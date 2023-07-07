Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы
08:32 07.07.2023 (обновлено: 08:57 07.07.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, на каких направлениях происходит наращивание ресурсов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает 7 июля РИА Новости
По словам военного, ВСУ укрепляют тыл на Купянском и Краснолиманском направлениях.
"В ряде тыловых населенных пунктов на Купянском и Краснолиманском направлении отмечается рост численности вооруженных формирований Украины. Сосредоточение живой силы, вооружения и военной техники тщательно маскируется", — отметил он.
Марочко добавил, что Киев распределяет силы таким образом, чтобы при нанесении Россией огневого поражения потери в личном составе и технике были бы минимальными.
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