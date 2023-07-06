https://ukraina.ru/20230706/1047801609.html

100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы

100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы - 06.07.2023 Украина.ру

100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы

Генерал Войцех Ярузельский – польский терминатор в тёмных очках. Пожалуй, самое известное его свершение – предотвращение новой оккупации Польши войсками союзников по Варшавскому договору в 1982 году. Поляки этот подвиг оценили – после смерти генерала в 2014 году положительно оценивала его деятельность почти половина опрошенных

2023-07-06T18:00

2023-07-06T18:00

2023-07-06T18:00

история

история

польша

войцех ярузельский

лех валенса

пнр

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6 июля 1923 года у землевладельца Владислава Ярузельского родился сын Войцех. В будущем он стал последним лидером коммунистической Польской народной республики и первым президентом Польши прозападной.Вряд ли кто мог предполагать в 1923 году, что родившийся в провинциальной дворянской семье мальчик станет коммунистом и руководителем Польши. До шестнадцати лет жизнь Войцеха, сына управляющего имениями в Люблинском воеводстве, текла размеренно и предсказуемо. Он хорошо учился в школе, исправно посещал костёл, отличаясь глубокой религиозностью.Но Вторая мировая война, стартовавшая нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, перевернула привычный и уютный мир вверх дном. Семья Ярузельских бежит в Литву, но та через год оказывается под советским владычеством. И за неделю до вторжения Гитлера в СССР их арестовывают и ссылают в Сибирь.Для восемнадцатилетнего Войцеха это было пределом падения – не привыкший к труду юноша был вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом, голодал и замерзал. Из-за несчастного случая на производстве он чуть не ослеп, повредив роговицу глаза, поэтому был вынужден постоянно носить темные очки – позже его за это называли "сварщиком".От дальнейшего прозябания в Сибири Ярузельского спас приказ Сталина, согласно которому 6 мая 1943 года СССР приступил к формированию на своей территории дивизии имени Тадеуша Костюшко, вскоре развернутой в Войско Польское в составе двух армий. Советский Союз нуждался в лояльных польских формированиях – в противовес ориентированной на эмигрантское правительство Польши армии Андерса.Острая нехватка подходящих кадров для нового Войска Польского побуждала закрывать глаза на их неподходящее социальное происхождение. В июле 1943 года 20-летний Ярузельский подал заявление о вступлении в ряды дивизии имени Костюшко, позже в числе 920 самых толковых бойцов был направлен на краткосрочные командирские курсы в Рязань и получил звание хорунжего.С лета 1944-го он принимал участие в боях за освобождение Польши, а затем и Германии. В сентябре того же года он был в рядах легендарного десанта, который Войско Польское высаживало через Вислу в помощь восставшим в Варшаве, участвовал в освобождении столицы Польши, в штурме Поморского вала, операциях на Балтийском побережье, Одере и Эльбе. Был награждён несколькими орденами, в том числе высшей военной наградой Польши – крестом Virtuti Militari.Ярузельский быстро продвигался по служебной линии, и в 1949 году, в двадцать шесть лет, он уже был подполковником. В 1946-1947 годах ему пришлось повоевать и на внутреннем фронте – против украинцев из УПА* и польских антикоммунистов из организации "Свобода и Независимость". Новые чистки офицерского состава, усилившиеся с назначением министром обороны Польской народной республики (ПНР) Константина Рокоссовского, сыграли Ярузельскому на руку, способствуя его быстрой карьере, которая не остановилась и после отправки в 1956 году советского маршала домой. Ярузельский всегда демонстрировал безусловную лояльность любому начальству.В 1960 году, уже будучи генералом Войска Польского, он занял одну из высших должностей в Министерстве обороны ПНР – начальника Политуправления. Через пять лет Ярузельский стал начальником Генштаба, а в 1968 году – министром обороны, дойдя к сорока пяти годам до самого высокого поста в военной иерархии, который генерал занимал до ноября 1983 года.Именно в этом качестве Яузельский участвовал в планировании ввода польских войск в Чехословакию для подавления "Пражской весны", а спустя два года опять доказал лояльность коммунистической системе, направив армию против судостроителей Гданьска, выступавших против повышения цен на продовольствие. В результате расстрела рабочей демонстрации тогда погибли 44 человека.В 1971 году Ярузельский получил ранг члена Политбюро ЦК ПОРП, а в 1973-м – звание генерала армии. Впоследствии, уже став первым лицом в государстве, он отказался от предлагавшихся окружением маршальских погон, сказав, что маршалы командуют фронтами, а он в войну командовал взводом.Ничто не предвещало перемены в устоявшейся военной карьере Войцеха Ярузельского, но его жизнь решительным образом изменилась в 1980-х.В августе 1980 года на судоверфи города Гданьск, носившей имя Ленина, возник независимый профсоюз "Солидарность" во главе с харизматическим электриком Лехом Валенсой. Вскоре в него вступили 10 миллионов человек при общей численности населения в 35 миллионов. На сторону "Солидарности" встали интеллигенция и католическая церковь, авторитет которой еще больше возрос благодаря папе-поляку Иоанну Павлу II.