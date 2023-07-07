Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы - 07.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы
Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы - 07.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает 7 июля РИА Новости
2023-07-07T08:32
2023-07-07T08:57
всу
новости
андрей марочко
лнр
киев
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По словам военного, ВСУ укрепляют тыл на Купянском и Краснолиманском направлениях.Марочко добавил, что Киев распределяет силы таким образом, чтобы при нанесении Россией огневого поражения потери в личном составе и технике были бы минимальными.
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всу, новости, андрей марочко, лнр, киев
ВСУ, Новости, Андрей Марочко, ЛНР, Киев

Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы

08:32 07.07.2023 (обновлено: 08:57 07.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
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Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает 7 июля РИА Новости
По словам военного, ВСУ укрепляют тыл на Купянском и Краснолиманском направлениях.

"В ряде тыловых населенных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлении отмечается рост численности вооруженных формирований Украины. Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется", — отметил он.

Марочко добавил, что Киев распределяет силы таким образом, чтобы при нанесении Россией огневого поражения потери в личном составе и технике были бы минимальными.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
07:44
ВСУ бросает пехоту на минные поля — РоговКомандование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости
 
ВСУНовостиАндрей МарочкоЛНРКиев
 
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