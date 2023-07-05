https://ukraina.ru/20230705/1047801486.html

"Размазали по стенам домов в Артемовске". Военный эксперт о том, сколько еще продержится ВСУ

"Размазали по стенам домов в Артемовске". Военный эксперт о том, сколько еще продержится ВСУ - 05.07.2023 Украина.ру

"Размазали по стенам домов в Артемовске". Военный эксперт о том, сколько еще продержится ВСУ

До середины июля оставшиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины резервы будут перемолоты в кровавой мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-07-05T07:15

2023-07-05T07:15

2023-07-05T10:23

украина

всу

артемовск

подберёзкин

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Речь идет, по его словам, о 40-45 батальонов, которые удалось сколотить в последнее время.Особенного успеха в наступлении ВСУ не добились из-за стойкости войск и надежных инженерных сооружений. У нас сохранилось превосходство в средствах ПВО. Предполагалось, что все вопросы решат HIMARS и Storm Shadow, но наши пвошники приспособились и через неделю начали сбивать их так же, как сбивали "Ураганы", сказал собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, всу, артемовск, подберёзкин