Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР - 03.07.2023 Украина.ру
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Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР
Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР - 03.07.2023 Украина.ру
Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР
В интервью, показанном телеканалом ARD 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже во времена СССР Украина была самостоятельным государством с членством в ООН
2023-07-03T12:55
2023-07-03T13:54
эксклюзив
ссср
усср
сталин
оон
олаф шольц
государство
дипломатия
международные отношения
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Судя по всему, глава немецкого правительства имел в виду тот факт, что Украинская ССР наравне с Белорусской ССР и самим Советским Союзом, в состав которого входили обе республики, были в числе членов-учредителей ООН, подписавшим Устав Всемирной Организации в 1945 году.И это правда. А как это стало возможным?План СталинаИдея создания Организации Объединённых Наций обсуждалась лидерами СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны. Тогда секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин был обеспокоен, что Советский Союз окажется в меньшинстве в Организации, и разработал план, как расширить советское присутствие.28 января 1944 года газета «Правда» написала о проведении пленума ЦК ВКП(б), в ходе которого рассмотрели предложения Совнаркома СССР «О расширении прав союзных республик в области обороны и внешних сношений» и одобрили его вынесение на следующую сессию Верховного Совета СССР, которая началась в тот же день. На четвёртый день сессии — 1 февраля 1944 года — после доклада наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова были приняты два важных закона: «Об образовании военных формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский» (в связи с необходимостью укрепить оборонный потенциал государства) и «О предоставлении союзным республикам полномочий в сфере внешних отношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат» (для более тесного взаимодействия с другими государствами). Позже соответствующие поправки внесли в Конституции СССР и УССР.Всё это казалось непонятным ни для простых жителей Советского Союза (к слову, это был единственный за весь военный период пленум), ни для иностранных политиков.Вот как происходящее в послании Белому дому описывал посол США в СССР Аверелл Гарриман: «Действительно странно, что оборона и иностранные дела избраны для проведения децентрализации, тогда как, на наш взгляд, именно эти две функции рассматриваются такими, благодаря чему Центр сохраняет свою власть».К тому же сам Сталин в начале 1920-х годов, когда СССР только создавался, придерживался противоположной точки зрения: на предложение наркома УССР Николая Скрипника и председателя Совета наркомов УССР Христиана Раковского сохранить советской республике функции внешних сношений и внешней торговли — фактически то, что было сделано в 1944 году, — Сталин ответил: «Где же здесь единое союзное государство, если в каждой республике остаётся свой Наркомат иностранных дел и НКВД? Мы создаём не конфедерацию, а федерацию — единое союзное государство, объединяющее военные, иностранные, внешнеторговые и прочие дела, государство, наличие которого не преуменьшает суверенность отдельных республик».28 августа 1944 года на международной конференции на вилле Думбартон-Окс в Вашингтоне, во время которой обсуждался вопрос о составе членов-основателей будущей ООН, глава советской делегации Андрей Громыко выдвинул идею о включении в этот список всех республик СССР. Однако представители американской и британской сторон отнеслись к этой идее крайне негативно. По имеющейся информации, президент США Франклин Делано Рузвельт заявил своим советникам, что в таком случае будет требовать предоставить 48 голосов ООН для американских штатов, однако в послании, которое он направил 1 сентября Сталину, риторика была очень сдержанной: хозяин Белого дома просил не поднимать вопрос о членстве республик СССР до завершения процесса учреждения ООН. В то же время Сталин подчеркнул, что поддерживает позицию, озвученную Громыко.Москва аргументировала свой тезис тем, что в новую организацию как самостоятельные участники хотят войти британские доминионы, которые, впрочем, были государствами. И здесь становится понятно, зачем Сталину понадобилось проводить децентрализацию: в соответствии с принятыми на сессии Верховного Совета СССР в начале 1944 года законами, все советские республики, получив расширенные полномочия, де-факто стали государствами, в частности, каждая из них имела собственные наркоматы иностранных дел и обороны.Почему именно Украинская и Белорусская ССР?В том же письме Рузвельту Сталин писал: «После известных конституционных преобразований в нашей стране в начале года правительства союзных республик настороженно следят за тем, как отнесутся союзные государства к гарантированному в советской Конституции расширению их прав в сфере международных отношений. Украина и Белоруссия по количеству населения и политическому весу превосходят ряд стран — будущих инициаторов создания ООН».Однако истинная причина, по которой советский руководитель выделил именно эти республики, заключалась в другом. По версии историка Андрея Буровского, в 1944 году миллионеры США еврейского происхождения, которые имели сильное влияние на американские политические круги, направили Сталину предложение создать еврейскую автономию-государственность со столицей в Гомеле на территории некоторых районов Украины и Белоруссии, входивших в состав Речи Посполитой, в которой до Второй мировой войны на протяжении нескольких веков проживали 2/3 евреев мира. Взамен богачи были готовы вложить огромные средства на восстановление отдельных областей этих республик, причём речь шла не только об открытии промышленных предприятий, но и о выплате пенсий всем ветеранам войны. Советское руководство не дало однозначного ответа и сделало вид, что заинтересовано в этом проекте.