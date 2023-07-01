Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле - 01.07.2023 Украина.ру
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Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле
Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле - 01.07.2023 Украина.ру
Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле
В июле Украину ожидает целый ряд перемен, большинство из которых обусловлены зависимостью руководства страны от Запада. В первую очередь ВСУ должны попытаться контрнаступать с максимальной самоубийственностью, так как на 11-12 июля в Вильнюсе намечен саммит НАТО, к которому Киеву необходимо продемонстрировать эффективность вложенных в средств.
2023-07-01T08:01
2023-07-01T08:01
эксклюзив
украина
контрнаступление
цены
запад
нато
всу
владимир зеленский
сми
топливо
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Украина планирует уже в июле получить приглашение в НАТО, как заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Однако руководство НАТО пока только машет морковкой перед носом у ослика. Для начала любой дискуссии о вступлении в НАТО Украине сперва нужно одержать победу над РФ, заявил на днях генсек Альянса Йенс Столтенберг, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что на июльском саммите Украину "ждет сюрприз".Во время первого визита Зеленского в Эстонию его уже ожидал анонсированный сюрприз: ему подарили горшочек мёда и электровелосипед. Сейчас сюрпризом может быть уже целая бочка варенья и электромобиль, но военнослужащие ВСУ должны еще немного поконтрнаступать на минные ограждения.Контрнаступать ради НАТО солдатам ВСУ вероятно придется на голодный желудок (или мародерствовать). В конце июня украинские СМИ сообщили о кризисе в системе обеспечения питанием для ВСУ. Счета одного из крупнейших поставщиков еды на передовую были заблокированы. На них застряли 1 млрд гривен от оборонного ведомства, уплаченных по контракту. Таким образом был полностью остановлен расчет с производителями продуктов (преимущественно хлеба). Долги перед хлебными комбинатами достигли уже десятков миллионов гривен, и те вынуждены останавливать свою работу. Об этом в комментарии сообщила представительница корпорации "Формула вкуса" Ирина Ковалева. Накануне Ковалева объяснила, что хлебокомбинаты уже несколько недель подряд не имеют средств на закупку сырья, а также утратили возможность платить зарплату своим сотрудникам.Корпорация "Формула вкуса" объединяет, Черниговский хлебокомбинат, "Черкассыхлеб", "Нежинхлеб", "Криворожхлеб", "Хмельницкхлеб", Николаевский и Одесский хлебокомбинаты. Все эти предприятия, из-за заблокированных средств Минобороны на счетах поставщика, не могут продолжать производство своей продукции, которой кормят ВСУ. Счета были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, которая подозревает командование ВСУ в коррупции при закупке продовольствия.Военнослужащие из 101-й ОБрО ГШ ВСУ еще на позапрошлой неделе заявили о недоедании среди личного состава. При этом военные отмечали, что любые их обращения по этому поводу в Центральное управление продовольственного обеспечения ВСУ решить проблему не помогли.Для гражданского населения в июле также повысится цена на хлеб и не только. Причиной тому - рост цен на топливо. На Украине по требованию кредиторов с июля вернут НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. И это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца. "Если сейчас НДС на топливо 7%, а с июля будет 20% – то это плюс 13%. Но цена на продукцию вырастет на 20-30%. То есть с запасом – так делают всегда", – утверждают в Аграрном союзе Украины. Резкое подорожание топлива в разгар уборочной кампании сильно ударит по аграриям, а расходы, естественно, они будут перекладывать на потребителей.В июле украинцы получать новые платежки за электроэнергию и водоснабжение (тарифы были подняты в два раза в июне). Однако в июле ожидается новое повышение – для предприятий. Ночью (с 23 до 7 часов) тариф поднимается на 50%. Днем (с 7 до 19) – на 40%, а в пиковые часы (с 19 до 23) – на 80%.Естественно, повышение расходов на электроэнергию для предприятий скажется на цене их продукции, которая станет еще менее доступной для простых украинцев. В первую очередь подорожать должны куриные яйца и мясо (около 30%), так как птицефабрики потребляют большое количество электроэнергии (обогрев инкубаторов).В июле также запланирована последняя в этом году индексация пенсий. Пенсии будут повышены в среднем на 20%, но индексация коснется лишь некоторых категорий – чиновников и работников органов местного самоуправления. Все прочим категориям пенсионеров объяснят, дескать, военные расходы в приоритете.