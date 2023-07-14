В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Таким мнением поделился 13 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала
"Все министры (стран НАТО) с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса", - объяснил Грушко.
По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО.
"Они будут и впредь держать эту морковку - и европерспективы, и НАТО-перспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства (украинского) общества", - считает он.