Впрочем, идея создания еврейской автономии-государственности утратила актуальность в связи с утверждением системы права вето, которое давало СССР, США, Великобритании, Франции и Китаю возможность заблокировать любую инициативу, а также в связи с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года об отмене британского мандата на Палестину и создании на её территории еврейского и арабского государств, а также международной зоны вокруг Иерусалима.На самом деле атрибуты государственности для УССР и БССР были не более чем номинальными и нужны были для достижения собственных целей руководства Союза.Наркомам иностранных дел этих республик не позволялось предпринимать никаких самостоятельных шагов, на многочисленные предложения по установлению отношений с теми или иными государствами, даже близкими соратниками Москвы по социалистическому блоку, МИД СССР отвечал, что нужно подождать, а затем и вовсе отвечать перестал. Несмотря на то что в УССР были сформированы структура республиканской армии и наркомат обороны, обращения Василия Герасименко, назначенного 11 марта 1944 года народным комиссаром обороны Украины, в центр с просьбой уточнить его полномочия также оставались без ответа. Более того, в октябре 1945 года его сняли с этой должности и назначили заместителем командующего Прибалтийским военным округом.Тем не менее, благодаря такому ходу с мнимой федерализацией, Сталин смог не только получить дополнительные мандаты в ООН и её специализированных органах, включая ЮНЕСКО, но и решить внутрисоюзные вопросы. В своей книге «Рузвельт и Русские» Эдвард Стеттиниус, который возглавлял Госдепартамент США с 1 декабря 1944 года по 27 июня 1945 года, написал, что в частной беседе 7 февраля 1945 года Сталин сказал Рузвельту, что на Украине сложилась сложная и неопределённая ситуация, а наделение Киева правом голоса в ООН необходимо для сохранения единства СССР.В свою очередь Министерство обороны Великобритании в докладе от 13 декабря того же года подчеркнуло: «Вряд ли пока имеются сомнения, что эти меры (расширение полномочий республик СССР. — Ред.) были в большинстве своём задуманы как уступки национальным чувствам в советских республиках, особенно на Украине».
https://ukraina.ru/20230523/1046512493.html
https://ukraina.ru/20220816/1037723329.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, ссср, усср, сталин, оон, олаф шольц, государство, дипломатия, международные отношения
Эксклюзив, СССР, УССР, Сталин, ООН, Олаф Шольц, государство, дипломатия, международные отношения

Хитрый план Сталина. Почему Шольц напомнил, что Украина уже была государством в составе СССР

12:55 03.07.2023 (обновлено: 13:54 03.07.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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В интервью, показанном телеканалом ARD 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что уже во времена СССР Украина была самостоятельным государством с членством в ООН
Судя по всему, глава немецкого правительства имел в виду тот факт, что Украинская ССР наравне с Белорусской ССР и самим Советским Союзом, в состав которого входили обе республики, были в числе членов-учредителей ООН, подписавшим Устав Всемирной Организации в 1945 году.
И это правда. А как это стало возможным?
План Сталина
Идея создания Организации Объединённых Наций обсуждалась лидерами СССР, США и Великобритании во время Второй мировой войны. Тогда секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин был обеспокоен, что Советский Союз окажется в меньшинстве в Организации, и разработал план, как расширить советское присутствие.
28 января 1944 года газета «Правда» написала о проведении пленума ЦК ВКП(б), в ходе которого рассмотрели предложения Совнаркома СССР «О расширении прав союзных республик в области обороны и внешних сношений» и одобрили его вынесение на следующую сессию Верховного Совета СССР, которая началась в тот же день.
На четвёртый день сессии — 1 февраля 1944 года — после доклада наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова были приняты два важных закона:
«Об образовании военных формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в союзно-республиканский» (в связи с необходимостью укрепить оборонный потенциал государства) и «О предоставлении союзным республикам полномочий в сфере внешних отношений и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат» (для более тесного взаимодействия с другими государствами).
Позже соответствующие поправки внесли в Конституции СССР и УССР.
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23 мая, 20:05
Президент РФ напомнил, что до создания УССР никакой Украины не было До создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) никакой Украины не существовало, сообщил Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным 23 мая
Всё это казалось непонятным ни для простых жителей Советского Союза (к слову, это был единственный за весь военный период пленум), ни для иностранных политиков.
Вот как происходящее в послании Белому дому описывал посол США в СССР Аверелл Гарриман: «Действительно странно, что оборона и иностранные дела избраны для проведения децентрализации, тогда как, на наш взгляд, именно эти две функции рассматриваются такими, благодаря чему Центр сохраняет свою власть».
К тому же сам Сталин в начале 1920-х годов, когда СССР только создавался, придерживался противоположной точки зрения: на предложение наркома УССР Николая Скрипника и председателя Совета наркомов УССР Христиана Раковского сохранить советской республике функции внешних сношений и внешней торговли — фактически то, что было сделано в 1944 году, — Сталин ответил:
«Где же здесь единое союзное государство, если в каждой республике остаётся свой Наркомат иностранных дел и НКВД? Мы создаём не конфедерацию, а федерацию — единое союзное государство, объединяющее военные, иностранные, внешнеторговые и прочие дела, государство, наличие которого не преуменьшает суверенность отдельных республик».