с 1 июля на Украине закончится карантин и режим ЧС из-за COVID-19, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. До сих пор на Украине формально действовал масочный режим, хотя его никто уже и не соблюдал. Однако отмена карантина значит, что с 1 июля на лекарства и другие товары, которые ввозили под 0% растаможки по "карантинному" постановлению, должны вернуть НДС, что скажется на конечной цене импортных медицинских препаратов.С 18 июля РФ с высокой долей вероятности не продлит "зерновую сделку", что скажется на устойчивости украинской валюты, как утверждает Нацбанк Украины. "Реализация сценария с прекращением работы зернового коридора будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютной выручки в страну и возможным усилением давления на курс гривны", - заявили на днях в НБУ.Отвлекать население от крупных потерь на фронте и роста цен традиционно будут какими-нибудь скандальными законопроектами, переименованиями уже переименованного, переходом на латиницу, легализацией марихуаны или проституции. Если дела на фронте и в экономике пойдут совсем плохо, следует ожидать громких сексуальных скандалов во власти с соответствующими видео, смешных оговорок или показательных драк украинских депутатов.Для западных партнеров накануне саммита НАТО Киев может устроить провокацию против Запорожской атомной станции, с чем связаны и недавние заявления из Киева о том, что РФ якобы заминировала станцию. Однако министр МВД успокаивает украинцев, утверждая, что в случае взрыва, он сможет за сутки на 80% снизить радиационный фон. Тем не менее, в некоторых поликлиниках на Украине уже 28 июня детям начали выдавать йодид калия для защиты от облучения.
https://ukraina.ru/20230628/1047652635.html
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эксклюзив, украина, контрнаступление, цены, запад, нато, всу, владимир зеленский, сми, топливо, денис шмыгаль, нацбанк, провокация, запорожская аэс, йенс столтенберг
Эксклюзив, Украина, контрнаступление, цены, Запад, НАТО, ВСУ, Владимир Зеленский, СМИ, топливо, Денис Шмыгаль, Нацбанк, провокация, Запорожская АЭС, Йенс Столтенберг

Голодное контрнаступление, ядерная провокация и рост цен. Что ожидается на Украине в июле

08:01 01.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В июле Украину ожидает целый ряд перемен, большинство из которых обусловлены зависимостью руководства страны от Запада. В первую очередь ВСУ должны попытаться контрнаступать с максимальной самоубийственностью, так как на 11-12 июля в Вильнюсе намечен саммит НАТО, к которому Киеву необходимо продемонстрировать эффективность вложенных в средств.
Украина планирует уже в июле получить приглашение в НАТО, как заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.
"Важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день", - сказал Ермак.
Однако руководство НАТО пока только машет морковкой перед носом у ослика. Для начала любой дискуссии о вступлении в НАТО Украине сперва нужно одержать победу над РФ, заявил на днях генсек Альянса Йенс Столтенберг, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что на июльском саммите Украину "ждет сюрприз".
Во время первого визита Зеленского в Эстонию его уже ожидал анонсированный сюрприз: ему подарили горшочек мёда и электровелосипед. Сейчас сюрпризом может быть уже целая бочка варенья и электромобиль, но военнослужащие ВСУ должны еще немного поконтрнаступать на минные ограждения.
Зеленский Каллас
28 июня, 17:28
Премьер-министр Эстонии пообещала Зеленскому "сюрприз"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала "сюрприз" по членству Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе. Об этом она сообщила во время выступления на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 28 июня
Контрнаступать ради НАТО солдатам ВСУ вероятно придется на голодный желудок (или мародерствовать). В конце июня украинские СМИ сообщили о кризисе в системе обеспечения питанием для ВСУ.
Счета одного из крупнейших поставщиков еды на передовую были заблокированы. На них застряли 1 млрд гривен от оборонного ведомства, уплаченных по контракту. Таким образом был полностью остановлен расчет с производителями продуктов (преимущественно хлеба). Долги перед хлебными комбинатами достигли уже десятков миллионов гривен, и те вынуждены останавливать свою работу. Об этом в комментарии сообщила представительница корпорации "Формула вкуса" Ирина Ковалева. Накануне Ковалева объяснила, что хлебокомбинаты уже несколько недель подряд не имеют средств на закупку сырья, а также утратили возможность платить зарплату своим сотрудникам.
