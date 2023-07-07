https://ukraina.ru/20230707/1047873646.html

Зеленский приехал из Чехии в Словакию

Зеленский приехал из Чехии в Словакию - 07.07.2023 Украина.ру

Зеленский приехал из Чехии в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию. Об этом сообщило 7 июля местное издание sme.sk

2023-07-07T14:13

2023-07-07T14:13

2023-07-07T14:13

зарубежье

владимир зеленский

словакия

новости

украина

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"Зеленский прибыл в Словакию, где встретится с главой государства Зузаной Чапутовой", - говорится в материале.Ранее ряд словацких СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Зеленский после своего визита в Чехию планирует посетить Словакию в пятницу.Накануне глава украинского государства приехал в Болгарию, где встретился с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. Украинский президент обсудил с ними энергетическое сотрудничество и взаимодействие в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Затем он направился в Чехию. Премьер-министр страны Петр Фиала после встречи с Зеленским в Праге пообещал поставить Киеву дополнительную военную помощь, в том числе вертолеты, и подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза.В пятницу в своем телеграм-канале Зеленский анонсировал встречи с властями Словакии.Также газета Haberturk писала, что 7 июля Зеленский приедет в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече они должны обсудить зерновую сделку, которая истекает через десять дней.

https://ukraina.ru/20230707/1047871832.html

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зарубежье, владимир зеленский, словакия, новости, украина