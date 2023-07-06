100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы - 06.07.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230706/1047801609.html
100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы
100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы - 06.07.2023 Украина.ру
100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы
Генерал Войцех Ярузельский – польский терминатор в тёмных очках. Пожалуй, самое известное его свершение – предотвращение новой оккупации Польши войсками союзников по Варшавскому договору в 1982 году. Поляки этот подвиг оценили – после смерти генерала в 2014 году положительно оценивала его деятельность почти половина опрошенных
2023-07-06T18:00
2023-07-06T18:00
история
история
польша
войцех ярузельский
лех валенса
пнр
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6 июля 1923 года у землевладельца Владислава Ярузельского родился сын Войцех. В будущем он стал последним лидером коммунистической Польской народной республики и первым президентом Польши прозападной.Вряд ли кто мог предполагать в 1923 году, что родившийся в провинциальной дворянской семье мальчик станет коммунистом и руководителем Польши. До шестнадцати лет жизнь Войцеха, сына управляющего имениями в Люблинском воеводстве, текла размеренно и предсказуемо. Он хорошо учился в школе, исправно посещал костёл, отличаясь глубокой религиозностью.Но Вторая мировая война, стартовавшая нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, перевернула привычный и уютный мир вверх дном. Семья Ярузельских бежит в Литву, но та через год оказывается под советским владычеством. И за неделю до вторжения Гитлера в СССР их арестовывают и ссылают в Сибирь.Для восемнадцатилетнего Войцеха это было пределом падения – не привыкший к труду юноша был вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом, голодал и замерзал. Из-за несчастного случая на производстве он чуть не ослеп, повредив роговицу глаза, поэтому был вынужден постоянно носить темные очки – позже его за это называли "сварщиком".От дальнейшего прозябания в Сибири Ярузельского спас приказ Сталина, согласно которому 6 мая 1943 года СССР приступил к формированию на своей территории дивизии имени Тадеуша Костюшко, вскоре развернутой в Войско Польское в составе двух армий. Советский Союз нуждался в лояльных польских формированиях – в противовес ориентированной на эмигрантское правительство Польши армии Андерса.Острая нехватка подходящих кадров для нового Войска Польского побуждала закрывать глаза на их неподходящее социальное происхождение. В июле 1943 года 20-летний Ярузельский подал заявление о вступлении в ряды дивизии имени Костюшко, позже в числе 920 самых толковых бойцов был направлен на краткосрочные командирские курсы в Рязань и получил звание хорунжего.С лета 1944-го он принимал участие в боях за освобождение Польши, а затем и Германии. В сентябре того же года он был в рядах легендарного десанта, который Войско Польское высаживало через Вислу в помощь восставшим в Варшаве, участвовал в освобождении столицы Польши, в штурме Поморского вала, операциях на Балтийском побережье, Одере и Эльбе. Был награждён несколькими орденами, в том числе высшей военной наградой Польши – крестом Virtuti Militari.Ярузельский быстро продвигался по служебной линии, и в 1949 году, в двадцать шесть лет, он уже был подполковником. В 1946-1947 годах ему пришлось повоевать и на внутреннем фронте – против украинцев из УПА* и польских антикоммунистов из организации "Свобода и Независимость". Новые чистки офицерского состава, усилившиеся с назначением министром обороны Польской народной республики (ПНР) Константина Рокоссовского, сыграли Ярузельскому на руку, способствуя его быстрой карьере, которая не остановилась и после отправки в 1956 году советского маршала домой. Ярузельский всегда демонстрировал безусловную лояльность любому начальству.В 1960 году, уже будучи генералом Войска Польского, он занял одну из высших должностей в Министерстве обороны ПНР – начальника Политуправления. Через пять лет Ярузельский стал начальником Генштаба, а в 1968 году – министром обороны, дойдя к сорока пяти годам до самого высокого поста в военной иерархии, который генерал занимал до ноября 1983 года.Именно в этом качестве Яузельский участвовал в планировании ввода польских войск в Чехословакию для подавления "Пражской весны", а спустя два года опять доказал лояльность коммунистической системе, направив армию против судостроителей Гданьска, выступавших против повышения цен на продовольствие. В результате расстрела рабочей демонстрации тогда погибли 44 человека.В 1971 году Ярузельский получил ранг члена Политбюро ЦК ПОРП, а в 1973-м – звание генерала армии. Впоследствии, уже став первым лицом в государстве, он отказался от предлагавшихся окружением маршальских погон, сказав, что маршалы командуют фронтами, а он в войну командовал взводом.Ничто не предвещало перемены в устоявшейся военной карьере Войцеха Ярузельского, но его жизнь решительным образом изменилась в 1980-х.В августе 1980 года на судоверфи города Гданьск, носившей имя Ленина, возник независимый профсоюз "Солидарность" во главе с харизматическим электриком Лехом Валенсой. Вскоре в него вступили 10 миллионов человек при общей численности населения в 35 миллионов. На сторону "Солидарности" встали интеллигенция и католическая церковь, авторитет которой еще больше возрос благодаря папе-поляку Иоанну Павлу II.