Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
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Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля
Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля
Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T16:39
2023-07-14T16:39
эксклюзив
евсеев
нато
всу
россия (рф)
украина
харьковская область
сумская область
польша
сша
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Итоги саммита НАТО и военное усиление ПольшиСаммит НАТО в Вильнюсе закончился, и для Украины он не стал ни провалом, ни прорывом, считает обозреватель РИА "Новости", политолог Пётр Акопов.Было понятно, поясняет он, что никакого приглашения в НАТО не будет. Позиция США, которая является определяющим, и Европы тем более в том, что они не хотят прямой войны с Россией.Изменения в планах о приеме Украины в НАТО могут наступить только в одном случае: если Запад увидит, что Россия обваливается, что взят не только Крым, но украинские танки движутся к Москве. Тогда на радостях Украину могут принять в НАТО, но это фантастическая ситуация, отметил Акопов."Но этого не случится ни сейчас, ни через пять лет, ни через 25, потому что Россия будет сражаться, пока Украина не будет ликвидирована.Европейцы и американцы сами себя поставили в такое положение, говоря, что Украину возьмут в НАТО после окончания войны. Это означает, что война не закончится никогда или закончится, когда закончится Украина в нынешнем виде. То есть при нынешней ориентации на Запад, существовать не будет", – заявил политолог.Также он прокомментировал принятый на саммите НАТО план, по которому в случае необходимости в Польшу будет переброшено 100 тысяч солдат стран альянса."Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч в Польшу, чтобы продемонстрировать, что в Польшу лезть не стоит.Но Россия готова не лезть даже на Западную Украину в случае раздела Украины с Польшей.Переброска солдат возможна только в случае, если не возникает не гипотетическая, а 15-20 процентная вероятность войны между Россией и Польшей. Тогда страны НАТО будут перебрасывать войска, чтобы предотвратить даже небольшую вероятность конфликта с Россией", – сообщил Акопов.Украина готовится к обороне в Харьковской и Сумской областяхУкраинские власти эвакуируют местное население в Харьковской и Сумской областях. Крупные градообразующие предприятия уже вывезены на Запад, а мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины.Очевидно, если бы они собирались наступать, никакой эвакуации бы не было, указывает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, речь идет об обороне, тем более что там создаются оборонительные лини."Преступный киевский режим ведет себя так, как он может. Он всячески провоцирует Россию, нанося удары с прилегающей территории по Белгородской и Брянской областям, а теперь начинает эвакуировать предприятия, готовясь к обороне.Похоже, в Киеве задумались над тем, что после неудачного наступления на Крым они могут потерять территории. По минимальным оценкам потери в ходе наступления 4 июня составили 30 тысяч убитыми и 40 тысяч ранеными.Если бы столько не потеряли, то может быть, формированных корпусов было достаточно для обороны Сумской и Харьковской областей. А их наполовину выбили", — сообщил Евсеев.Он признаёт, что наступательный потенциал у ВСУ еще есть, есть резервы, но если они будут пытаться наступать дальше, то к концу августа потенциала не будет."Оптимальный вариант – прекратить наступление, но сделать это они не могут. Они начали наступать не потому что этого хотели, для этого были политические причины. Теперь же, если они остановятся, их будут подталкивать к продолжению войны.У вас есть резервы, вы обучили личный состав, почему вы его не задействуете в бою. Но обучение шло максимум пять недель. Кого можно подготовить за такой срок? Но они хотят эффекта, а эффекта нет, поэтому они будут как маньяк бросаться, пока не обломают себе зубы", – заявил военный эксперт.В целом, уверен Евсеев, украинский народ должен знать, что "бездарное украинское руководство бросило в мясорубку десятки тысяч военнослужащих, которые были убиты и ранены за полтора месяца. То есть они должны задуматься, что за режим ими управляет".
https://ukraina.ru/20230713/1048000632.html
https://ukraina.ru/20230714/1048024832.html
сумская область
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, евсеев, нато, всу, россия (рф), украина, харьковская область, сумская область, польша, сша, петр акопов
Эксклюзив, Евсеев, НАТО, ВСУ, Россия (РФ), Украина, Харьковская область, Сумская область, Польша, США, Петр Акопов

Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля

16:39 14.07.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Итоги саммита НАТО и военное усиление Польши
Саммит НАТО в Вильнюсе закончился, и для Украины он не стал ни провалом, ни прорывом, считает обозреватель РИА "Новости", политолог Пётр Акопов.
Было понятно, поясняет он, что никакого приглашения в НАТО не будет. Позиция США, которая является определяющим, и Европы тем более в том, что они не хотят прямой войны с Россией.
Изменения в планах о приеме Украины в НАТО могут наступить только в одном случае: если Запад увидит, что Россия обваливается, что взят не только Крым, но украинские танки движутся к Москве. Тогда на радостях Украину могут принять в НАТО, но это фантастическая ситуация, отметил Акопов.
"Но этого не случится ни сейчас, ни через пять лет, ни через 25, потому что Россия будет сражаться, пока Украина не будет ликвидирована.
Европейцы и американцы сами себя поставили в такое положение, говоря, что Украину возьмут в НАТО после окончания войны. Это означает, что война не закончится никогда или закончится, когда закончится Украина в нынешнем виде. То есть при нынешней ориентации на Запад, существовать не будет", – заявил политолог.
Петр Акопов интервью
Вчера, 19:53
Петр Акопов об атаке ВСУ на Белгород, решениях НАТО по Украине и драгоценном опыте ЧВК "Вагнер"Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, российские войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч своих солдат в Польшу, считает обозреватель РИА "Новости" Пётр Акопов
Также он прокомментировал принятый на саммите НАТО план, по которому в случае необходимости в Польшу будет переброшено 100 тысяч солдат стран альянса.
"Если НАТО поймет, что Украина коллапсирует, войска подходят если не ко Львову, то к Киеву, а правительство бежало, то в качестве демонстрации они могут перекинуть 100 тысяч в Польшу, чтобы продемонстрировать, что в Польшу лезть не стоит.
Но Россия готова не лезть даже на Западную Украину в случае раздела Украины с Польшей.
Переброска солдат возможна только в случае, если не возникает не гипотетическая, а 15-20 процентная вероятность войны между Россией и Польшей. Тогда страны НАТО будут перебрасывать войска, чтобы предотвратить даже небольшую вероятность конфликта с Россией", – сообщил Акопов.
Украина готовится к обороне в Харьковской и Сумской областях
Украинские власти эвакуируют местное население в Харьковской и Сумской областях. Крупные градообразующие предприятия уже вывезены на Запад, а мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины.
Очевидно, если бы они собирались наступать, никакой эвакуации бы не было, указывает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, речь идет об обороне, тем более что там создаются оборонительные лини.
"Преступный киевский режим ведет себя так, как он может. Он всячески провоцирует Россию, нанося удары с прилегающей территории по Белгородской и Брянской областям, а теперь начинает эвакуировать предприятия, готовясь к обороне.
Похоже, в Киеве задумались над тем, что после неудачного наступления на Крым они могут потерять территории. По минимальным оценкам потери в ходе наступления 4 июня составили 30 тысяч убитыми и 40 тысяч ранеными.
Если бы столько не потеряли, то может быть, формированных корпусов было достаточно для обороны Сумской и Харьковской областей. А их наполовину выбили", — сообщил Евсеев.
Владимир Евсеев интервью
16:19
Владимир Евсеев: После бессмысленных жертв на юге ВСУ продолжат, как маньяк, бросаться на нашу оборонуУкраинский народ должен знать, что бездарное руководство бросило в мясорубку десятки тысяч военнослужащих, которые были убиты и ранены за полтора месяца, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Он признаёт, что наступательный потенциал у ВСУ еще есть, есть резервы, но если они будут пытаться наступать дальше, то к концу августа потенциала не будет.
"Оптимальный вариант – прекратить наступление, но сделать это они не могут. Они начали наступать не потому что этого хотели, для этого были политические причины. Теперь же, если они остановятся, их будут подталкивать к продолжению войны.
У вас есть резервы, вы обучили личный состав, почему вы его не задействуете в бою. Но обучение шло максимум пять недель. Кого можно подготовить за такой срок? Но они хотят эффекта, а эффекта нет, поэтому они будут как маньяк бросаться, пока не обломают себе зубы", – заявил военный эксперт.
В целом, уверен Евсеев, украинский народ должен знать, что "бездарное украинское руководство бросило в мясорубку десятки тысяч военнослужащих, которые были убиты и ранены за полтора месяца. То есть они должны задуматься, что за режим ими управляет".
 
ЭксклюзивЕвсеевНАТОВСУРоссия (РФ)УкраинаХарьковская областьСумская областьПольшаСШАПетр Акопов
 
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