, дискредитирующие Байдена, начали появляться в тех СМИ, которые всегда считались продемократическими: и эта статья CNN, и интервью агента управления уголовных расследований Службы внутренних доходов (главного ведомства США по сбору налогов) Гарри Шейпли о налоговых махинациях сына президента Хантера, и рассказ газеты The New York Times о внучке Джо, которую он не признаёт (Нэви Джоан - внебрачная дочь Хантера и стриптизёрши Ланден Робертс)."Вероятно, внутри Демпартии существует серьёзная оппозиция переизбранию Байдена на второй срок. Не исключено, что слухи о том, что сам он не собирается участвовать в выборах, распускаются намеренно, так же, как и информация о нежелании крупных доноров финансировать кампанию. В этом случае у оппозиции должен быть туз в рукаве – кандидат, который вступит в игру, чтобы заменить уставшего или скомпрометированного Байдена. Не исключено, что, как и предполагает Такер Карлсон, этот кандидат - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом", - считает американист Дмитрий Дробницкий.Сам Ньюсом, которого видят участником президентской гонки 2028 года, заявлял, что не собирается выдвигать свою кандидатуру в нынешней кампании и выражал поддержку Байдену, однако эксперты уверены, что в случае необходимости губернатор Калифорнии с радостью вступил бы в борьбу за Белый дом сейчас. Тем интереснее было бы наблюдать за предвыборными страстями в Америке, учитывая, что Ньюсом и Десантис – практически такие же непримиримые политические враги, как Трамп и Байден.

https://ukraina.ru/20230525/1046557597.html

https://ukraina.ru/20230412/1045230024.html

https://ukraina.ru/20230629/1047683888.html

https://ukraina.ru/20230628/1047642333.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, джо байден, дональд трамп, рон десантис, зарубежье