Возникла реальная угроза коммунистическому режиму ПНР. Растерявшееся руководство Польши, чтобы укрепить власть и придать её лицу решительности, в феврале 1981-го назначило главой правительства генерала Ярузельского, который сохранил и пост министра обороны. А в октябре того же года он был избран и первым секретарем Польской объединённой рабочей парии, сосредоточив в своих руках всю власть в стране. Генерал начал готовится к тому, для чего его, собственно, и пригласили – введению в Польше военного положения.По своим размерам, географическому положению и военному потенциалу Польша была для Кремля намного важнее Чехословакии и Венгрии. Брежнев непреклонно заявил: "Социалистическую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим!" Был разработан детальный план оккупации Польши силами 15 советских, двух восточногерманских и одной чехословацкой дивизии.По словам командира последней генерала Станислава Прохазки, он и его подчинённые находились в состоянии полной готовности в ожидании команды из Москвы. А в 1992 году начальник Генштаба РФ Виктор Дубинин, в начале 1980-х годов командовавший дивизией в Белоруссии, рассказал, что советские войска были готовы вступить в Польшу 14 декабря 1981, если у Ярузельского "что-то пойдёт не так".Но генерал не допустил реализации в Польше чехословацкого сценария. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года он ввёл в ПНР военное положение, сохранявшееся до 22 июля 1983 года, запретил всякую оппозиционную деятельность, митинги и забастовки, и арестовал тысячи активистов "Солидарности". Он лично взял на себя ответственность за происходящее, за что сразу же был объявлен на Западе "военным диктатором". Действительно, тёмные очки в совокупности с генеральской формой придавали ему в тот момент отчётливое сходство с Пиночетом.И хотя спустя сорок лет после отмены военного положения большинство поляков считает Ярузельского диктатором, но одновременно называет его патриотом, который действовал под давлением непреодолимых обстоятельств и спас Польшу от советской оккупации.А как только в СССР пришёл к власти Михаил Горбачёв и Москва перестала грозить танками, в Польше – этом "самом веселом бараке социалистического лагеря", – почувствовали ободряющие тенденции раньше других. Уже 17 сентября 1986 года были освобождены все политзаключенные, а 29 ноября того же года был легализован Временный совет "Солидарности". И хотя 7 ноября 1987 года, когда отмечалось 60-летие Октябрьской революции, Ярузельский ещё был на трибуне мавзолея Ленина в Москве во время парада, он уже твёрдо держал курс на демонтаж коммунистической системы в Польше.В феврале 1989 начались двухмесячные переговоры польских властей и оппозиции – легендарный "круглый стол". Войцех Ярузельский первым из коммунистических лидеров согласился говорить с политическими противниками как с равными, и публично пожал руку Валенсе, некогда арестованному по его приказу. После завершения "круглого стола" основные договоренности – проведение летом демократических выборов, отмена цензуры и полная легализация "Солидарности", – были ратифицированы Сеймом ПНР.4 июня 1989 года в Польше состоялись первые в коммунистическом блоке относительно свободные выборы, на которых сокрушительную победу одержала "Солидарность". Следующим логическим шагом стало утверждение правительства во главе с активистом "Солидарности" Тадеушем Мазовецким. Началась новая глава в истории Польши, в которой Войцеху Ярузельскому предстояло сыграть свою последнюю политическую роль.В рамках политического компромисса 19 июля 1989-го он был безальтернативно избран Сеймом на должность президента уже просто Польской республики, контролируя процесс передачи власти и успокаивая опасения Москвы относительно антикоммунистического правительства. А в декабре 1990-го Войцех Ярузельский ушел в отставку, передав полномочия Леху Валенсе. Таким образом, не зря его называют "последним польским диктатором и первым президентом свободной Польши".В отличие от Эриха Хонеккера и Тодора Живкова, до конца жизни декларировавших приверженность коммунизму, Ярузельский последние 24 года жизни воздерживался от политических заявлений и вёл закрытую частную жизнь.В 2001 году экс-президента пытались привлечь к ответственности за события 1970 года в Гданьске, но он сумел доказать, что выполнял прямой приказ тогдашнего премьер-министра ПНР Юзефа Циранкевича. 17 апреля 2007 года против него и восьми других высокопоставленных деятелей коммунистической Польши было выдвинуто обвинение в "руководстве преступной организацией вооружённого характера, имевшей целью совершение преступлений" (речь шла о военном положении 1981-83 годов), но в августе 2011-го суд освободил его от ответственности в связи с плохим здоровьем.Действительно, в последние годы своей жизни Войцех Ярузельский болел лимфомой и часто попадал в больницу. Он умер 25 мая 2014 года в госпитале Военно-медицинского института в Варшаве. На его похоронах, состоявшихся 30 мая в Варшаве при участии подразделений Войска Польского, среди тысяч поляков присутствовали бывшие президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасьневский.Прах Войцеха Ярузельского был похоронен с воинскими почестями на мемориальном кладбище Повонзки, рядом с могилой первого коммунистического лидера Польши после Второй мировой войны Болеслава Берута, который был командиром Ярузельского в 1944 году, во время боёв за Варшаву.
