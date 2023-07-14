В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ - 14.07.2023 Украина.ру
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В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ - 14.07.2023 Украина.ру
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ
В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Таким мнением поделился 13 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала
2023-07-14T08:28
2023-07-14T08:28
нато
украина
новости
мид рф
катастрофа
зарубежье
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"Все министры (стран НАТО) с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса", - объяснил Грушко.По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО.
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нато, украина, новости, мид рф, катастрофа, зарубежье
НАТО, Украина, Новости, МИД РФ, катастрофа, Зарубежье

В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ

08:28 14.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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В НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе и для него, и для самой Украины, поэтому специально тянут с решением. Таким мнением поделился 13 июля замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире Первого канала
"Все министры (стран НАТО) с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса", - объяснил Грушко.
По его оценке, именно поэтому Украину не торопятся принимать в НАТО.
"Они будут и впредь держать эту морковку - и европерспективы, и НАТО-перспективы. Это инструмент управления процессами Киева, в том числе на поле боя, в том числе в том, что касается строительства (украинского) общества", - считает он.
Зеленский
Вчера, 18:01
"Заграница нам поможет". Зеленский 47 раз унизительно поблагодарил НАТО Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к странам НАТО, во время которого президент Украины 47 раз сказал "спасибо". Видео было опубликовано в телеграм-канале Зеленского
 
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