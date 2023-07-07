Военный эксперт назвал направления, где ВСУ наращивают силы

ВСУ бросает пехоту на минные поля — Рогов Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 7 июля РИА Новости