Корпорация "Формула вкуса" объединяет, Черниговский хлебокомбинат, "Черкассыхлеб", "Нежинхлеб", "Криворожхлеб", "Хмельницкхлеб", Николаевский и Одесский хлебокомбинаты. Все эти предприятия, из-за заблокированных средств Минобороны на счетах поставщика, не могут продолжать производство своей продукции, которой кормят ВСУ. Счета были заблокированы по требованию Генпрокуратуры, которая подозревает командование ВСУ в коррупции при закупке продовольствия.
Военнослужащие из 101-й ОБрО ГШ ВСУ еще на позапрошлой неделе заявили о недоедании среди личного состава. При этом военные отмечали, что любые их обращения по этому поводу в Центральное управление продовольственного обеспечения ВСУ решить проблему не помогли.
Для гражданского населения в июле также повысится цена на хлеб и не только. Причиной тому - рост цен на топливо. На Украине по требованию кредиторов с июля вернут НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. И это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца. "Если сейчас НДС на топливо 7%, а с июля будет 20% – то это плюс 13%. Но цена на продукцию вырастет на 20-30%. То есть с запасом – так делают всегда", – утверждают в Аграрном союзе Украины. Резкое подорожание топлива в разгар уборочной кампании сильно ударит по аграриям, а расходы, естественно, они будут перекладывать на потребителей.
В июле украинцы получать новые платежки за электроэнергию и водоснабжение (тарифы были подняты в два раза в июне). Однако в июле ожидается новое повышение – для предприятий. Ночью (с 23 до 7 часов) тариф поднимается на 50%. Днем (с 7 до 19) – на 40%, а в пиковые часы (с 19 до 23) – на 80%.
Естественно, повышение расходов на электроэнергию для предприятий скажется на цене их продукции, которая станет еще менее доступной для простых украинцев. В первую очередь подорожать должны куриные яйца и мясо (около 30%), так как птицефабрики потребляют большое количество электроэнергии (обогрев инкубаторов).
В июле также запланирована последняя в этом году индексация пенсий. Пенсии будут повышены в среднем на 20%, но индексация коснется лишь некоторых категорий – чиновников и работников органов местного самоуправления. Все прочим категориям пенсионеров объяснят, дескать, военные расходы в приоритете.
с 1 июля на Украине закончится карантин и режим ЧС из-за COVID-19, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. До сих пор на Украине формально действовал масочный режим, хотя его никто уже и не соблюдал. Однако отмена карантина значит, что с 1 июля на лекарства и другие товары, которые ввозили под 0% растаможки по "карантинному" постановлению, должны вернуть НДС, что скажется на конечной цене импортных медицинских препаратов.
С 18 июля РФ с высокой долей вероятности не продлит "зерновую сделку", что скажется на устойчивости украинской валюты, как утверждает Нацбанк Украины. "Реализация сценария с прекращением работы зернового коридора будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютной выручки в страну и возможным усилением давления на курс гривны", - заявили на днях в НБУ.
Ростислав Ищенко интервью
27 июня, 13:53
Ростислав Ищенко о смысле зерновой сделки и о тонкостях закона об иноагентахЕсли речь идет о распространении фейков, армия ничем не отличается от остальных структур. Нельзя распространять фейки об армии, о любом другом ведомстве, о частном бизнесе и о гражданах. Соответственно, тут должен действовать общий закон, считает политолог Ростислав Ищенко
Отвлекать население от крупных потерь на фронте и роста цен традиционно будут какими-нибудь скандальными законопроектами, переименованиями уже переименованного, переходом на латиницу, легализацией марихуаны или проституции. Если дела на фронте и в экономике пойдут совсем плохо, следует ожидать громких сексуальных скандалов во власти с соответствующими видео, смешных оговорок или показательных драк украинских депутатов.
Для западных партнеров накануне саммита НАТО Киев может устроить провокацию против Запорожской атомной станции, с чем связаны и недавние заявления из Киева о том, что РФ якобы заминировала станцию. Однако министр МВД успокаивает украинцев, утверждая, что в случае взрыва, он сможет за сутки на 80% снизить радиационный фон. Тем не менее, в некоторых поликлиниках на Украине уже 28 июня детям начали выдавать йодид калия для защиты от облучения.
 
ЭксклюзивУкраинаконтрнаступлениеценыЗападНАТОВСУВладимир ЗеленскийСМИтопливоДенис ШмыгальНацбанкпровокацияЗапорожская АЭСЙенс Столтенберг
 
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