https://ukraina.ru/20230701/1047666505.html

Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле

Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле - 01.07.2023 Украина.ру

Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле

В июле Украину ожидает целый ряд перемен, большинство из которых обусловлены зависимостью руководства страны от Запада. В первую очередь ВСУ должны попытаться контрнаступать с максимальной самоубийственностью, так как на 11-12 июля в Вильнюсе намечен саммит НАТО, к которому Киеву необходимо продемонстрировать эффективность вложенных в средств.

2023-07-01T08:01

2023-07-01T08:01

2023-07-01T08:01

эксклюзив

украина

контрнаступление

цены

запад

нато

всу

владимир зеленский

сми

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1d/1047667051_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_796a91338ff9e71ac6c605f5008e34a9.jpg.webp

Украина планирует уже в июле получить приглашение в НАТО, как заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако руководство НАТО пока только машет морковкой перед носом у ослика. Для начала любой дискуссии о вступлении в НАТО Украине сперва нужно одержать победу над РФ, заявил на днях генсек Альянса Йенс Столтенберг, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что на июльском саммите Украину "ждет сюрприз".Во время первого визита Зеленского в Эстонию его уже ожидал анонсированный сюрприз: ему подарили горшочек мёда и электровелосипед. Сейчас сюрпризом может быть уже целая бочка варенья и электромобиль, но военнослужащие ВСУ должны еще немного поконтрнаступать на минные ограждения.Контрнаступать ради НАТО солдатам ВСУ вероятно придется на голодный желудок (или мародерствовать). В конце июня украинские СМИ сообщили о кризисе в системе обеспечения питанием для ВСУ. Счета одного из крупнейших поставщиков еды на передовую были заблокированы. На них застряли 1 млрд гривен от оборонного ведомства, уплаченных по контракту. Таким образом был полностью остановлен расчет с производителями продуктов (преимущественно хлеба). Долги перед хлебными комбинатами достигли уже десятков миллионов гривен, и те вынуждены останавливать свою работу. Об этом в комментарии сообщила представительница корпорации "Формула вкуса" Ирина Ковалева. Накануне Ковалева объяснила, что хлебокомбинаты уже несколько недель подряд не имеют средств на закупку сырья, а также утратили возможность платить зарплату своим сотрудникам.Корпорация "Формула вкуса" объединяет, Черниговский хлебокомбинат, "Черкассыхлеб", "Нежинхлеб", "Криворожхлеб", "Хмельницкхлеб", Николаевский и Одесский хлебокомбинаты. Все эти предприятия, из-за заблокированных средств Минобороны на счетах поставщика, не могут продолжать производство своей продукции, которой кормят ВСУ. Счета были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, которая подозревает командование ВСУ в коррупции при закупке продовольствия.Военнослужащие из 101-й ОБрО ГШ ВСУ еще на позапрошлой неделе заявили о недоедании среди личного состава. При этом военные отмечали, что любые их обращения по этому поводу в Центральное управление продовольственного обеспечения ВСУ решить проблему не помогли.Для гражданского населения в июле также повысится цена на хлеб и не только. Причиной тому - рост цен на топливо. На Украине по требованию кредиторов с июля вернут НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. И это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца. "Если сейчас НДС на топливо 7%, а с июля будет 20% – то это плюс 13%. Но цена на продукцию вырастет на 20-30%. То есть с запасом – так делают всегда", – утверждают в Аграрном союзе Украины. Резкое подорожание топлива в разгар уборочной кампании сильно ударит по аграриям, а расходы, естественно, они будут перекладывать на потребителей.В июле украинцы получать новые платежки за электроэнергию и водоснабжение (тарифы были подняты в два раза в июне). Однако в июле ожидается новое повышение – для предприятий. Ночью (с 23 до 7 часов) тариф поднимается на 50%. Днем (с 7 до 19) – на 40%, а в пиковые часы (с 19 до 23) – на 80%.Естественно, повышение расходов на электроэнергию для предприятий скажется на цене их продукции, которая станет еще менее доступной для простых украинцев. В первую очередь подорожать должны куриные яйца и мясо (около 30%), так как птицефабрики потребляют большое количество электроэнергии (обогрев инкубаторов).В июле также запланирована последняя в этом году индексация пенсий. Пенсии будут повышены в среднем на 20%, но индексация коснется лишь некоторых категорий – чиновников и работников органов местного самоуправления. Все прочим категориям пенсионеров объяснят, дескать, военные расходы в приоритете.с 1 июля на Украине закончится карантин и режим ЧС из-за COVID-19, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. До сих пор на Украине формально действовал масочный режим, хотя его никто уже и не соблюдал. Однако отмена карантина значит, что с 1 июля на лекарства и другие товары, которые ввозили под 0% растаможки по "карантинному" постановлению, должны вернуть НДС, что скажется на конечной цене импортных медицинских препаратов.С 18 июля РФ с высокой долей вероятности не продлит "зерновую сделку", что скажется на устойчивости украинской валюты, как утверждает Нацбанк Украины. "Реализация сценария с прекращением работы зернового коридора будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютной выручки в страну и возможным усилением давления на курс гривны", - заявили на днях в НБУ.Отвлекать население от крупных потерь на фронте и роста цен традиционно будут какими-нибудь скандальными законопроектами, переименованиями уже переименованного, переходом на латиницу, легализацией марихуаны или проституции. Если дела на фронте и в экономике пойдут совсем плохо, следует ожидать громких сексуальных скандалов во власти с соответствующими видео, смешных оговорок или показательных драк украинских депутатов.Для западных партнеров накануне саммита НАТО Киев может устроить провокацию против Запорожской атомной станции, с чем связаны и недавние заявления из Киева о том, что РФ якобы заминировала станцию. Однако министр МВД успокаивает украинцев, утверждая, что в случае взрыва, он сможет за сутки на 80% снизить радиационный фон. Тем не менее, в некоторых поликлиниках на Украине уже 28 июня детям начали выдавать йодид калия для защиты от облучения.

https://ukraina.ru/20230628/1047652635.html

https://ukraina.ru/20230627/1047597025.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, украина, контрнаступление, цены, запад, нато, всу, владимир зеленский, сми, топливо, денис шмыгаль, нацбанк, провокация, запорожская аэс, йенс столтенберг