https://ukraina.ru/20230717/1048056131.html

Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту

Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Следователи возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности причастных к ЧП на Крымском мосту, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2023-07-17T10:58

2023-07-17T10:58

2023-07-17T11:13

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В ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта была повреждена одна из секций Крымского моста. В легковом автомобиле на мосту погибли двое гражданских лиц: мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения, ей оказывают медицинскую помощь.Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". По предварительным данным, к теракту причастны украинские спецслужбы.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

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новости, россия (рф), крым, крымский мост, следственный комитет рф, теракт, уголовное дело