https://ukraina.ru/20230427/1045634059.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, польша, войцех ярузельский, лех валенса, пнр
История, История, Польша, Войцех Ярузельский, Лех Валенса, ПНР

100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы

18:00 06.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Макаров / Перейти в фотобанкПервый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии, Председатель Совета Министров Польской Народной Республики Войцех Витольд Ярузельский
Первый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии, Председатель Совета Министров Польской Народной Республики Войцех Витольд Ярузельский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Александр Макаров
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Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генерал Войцех Ярузельский – польский терминатор в тёмных очках. Пожалуй, самое известное его свершение – предотвращение новой оккупации Польши войсками союзников по Варшавскому договору в 1982 году. Поляки этот подвиг оценили – после смерти генерала в 2014 году положительно оценивала его деятельность почти половина опрошенных
6 июля 1923 года у землевладельца Владислава Ярузельского родился сын Войцех. В будущем он стал последним лидером коммунистической Польской народной республики и первым президентом Польши прозападной.
Вряд ли кто мог предполагать в 1923 году, что родившийся в провинциальной дворянской семье мальчик станет коммунистом и руководителем Польши. До шестнадцати лет жизнь Войцеха, сына управляющего имениями в Люблинском воеводстве, текла размеренно и предсказуемо. Он хорошо учился в школе, исправно посещал костёл, отличаясь глубокой религиозностью.
Но Вторая мировая война, стартовавшая нападением Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, перевернула привычный и уютный мир вверх дном. Семья Ярузельских бежит в Литву, но та через год оказывается под советским владычеством. И за неделю до вторжения Гитлера в СССР их арестовывают и ссылают в Сибирь.
Для восемнадцатилетнего Войцеха это было пределом падения – не привыкший к труду юноша был вынужден заниматься тяжёлым физическим трудом, голодал и замерзал. Из-за несчастного случая на производстве он чуть не ослеп, повредив роговицу глаза, поэтому был вынужден постоянно носить темные очки – позже его за это называли "сварщиком".
От дальнейшего прозябания в Сибири Ярузельского спас приказ Сталина, согласно которому 6 мая 1943 года СССР приступил к формированию на своей территории дивизии имени Тадеуша Костюшко, вскоре развернутой в Войско Польское в составе двух армий. Советский Союз нуждался в лояльных польских формированиях – в противовес ориентированной на эмигрантское правительство Польши армии Андерса.
Зыгмунт Берлинг
27 апреля, 18:00История
Как польский генерал послужил и маршалу Пилсудскому, и генералиссимусу Сталину
Острая нехватка подходящих кадров для нового Войска Польского побуждала закрывать глаза на их неподходящее социальное происхождение. В июле 1943 года 20-летний Ярузельский подал заявление о вступлении в ряды дивизии имени Костюшко, позже в числе 920 самых толковых бойцов был направлен на краткосрочные командирские курсы в Рязань и получил звание хорунжего.
С лета 1944-го он принимал участие в боях за освобождение Польши, а затем и Германии. В сентябре того же года он был в рядах легендарного десанта, который Войско Польское высаживало через Вислу в помощь восставшим в Варшаве, участвовал в освобождении столицы Польши, в штурме Поморского вала, операциях на Балтийском побережье, Одере и Эльбе. Был награждён несколькими орденами, в том числе высшей военной наградой Польши – крестом Virtuti Militari.
