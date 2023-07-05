"Размазали по стенам домов в Артемовске". Военный эксперт о том, сколько еще продержится ВСУ
07:15 05.07.2023 (обновлено: 10:23 05.07.2023)
До середины июля оставшиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины резервы будут перемолоты в кровавой мясорубке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Речь идет, по его словам, о 40-45 батальонов, которые удалось сколотить в последнее время.
"До этого 30-35 мобилизационных батальона были размазаны по стенам домов в Артемовске. Сейчас вторая часть наступает, наши после 4 июня еще, наверно, 30% уничтожили. Я думаю, что на две недели еще хватит, но это будет кровавая мясорубка, которая закончится разгромом ВСУ", - уверен эксперт.
Особенного успеха в наступлении ВСУ не добились из-за стойкости войск и надежных инженерных сооружений. У нас сохранилось превосходство в средствах ПВО.
Предполагалось, что все вопросы решат HIMARS и Storm Shadow, но наши пвошники приспособились и через неделю начали сбивать их так же, как сбивали "Ураганы", сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.