28 августа 1944 года на международной конференции на вилле Думбартон-Окс в Вашингтоне, во время которой обсуждался вопрос о составе членов-основателей будущей ООН, глава советской делегации Андрей Громыко выдвинул идею о включении в этот список всех республик СССР.
Однако представители американской и британской сторон отнеслись к этой идее крайне негативно. По имеющейся информации, президент США Франклин Делано Рузвельт заявил своим советникам, что в таком случае будет требовать предоставить 48 голосов ООН для американских штатов, однако в послании, которое он направил 1 сентября Сталину, риторика была очень сдержанной: хозяин Белого дома просил не поднимать вопрос о членстве республик СССР до завершения процесса учреждения ООН.
В то же время Сталин подчеркнул, что поддерживает позицию, озвученную Громыко.
Москва аргументировала свой тезис тем, что в новую организацию как самостоятельные участники хотят войти британские доминионы, которые, впрочем, были государствами.
И здесь становится понятно, зачем Сталину понадобилось проводить децентрализацию: в соответствии с принятыми на сессии Верховного Совета СССР в начале 1944 года законами, все советские республики, получив расширенные полномочия, де-факто стали государствами, в частности, каждая из них имела собственные наркоматы иностранных дел и обороны.
Почему именно Украинская и Белорусская ССР?
В том же письме Рузвельту Сталин писал:
«После известных конституционных преобразований в нашей стране в начале года правительства союзных республик настороженно следят за тем, как отнесутся союзные государства к гарантированному в советской Конституции расширению их прав в сфере международных отношений.
Украина и Белоруссия по количеству населения и политическому весу превосходят ряд стран — будущих инициаторов создания ООН».
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Типичный для Сталина метод. Как появилась современная граница между Польшей и Украиной
Однако истинная причина, по которой советский руководитель выделил именно эти республики, заключалась в другом.
По версии историка Андрея Буровского, в 1944 году миллионеры США еврейского происхождения, которые имели сильное влияние на американские политические круги, направили Сталину предложение создать еврейскую автономию-государственность со столицей в Гомеле на территории некоторых районов Украины и Белоруссии, входивших в состав Речи Посполитой, в которой до Второй мировой войны на протяжении нескольких веков проживали 2/3 евреев мира.
Взамен богачи были готовы вложить огромные средства на восстановление отдельных областей этих республик, причём речь шла не только об открытии промышленных предприятий, но и о выплате пенсий всем ветеранам войны.
Советское руководство не дало однозначного ответа и сделало вид, что заинтересовано в этом проекте.
Впрочем, идея создания еврейской автономии-государственности утратила актуальность в связи с утверждением системы права вето, которое давало СССР, США, Великобритании, Франции и Китаю возможность заблокировать любую инициативу, а также в связи с решением Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года об отмене британского мандата на Палестину и создании на её территории еврейского и арабского государств, а также международной зоны вокруг Иерусалима.
На самом деле атрибуты государственности для УССР и БССР были не более чем номинальными и нужны были для достижения собственных целей руководства Союза.
Наркомам иностранных дел этих республик не позволялось предпринимать никаких самостоятельных шагов, на многочисленные предложения по установлению отношений с теми или иными государствами, даже близкими соратниками Москвы по социалистическому блоку, МИД СССР отвечал, что нужно подождать, а затем и вовсе отвечать перестал.
Несмотря на то что в УССР были сформированы структура республиканской армии и наркомат обороны, обращения Василия Герасименко, назначенного 11 марта 1944 года народным комиссаром обороны Украины, в центр с просьбой уточнить его полномочия также оставались без ответа.
Более того, в октябре 1945 года его сняли с этой должности и назначили заместителем командующего Прибалтийским военным округом.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января 2022, 16:57
Не только Украина. Как Сталин создал КазахстанНачало 2022 г. ознаменовалось очередным нагнетанием военной тревоги вокруг Украины и волнениями в Казахстане, пресеченными миротворческим контингентом ОДКБ. Налицо системный кризис постсоветского пространства, имеющий собственные исторические корни. И если Украина обязана своему существованию Ленину, то кто же создал Казахстан, каким мы его знаем.
Тем не менее, благодаря такому ходу с мнимой федерализацией, Сталин смог не только получить дополнительные мандаты в ООН и её специализированных органах, включая ЮНЕСКО, но и решить внутрисоюзные вопросы.
В своей книге «Рузвельт и Русские» Эдвард Стеттиниус, который возглавлял Госдепартамент США с 1 декабря 1944 года по 27 июня 1945 года, написал, что в частной беседе 7 февраля 1945 года Сталин сказал Рузвельту, что на Украине сложилась сложная и неопределённая ситуация, а наделение Киева правом голоса в ООН необходимо для сохранения единства СССР.
В свою очередь Министерство обороны Великобритании в докладе от 13 декабря того же года подчеркнуло: «Вряд ли пока имеются сомнения, что эти меры (расширение полномочий республик СССР. — Ред.) были в большинстве своём задуманы как уступки национальным чувствам в советских республиках, особенно на Украине».
 
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