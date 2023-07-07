https://ukraina.ru/20230707/1047863582.html
Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского
Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского - 07.07.2023 Украина.ру
Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку, когда требует от Запада больше оружия, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-07-07T10:37
2023-07-07T10:37
2023-07-07T10:38
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украина
россия (рф)
владимир зеленский
дуглас макгрегор
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается поднять ставки в конфликте с Россией и не понимает, что это не избавит его от проигрыша, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Макгрегор сравнил ситуацию, в которой оказался Зеленский, с игроками казино в Вегасе. "Когда вы проигрываете, самая большая ошибка —это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везёт?" – заявил он.Государства НАТО намерены ввести войска на Украину, считает Макгрегор. По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.
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новости, украина, россия (рф), владимир зеленский, дуглас макгрегор
Новости, Украина, Россия (РФ), Владимир Зеленский, Дуглас Макгрегор
Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского
10:37 07.07.2023 (обновлено: 10:38 07.07.2023)
Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку, когда требует от Запада больше оружия, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom
Президент Украины Владимир Зеленский пытается поднять ставки в конфликте с Россией и не понимает, что это не избавит его от проигрыша, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Украина проигрывает, она проигрывает уже долгое время, у нее впереди маячит конец, так что же мы делаем? Мы обещаем более сложное оружие с большим радиусом действия. Это чистое безумие, потому что все, к чему это приведет в конечном итоге —уничтожение украинского режима и всего, что осталось от его вооруженных сил", — уверен Макгрегор.
Макгрегор сравнил ситуацию, в которой оказался Зеленский, с игроками казино в Вегасе. "Когда вы проигрываете, самая большая ошибка —это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везёт?" – заявил он.
Государства НАТО намерены ввести войска на Украину, считает Макгрегор. По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.