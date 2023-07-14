В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину - 14.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230714/1048016063.html
В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину
В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину - 14.07.2023 Украина.ру
В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину
Кассетные боеприпасы, предоставленными Соединёнными Штатами, уже прибыли на Украину, заявили в Пентагоне. Об этом сообщили журналисты Associated Press
2023-07-14T13:32
2023-07-14T13:32
новости
сша
зарубежье
украина
пентагон
джо байден
дональд трамп
кассетные боеприпасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_b6a2f481c3a5c53b4128d87c57ac5681.jpg
Решение США о передаче Украине запрещённых кассетных боеприпасов исполнено. Кассетные боеприпасы прибыли на Украину, заявили в Пентагоне7 июля в США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою. Остин также признал, что понимает у которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов. По его мнению, это ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну". Байдену следует попытаться закончить этот конфликт, добавил он.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910305_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_ec1482764310a81b13958878f1bf7338.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, зарубежье, украина, пентагон, джо байден, дональд трамп, кассетные боеприпасы
Новости, США, Зарубежье, Украина, Пентагон, Джо Байден, Дональд Трамп, кассетные боеприпасы

В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину

13:32 14.07.2023
 
© AP / Sven Kaestner
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP / Sven Kaestner
Читать в
Кассетные боеприпасы, предоставленными Соединёнными Штатами, уже прибыли на Украину, заявили в Пентагоне. Об этом сообщили журналисты Associated Press
Решение США о передаче Украине запрещённых кассетных боеприпасов исполнено. Кассетные боеприпасы прибыли на Украину, заявили в Пентагоне
“На данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", - заявил начальник оперативного отдела Объединенного штаба Дуглас Симс.
7 июля в США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят США и Украина.
Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.
По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.
Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою. Остин также признал, что понимает у которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.
Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов. По его мнению, это ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну". Байдену следует попытаться закончить этот конфликт, добавил он.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2023
11 июля, 16:55
"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУВ конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM
 
НовостиСШАЗарубежьеУкраинаПентагонДжо БайденДональд Трампкассетные боеприпасы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк
15:08Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
14:33Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры
14:18Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО
14:18"Засеять поля коноплей". У Зеленского раскрыли настоящие планы Украины на Крым
14:07Когда на Украину войдут войска НАТО и что будет с дальнобойными ракетами для ВСУ - Стариков. Видео
13:45Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке
13:43"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направлении
13:40Песков: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США
13:32В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину
13:10Washington Post: вопрос о членстве Украины в НАТО был глупым отвлекающим манёвром
13:04Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией
13:00Повестка со стрельбой, перенос Рождества, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля
12:57Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
12:54"Зеленского будут менять, он всех достал". Эксперты об итогах саммита НАТО
12:48Боксер Усик заявил о намерении стать президентом Украины
12:29Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии
12:25"Угодники идут легко, пророки — неохотно..." Как неонацисты Зеленского добивают украинское православие
12:19Сальдо: Киев бережёт западную технику, бросая пехоту ВСУ в "мясные штурмы"
12:18"Посчитаем всё до копейки". Назначено первое слушание по делу о водной блокаде Крыма - Константинов
Лента новостейМолния