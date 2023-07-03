https://ukraina.ru/20230703/1047761471.html

Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР

Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР - 03.07.2023 Украина.ру

Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР

В интервью, показанном телеканалом ARD 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже во времена СССР Украина была самостоятельным государством с членством в ООН

2023-07-03T12:55

2023-07-03T12:55

2023-07-03T13:54

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Судя по всему, глава немецкого правительства имел в виду тот факт, что Украинская ССР наравне с Белорусской ССР и самим Советским Союзом, в состав которого входили обе республики, были в числе членов-учредителей ООН, подписавшим Устав Всемирной Организации в 1945 году.И это правда. А как это стало возможным?План СталинаИдея создания Организации Объединённых Наций обсуждалась лидерами СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны. Тогда секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин был обеспокоен, что Советский Союз окажется в меньшинстве в Организации, и разработал план, как расширить советское присутствие.28 января 1944 года газета «Правда» написала о проведении пленума ЦК ВКП(б), в ходе которого рассмотрели предложения Совнаркома СССР «О расширении прав союзных республик в области обороны и внешних сношений» и одобрили его вынесение на следующую сессию Верховного Совета СССР, которая началась в тот же день. На четвёртый день сессии — 1 февраля 1944 года — после доклада наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова были приняты два важных закона: «Об образовании военных формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский» (в связи с необходимостью укрепить оборонный потенциал государства) и «О предоставлении союзным республикам полномочий в сфере внешних отношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат» (для более тесного взаимодействия с другими государствами). Позже соответствующие поправки внесли в Конституции СССР и УССР.Всё это казалось непонятным ни для простых жителей Советского Союза (к слову, это был единственный за весь военный период пленум), ни для иностранных политиков.Вот как происходящее в послании Белому дому описывал посол США в СССР Аверелл Гарриман: «Действительно странно, что оборона и иностранные дела избраны для проведения децентрализации, тогда как, на наш взгляд, именно эти две функции рассматриваются такими, благодаря чему Центр сохраняет свою власть».К тому же сам Сталин в начале 1920-х годов, когда СССР только создавался, придерживался противоположной точки зрения: на предложение наркома УССР Николая Скрипника и председателя Совета наркомов УССР Христиана Раковского сохранить советской республике функции внешних сношений и внешней торговли — фактически то, что было сделано в 1944 году, — Сталин ответил: «Где же здесь единое союзное государство, если в каждой республике остаётся свой Наркомат иностранных дел и НКВД? Мы создаём не конфедерацию, а федерацию — единое союзное государство, объединяющее военные, иностранные, внешнеторговые и прочие дела, государство, наличие которого не преуменьшает суверенность отдельных республик».28 августа 1944 года на международной конференции на вилле Думбартон-Окс в Вашингтоне, во время которой обсуждался вопрос о составе членов-основателей будущей ООН, глава советской делегации Андрей Громыко выдвинул идею о включении в этот список всех республик СССР. Однако представители американской и британской сторон отнеслись к этой идее крайне негативно. По имеющейся информации, президент США Франклин Делано Рузвельт заявил своим советникам, что в таком случае будет требовать предоставить 48 голосов ООН для американских штатов, однако в послании, которое он направил 1 сентября Сталину, риторика была очень сдержанной: хозяин Белого дома просил не поднимать вопрос о членстве республик СССР до завершения процесса учреждения ООН. В то же время Сталин подчеркнул, что поддерживает позицию, озвученную Громыко.Москва аргументировала свой тезис тем, что в новую организацию как самостоятельные участники хотят войти британские доминионы, которые, впрочем, были государствами. И здесь становится понятно, зачем Сталину понадобилось проводить децентрализацию: в соответствии с принятыми на сессии Верховного Совета СССР в начале 1944 года законами, все советские республики, получив расширенные полномочия, де-факто стали государствами, в частности, каждая из них имела собственные наркоматы иностранных дел и обороны.Почему именно Украинская и Белорусская ССР?В том же письме Рузвельту Сталин писал: «После известных конституционных преобразований в нашей стране в начале года правительства союзных республик настороженно следят за тем, как отнесутся союзные государства к гарантированному в советской Конституции расширению их прав в сфере международных отношений. Украина и Белоруссия по количеству населения и политическому весу превосходят ряд стран — будущих инициаторов создания ООН».Однако истинная причина, по которой советский руководитель выделил именно эти республики, заключалась в другом. По версии историка Андрея Буровского, в 1944 году миллионеры США еврейского происхождения, которые имели сильное влияние на американские политические круги, направили Сталину предложение создать еврейскую автономию-государственность со столицей в Гомеле на территории некоторых районов Украины и Белоруссии, входивших в состав Речи Посполитой, в которой до Второй мировой войны на протяжении нескольких веков проживали 2/3 евреев мира. Взамен богачи были готовы вложить огромные средства на восстановление отдельных областей этих республик, причём речь шла не только об открытии промышленных предприятий, но и о выплате пенсий всем ветеранам войны. Советское руководство не дало однозначного ответа и сделало вид, что заинтересовано в этом проекте.Впрочем, идея создания еврейской автономии-государственности утратила актуальность в связи с утверждением системы права вето, которое давало СССР, США, Великобритании, Франции и Китаю возможность заблокировать любую инициативу, а также в связи с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года об отмене британского мандата на Палестину и создании на её территории еврейского и арабского государств, а также международной зоны вокруг Иерусалима.На самом деле атрибуты государственности для УССР и БССР были не более чем номинальными и нужны были для достижения собственных целей руководства Союза.Наркомам иностранных дел этих республик не позволялось предпринимать никаких самостоятельных шагов, на многочисленные предложения по установлению отношений с теми или иными государствами, даже близкими соратниками Москвы по социалистическому блоку, МИД СССР отвечал, что нужно подождать, а затем и вовсе отвечать перестал. Несмотря на то что в УССР были сформированы структура республиканской армии и наркомат обороны, обращения Василия Герасименко, назначенного 11 марта 1944 года народным комиссаром обороны Украины, в центр с просьбой уточнить его полномочия также оставались без ответа. Более того, в октябре 1945 года его сняли с этой должности и назначили заместителем командующего Прибалтийским военным округом.Тем не менее, благодаря такому ходу с мнимой федерализацией, Сталин смог не только получить дополнительные мандаты в ООН и её специализированных органах, включая ЮНЕСКО, но и решить внутрисоюзные вопросы. В своей книге «Рузвельт и Русские» Эдвард Стеттиниус, который возглавлял Госдепартамент США с 1 декабря 1944 года по 27 июня 1945 года, написал, что в частной беседе 7 февраля 1945 года Сталин сказал Рузвельту, что на Украине сложилась сложная и неопределённая ситуация, а наделение Киева правом голоса в ООН необходимо для сохранения единства СССР.В свою очередь Министерство обороны Великобритании в докладе от 13 декабря того же года подчеркнуло: «Вряд ли пока имеются сомнения, что эти меры (расширение полномочий республик СССР. — Ред.) были в большинстве своём задуманы как уступки национальным чувствам в советских республиках, особенно на Украине».

https://ukraina.ru/20230523/1046512493.html

https://ukraina.ru/20220816/1037723329.html

https://ukraina.ru/20220131/1033184397.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, ссср, усср, сталин, оон, олаф шольц, государство, дипломатия, международные отношения