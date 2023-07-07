https://ukraina.ru/20230707/1047863582.html

Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского

Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского - 07.07.2023 Украина.ру

Макгрегор рассказал о безумной ошибке Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибку, когда требует от Запада больше оружия, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-07-07T10:37

2023-07-07T10:37

2023-07-07T10:38

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владимир зеленский

дуглас макгрегор

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается поднять ставки в конфликте с Россией и не понимает, что это не избавит его от проигрыша, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.Макгрегор сравнил ситуацию, в которой оказался Зеленский, с игроками казино в Вегасе. "Когда вы проигрываете, самая большая ошибка —это продолжать увеличивать ставку. Зачем повышать ставку, когда вам откровенно не везёт?" – заявил он.Государства НАТО намерены ввести войска на Украину, считает Макгрегор. По его словам, руководства Польши и Литвы уже обсуждают возможное совместное вторжение в западную часть Украины.

https://ukraina.ru/20230707/1047863104.html

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новости, украина, россия (рф), владимир зеленский, дуглас макгрегор