Ярузельский быстро продвигался по служебной линии, и в 1949 году, в двадцать шесть лет, он уже был подполковником. В 1946-1947 годах ему пришлось повоевать и на внутреннем фронте – против украинцев из УПА* и польских антикоммунистов из организации "Свобода и Независимость". Новые чистки офицерского состава, усилившиеся с назначением министром обороны Польской народной республики (ПНР) Константина Рокоссовского, сыграли Ярузельскому на руку, способствуя его быстрой карьере, которая не остановилась и после отправки в 1956 году советского маршала домой. Ярузельский всегда демонстрировал безусловную лояльность любому начальству.
В 1960 году, уже будучи генералом Войска Польского, он занял одну из высших должностей в Министерстве обороны ПНР – начальника Политуправления. Через пять лет Ярузельский стал начальником Генштаба, а в 1968 году – министром обороны, дойдя к сорока пяти годам до самого высокого поста в военной иерархии, который генерал занимал до ноября 1983 года.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 08:00История
Иоанн Павел II и мир на Украине
Именно в этом качестве Яузельский участвовал в планировании ввода польских войск в Чехословакию для подавления "Пражской весны", а спустя два года опять доказал лояльность коммунистической системе, направив армию против судостроителей Гданьска, выступавших против повышения цен на продовольствие. В результате расстрела рабочей демонстрации тогда погибли 44 человека.
В 1971 году Ярузельский получил ранг члена Политбюро ЦК ПОРП, а в 1973-м – звание генерала армии. Впоследствии, уже став первым лицом в государстве, он отказался от предлагавшихся окружением маршальских погон, сказав, что маршалы командуют фронтами, а он в войну командовал взводом.
Ничто не предвещало перемены в устоявшейся военной карьере Войцеха Ярузельского, но его жизнь решительным образом изменилась в 1980-х.
В августе 1980 года на судоверфи города Гданьск, носившей имя Ленина, возник независимый профсоюз "Солидарность" во главе с харизматическим электриком Лехом Валенсой. Вскоре в него вступили 10 миллионов человек при общей численности населения в 35 миллионов. На сторону "Солидарности" встали интеллигенция и католическая церковь, авторитет которой еще больше возрос благодаря папе-поляку Иоанну Павлу II.
Возникла реальная угроза коммунистическому режиму ПНР. Растерявшееся руководство Польши, чтобы укрепить власть и придать её лицу решительности, в феврале 1981-го назначило главой правительства генерала Ярузельского, который сохранил и пост министра обороны. А в октябре того же года он был избран и первым секретарем Польской объединённой рабочей парии, сосредоточив в своих руках всю власть в стране. Генерал начал готовится к тому, для чего его, собственно, и пригласили – введению в Польше военного положения.
- РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 03:15
«Брежнев, введи войска!» Бжезинский, Иоанн Павел II и Валенса против советской системы в Польше3 декабря 1980 года состоялся телефонный разговор президента США Джимми Картера и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, который предопределил судьбу «народной Польши»
По своим размерам, географическому положению и военному потенциалу Польша была для Кремля намного важнее Чехословакии и Венгрии. Брежнев непреклонно заявил: "Социалистическую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим!" Был разработан детальный план оккупации Польши силами 15 советских, двух восточногерманских и одной чехословацкой дивизии.
По словам командира последней генерала Станислава Прохазки, он и его подчинённые находились в состоянии полной готовности в ожидании команды из Москвы. А в 1992 году начальник Генштаба РФ Виктор Дубинин, в начале 1980-х годов командовавший дивизией в Белоруссии, рассказал, что советские войска были готовы вступить в Польшу 14 декабря 1981, если у Ярузельского "что-то пойдёт не так".
Но генерал не допустил реализации в Польше чехословацкого сценария. В ночь с 12 на 13 декабря 1981 года он ввёл в ПНР военное положение, сохранявшееся до 22 июля 1983 года, запретил всякую оппозиционную деятельность, митинги и забастовки, и арестовал тысячи активистов "Солидарности". Он лично взял на себя ответственность за происходящее, за что сразу же был объявлен на Западе "военным диктатором". Действительно, тёмные очки в совокупности с генеральской формой придавали ему в тот момент отчётливое сходство с Пиночетом.
