https://ukraina.ru/20230717/1048056131.html
Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности причастных к ЧП на Крымском мосту, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2023-07-17T10:58
2023-07-17T10:58
2023-07-17T11:13
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В ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта была повреждена одна из секций Крымского моста. В легковом автомобиле на мосту погибли двое гражданских лиц: мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ей оказывают медицинскую помощь.Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, к теракту причастны украинские спецслужбы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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новости, россия (рф), крым, крымский мост, следственный комитет рф, теракт, уголовное дело
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост, Следственный Комитет РФ, теракт, уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
10:58 17.07.2023 (обновлено: 11:13 17.07.2023)
Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности причастных к ЧП на Крымском мосту, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта была повреждена одна из секций Крымского моста. В легковом автомобиле на мосту погибли двое гражданских лиц: мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ей оказывают медицинскую помощь.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, к теракту причастны украинские спецслужбы.
"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления", - заявила официальный представитель СК РФ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.