https://ukraina.ru/20230714/1048016063.html

В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину

В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину - 14.07.2023 Украина.ру

В Пентагоне подтвердили доставку кассетных боеприпасов на Украину

Кассетные боеприпасы, предоставленными Соединёнными Штатами, уже прибыли на Украину, заявили в Пентагоне. Об этом сообщили журналисты Associated Press

2023-07-14T13:32

2023-07-14T13:32

2023-07-14T13:32

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Решение США о передаче Украине запрещённых кассетных боеприпасов исполнено. Кассетные боеприпасы прибыли на Украину, заявили в Пентагоне7 июля в США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят США и Украина.Кассетную бомбу военные эксперты часто называют "смертоносной матрешкой". Такой авиационный боеприпас "нашпигован" различными минами и бомбами, которые разбрасываются разрывным снарядом над целью на определённой высоте.По данным ООН, от неразорвавшихся кассетных бомб страдают чаще всего мирные жители и дети, которых привлекает необычный вид боеприпаса. Кассетные бомбы применялись в Ираке, Косово, Афганистане, Ливане.Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN сообщил, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою. Остин также признал, что понимает у которую несут передаваемые США Украине кассетные боеприпасы.Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Джо Байдена о передаче Украине кассетных боеприпасов. По его мнению, это ведёт в ещё большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну". Байдену следует попытаться закончить этот конфликт, добавил он.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

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новости, сша, зарубежье, украина, пентагон, джо байден, дональд трамп, кассетные боеприпасы