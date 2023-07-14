https://ukraina.ru/20230714/1048007005.html

В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ

В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ - 14.07.2023 Украина.ру

В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ

В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Таким мнением поделился 13 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала

2023-07-14T08:28

2023-07-14T08:28

2023-07-14T08:28

нато

украина

новости

мид рф

катастрофа

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg

"Все министры (стран НАТО) с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса", - объяснил Грушко.По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО.

https://ukraina.ru/20230713/1048002319.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, новости, мид рф, катастрофа, зарубежье