И хотя спустя сорок лет после отмены военного положения большинство поляков считает Ярузельского диктатором, но одновременно называет его патриотом, который действовал под давлением непреодолимых обстоятельств и спас Польшу от советской оккупации.
А как только в СССР пришёл к власти Михаил Горбачёв и Москва перестала грозить танками, в Польше – этом "самом веселом бараке социалистического лагеря", – почувствовали ободряющие тенденции раньше других. Уже 17 сентября 1986 года были освобождены все политзаключенные, а 29 ноября того же года был легализован Временный совет "Солидарности". И хотя 7 ноября 1987 года, когда отмечалось 60-летие Октябрьской революции, Ярузельский ещё был на трибуне мавзолея Ленина в Москве во время парада, он уже твёрдо держал курс на демонтаж коммунистической системы в Польше.
Ярослав Качиньский Матеуш Моравецкий Владимир Зеленский Польша Украина
18 мая, 08:00История
Польско-украинское добрососедство: от "доктрины Гедройца" до "сарматских пактов"
В феврале 1989 начались двухмесячные переговоры польских властей и оппозиции – легендарный "круглый стол". Войцех Ярузельский первым из коммунистических лидеров согласился говорить с политическими противниками как с равными, и публично пожал руку Валенсе, некогда арестованному по его приказу. После завершения "круглого стола" основные договоренности – проведение летом демократических выборов, отмена цензуры и полная легализация "Солидарности", – были ратифицированы Сеймом ПНР.
4 июня 1989 года в Польше состоялись первые в коммунистическом блоке относительно свободные выборы, на которых сокрушительную победу одержала "Солидарность". Следующим логическим шагом стало утверждение правительства во главе с активистом "Солидарности" Тадеушем Мазовецким. Началась новая глава в истории Польши, в которой Войцеху Ярузельскому предстояло сыграть свою последнюю политическую роль.
В рамках политического компромисса 19 июля 1989-го он был безальтернативно избран Сеймом на должность президента уже просто Польской республики, контролируя процесс передачи власти и успокаивая опасения Москвы относительно антикоммунистического правительства. А в декабре 1990-го Войцех Ярузельский ушел в отставку, передав полномочия Леху Валенсе. Таким образом, не зря его называют "последним польским диктатором и первым президентом свободной Польши".
В отличие от Эриха Хонеккера и Тодора Живкова, до конца жизни декларировавших приверженность коммунизму, Ярузельский последние 24 года жизни воздерживался от политических заявлений и вёл закрытую частную жизнь.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 05:17
Польская интервенция на Украину: уже не "если", а "когда"Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Польша может "индивидуально" ввести свои войска на территорию Украины. Польские эксперты считают такой сценарий вероятным и крайне опасным
В 2001 году экс-президента пытались привлечь к ответственности за события 1970 года в Гданьске, но он сумел доказать, что выполнял прямой приказ тогдашнего премьер-министра ПНР Юзефа Циранкевича. 17 апреля 2007 года против него и восьми других высокопоставленных деятелей коммунистической Польши было выдвинуто обвинение в "руководстве преступной организацией вооружённого характера, имевшей целью совершение преступлений" (речь шла о военном положении 1981-83 годов), но в августе 2011-го суд освободил его от ответственности в связи с плохим здоровьем.
Действительно, в последние годы своей жизни Войцех Ярузельский болел лимфомой и часто попадал в больницу. Он умер 25 мая 2014 года в госпитале Военно-медицинского института в Варшаве. На его похоронах, состоявшихся 30 мая в Варшаве при участии подразделений Войска Польского, среди тысяч поляков присутствовали бывшие президенты Польши Лех Валенса и Александр Квасьневский.
Прах Войцеха Ярузельского был похоронен с воинскими почестями на мемориальном кладбище Повонзки, рядом с могилой первого коммунистического лидера Польши после Второй мировой войны Болеслава Берута, который был командиром Ярузельского в 1944 году, во время боёв за Варшаву.
 
ИсторияИсторияПольшаВойцех ЯрузельскийЛех ВаленсаПНР
 
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18:43Визит в Болгарию, кассетные боеприпасы. Итоги 6 июля на Украине
18:34Ответ России на провокации Украины, чего Запад хочет от Грузии. О чём говорили эксперты 6 июля
18:03В Сочи предложили разбить аллею героев СВО
18:00100 последнему лидеру ПНР. Как генерал Ярузельский строил коммунизм с фигой в кармане в адрес Москвы
17:59Луис Касадо о беспорядках во Франции: Робеспьер, проснись! Они сошли с ума
17:58"Головная боль": ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
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