Возникла реальная угроза коммунистическому режиму ПНР. Растерявшееся руководство Польши, чтобы укрепить власть и придать её лицу решительности, в феврале 1981-го назначило главой правительства генерала Ярузельского, который сохранил и пост министра обороны. А в октябре того же года он был избран и первым секретарем Польской объединённой рабочей парии, сосредоточив в своих руках всю власть в стране. Генерал начал готовится к тому, для чего его, собственно, и пригласили – введению в Польше военного положения.По своим размерам, географическому положению и военному потенциалу Польша была для Кремля намного важнее Чехословакии и Венгрии. Брежнев непреклонно заявил: "Социалистическую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим!" Был разработан детальный план оккупации Польши силами 15 советских, двух восточногерманских и одной чехословацкой дивизии.По словам командира последней генерала Станислава Прохазки, он и его подчинённые находились в состоянии полной готовности в ожидании команды из Москвы. А в 1992 году начальник Генштаба РФ Виктор Дубинин, в начале 1980-х годов командовавший дивизией в Белоруссии, рассказал, что советские войска были готовы вступить в Польшу 14 декабря 1981, если у Ярузельского "что-то пойдёт не так".Но генерал не допустил реализации в Польше чехословацкого сценария. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года он ввёл в ПНР военное положение, сохранявшееся до 22 июля 1983 года, запретил всякую оппозиционную деятельность, митинги и забастовки, и арестовал тысячи активистов "Солидарности". Он лично взял на себя ответственность за происходящее, за что сразу же был объявлен на Западе "военным диктатором". Действительно, тёмные очки в совокупности с генеральской формой придавали ему в тот момент отчётливое сходство с Пиночетом.И хотя спустя сорок лет после отмены военного положения большинство поляков считает Ярузельского диктатором, но одновременно называет его патриотом, который действовал под давлением непреодолимых обстоятельств и спас Польшу от советской оккупации.А как только в СССР пришёл к власти Михаил Горбачёв и Москва перестала грозить танками, в Польше – этом "самом веселом бараке социалистического лагеря", – почувствовали ободряющие тенденции раньше других. Уже 17 сентября 1986 года были освобождены все политзаключенные, а 29 ноября того же года был легализован Временный совет "Солидарности". И хотя 7 ноября 1987 года, когда отмечалось 60-летие Октябрьской революции, Ярузельский ещё был на трибуне мавзолея Ленина в Москве во время парада, он уже твёрдо держал курс на демонтаж коммунистической системы в Польше.В феврале 1989 начались двухмесячные переговоры польских властей и оппозиции – легендарный "круглый стол". Войцех Ярузельский первым из коммунистических лидеров согласился говорить с политическими противниками как с равными, и публично пожал руку Валенсе, некогда арестованному по его приказу. После завершения "круглого стола" основные договоренности – проведение летом демократических выборов, отмена цензуры и полная легализация "Солидарности", – были ратифицированы Сеймом ПНР.4 июня 1989 года в Польше состоялись первые в коммунистическом блоке относительно свободные выборы, на которых сокрушительную победу одержала "Солидарность". Следующим логическим шагом стало утверждение правительства во главе с активистом "Солидарности" Тадеушем Мазовецким. Началась новая глава в истории Польши, в которой Войцеху Ярузельскому предстояло сыграть свою последнюю политическую роль.В рамках политического компромисса 19 июля 1989-го он был безальтернативно избран Сеймом на должность президента уже просто Польской республики, контролируя процесс передачи власти и успокаивая опасения Москвы относительно антикоммунистического правительства. А в декабре 1990-го Войцех Ярузельский ушел в отставку, передав полномочия Леху Валенсе. Таким образом, не зря его называют "последним польским диктатором и первым президентом свободной Польши".В отличие от Эриха Хонеккера и Тодора Живкова, до конца жизни декларировавших приверженность коммунизму, Ярузельский последние 24 года жизни воздерживался от политических заявлений и вёл закрытую частную жизнь.В 2001 году экс-президента пытались привлечь к ответственности за события 1970 года в Гданьске, но он сумел доказать, что выполнял прямой приказ тогдашнего премьер-министра ПНР Юзефа Циранкевича. 17 апреля 2007 года против него и восьми других высокопоставленных деятелей коммунистической Польши было выдвинуто обвинение в "руководстве преступной организацией вооружённого характера, имевшей целью совершение преступлений" (речь шла о военном положении 1981-83 годов), но в августе 2011-го суд освободил его от ответственности в связи с плохим здоровьем.Действительно, в последние годы своей жизни Войцех Ярузельский болел лимфомой и часто попадал в больницу. Он умер 25 мая 2014 года в госпитале Военно-медицинского института в Варшаве. На его похоронах, состоявшихся 30 мая в Варшаве при участии подразделений Войска Польского, среди тысяч поляков присутствовали бывшие президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасьневский.Прах Войцеха Ярузельского был похоронен с воинскими почестями на мемориальном кладбище Повонзки, рядом с могилой первого коммунистического лидера Польши после Второй мировой войны Болеслава Берута, который был командиром Ярузельского в 1944 году, во время боёв за Варшаву.

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Олег Хавич

история, польша, войцех ярузельский, лех валенса, пнр