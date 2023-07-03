https://ukraina.ru/20230703/1047754718.html

Двойное предательство. Какие секреты открыл врагам российской армии мятеж Пригожина

Двойное предательство. Какие секреты открыл врагам российской армии мятеж Пригожина - 03.07.2023 Украина.ру

Двойное предательство. Какие секреты открыл врагам российской армии мятеж Пригожина

В любой стране есть люди, называющие себя "псы войны", "дикие гуси" и т. д. Они не мыслят себя в мирной жизни. Если им не дать возможность удовлетворить свои инстинкты, они станут опасны для общества, например уйдут в криминал

2023-07-03T09:37

2023-07-03T09:37

2023-07-03T12:49

эксклюзив

россия (рф)

чвк "вагнер"

пригожин

алёхин

мятеж

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Если же им в удовлетворении их желания непрерывно воевать помочь, то они принесут пользу обществу и государству, а те, которым особо повезёт, могут даже стать народными героями. Таких мужиков с оружием в руках всегда называли наемниками. В странах Запада и Ближнего Востока они формировались в частные военные компании и выполняли боевые задачи, в том числе в зоне спецоперации на Украине. С недавнего времени и российское общество узнало о частной военной компании в лице группы «Вагнер».Главным последних дней, затмившее даже активные боевые действия на Запорожском, Южнодонбасском и Купянском направлениях, стал так называемый рейд ЧВК «Вагнер» по российским районам Центрального Черноземья, включая «столицу» Южного военного округа — город Ростов-на-Дону. Правовая оценка попытке вооруженного мятежа в России, который организовал Евгений Пригожин (или лица, стоявшие за ним), уже дана ФСБ и Генпрокуратурой. А также в выступлениях Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, где четко и лаконично расставлены все акценты. Но есть важные, на мой взгляд, нюансы, которые следуют рассмотреть с военной и информационной стороны. Дело в том, что выдвижение колонн из состава ЧВК «Вагнер» привело в движение всю систему обороны. И за этим внимательно наблюдали страны НАТО.Войдя вначале в Ростов-на-Дону и параллельно отправив колонны бронетехники в направлении Воронежа с перспективой дойти до Москвы, Пригожин, по сути, сымитировал атаку войск противника на Россию. Безусловно, в этой ситуации был элемент внезапности, потому как от своих, доблестно воевавших бок о бок с российской армией «музыкантов», никто подобного не ожидал. Но получилось практически как с вражеской армией, которая неожиданно пересекает границу и, прикрываясь мирным населением, пытается прорваться вглубь страны. «Вагнеровцы» как-то вдруг стали врагами. Оговоримся, далеко не все: многие из них до конца не понимали замысел «фюрера» Пригожина.Стоит обратить внимание, как возликовали украинские нацисты. Даже «воскресший» из глубин небытия начальник ГУР Украины Буданов поддержал ставшего вдруг коллегой Пригожина. Радостным похрюкиванием отметились и все украинские политики — что в России плохо, то для Киева повод лишний раз поскакать. Есть определенная радость и на Западе, для которого «бунт на корабле», организованный Пригожиным, видится перспективной сменой власти в России. Собственно, они особо и не скрывали, что добиваются именно этого. А вот в Пентагоне на эту ситуацию посмотрели совсем с другой, более практичной в военном плане стороны.На мой взгляд, США внимательно отслеживают все этапы спецоперации на Украине, в том числе и с началом её контрнаступления. Они изучают тактику действий российской армии, следят за любыми её перемещениями, способностями обороняться и наступать. Это бесценный опыт для Пентагона, который где-то в подкорке головного мозга примеряет возможные сценарии боевых действий. Пусть не для себя, для той же Польши или других стран НАТО в Европе. Это очень важные познания — увидеть, как поступает российская армия в той или иной ситуации.И тут Пригожин подкинул нам мощную подлянку, а НАТО обогатил познаниями в действиях российской армии на возникшую угрозу. Бесспорно, пришли в движение многие подразделения армии РФ и иных силовых структур, той же Росгвардии. На направление движения «Вагнера», как при потенциальном движении противника, выдвинулись силы сдерживания, были развернуты средства поражения. Это достаточно хорошо видно из космоса, где множество спутников-разведчиков, в том числе и визуального наблюдения. И тут прямо готовый конспект для американских военных, чтобы пусть частично, но увидеть схему действия российской армии.В подобной ситуации армии РФ, которая продолжает участие в СВО, пришлось в сжатые сроки подготовить силы противодействия отрядам Пригожина. Действовали быстро и, значит, какими-то элементами маскировки могли пренебречь. И разведка НАТО общую картину того, как разворачивает силы российская армия, подсмотреть успела наверняка. Говорить об ответственности офицеров «Вагнера», которые получили огромный опыт службы в российской, а некоторые ещё советской армии, за участие в такой масштабной провокации можно будет спустя время. Но то, что они вольно или невольно «слили» оборонные секреты государственной важности, совершенно однозначно.Также не стоит забывать, что в зоне СВО враг не дремлет и, пользуясь случаем, подтягивает резервы для еще одной попытки решающей атаки. Вполне могло получиться так, что в итоге распиаренным «контрнаступом» оказался бы Пригожин и его «музыканты». Хотя последние еще недавно героически сражались за каждый метр в Артемовске и были настоящим кошмаром ВСУ. Хорошо, что все эти «маневры» завершились. Впрочем, не сомневаюсь, что будут сделаны соответствующие выводы, кадровые в том числе.Теперь о другом важном аспекте. Играть в информационную политику Пригожин начал в 2013 году, когда его имя стали упоминать в контексте «фабрики троллей» — агентства интернет-исследований, созданной в противовес антироссийской пропаганде. Затем в орбите Пригожина стали появляться СМИ, который поддерживали сходную повестку. Вскоре эти издания были объединены в медиагруппу «Патриот». В 2016 году США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы, в 2021 году его объявила в розыск ФБР, объявив награду в $ 250 тыс. Пригожин спонсировал съемки нескольких фильмов в жанре боевика: «Ржев», «Шугалей», «Шугалей 2» и «Турист» и др.Информация о ЧВК «Вагнер» стала появляться в публичной плоскости в 2015 году. Сообщалось, что для подготовки бойцов негосударственной военной структуры используется полигон возле поселка Молькино в Краснодарском крае. Сообщалось, что ЧВК набирает мужчин с армейским и боевым опытом для выполнения задач на территории Сирии, Центрально-Африканской республики, а позднее в ДНР и ЛНР. Все эти годы Евгений Пригожин открещивался от ЧВК «Вагнер» и заявлял, что не имеет к ней отношения. Структуры Пригожина даже судились с журналистами, которые утверждали обратное. В 2022 году уже после начала СВО Пригожин признал, что создал и руководил ЧВК все эти годы. В октябре 2022-го в Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», который должен был стать чем-то средним между технопарком по разработке оборонных технологий и площадкой для патриотических медиа и блогеров.Он был по-своему эффективен, поскольку точно бил в целевую аудиторию, обеспечивая постоянный приток в ЧВК новых добровольцев. А добровольцы были нужны, поскольку городские бои, даже при подавляющем превосходстве в артиллерии и авиации, — штука кровавая. Пусть противник и теряет больше, но он-то восполняет потери за счёт мобилизации, а ЧВК может пополняться только за счёт добровольцев.Подразделения ЧВК «Вагнер» активно применялись в ходе спецоперации на Украине. В частности, в операции под Артемовском (Бахмутом) и Соледаре. Параллельно ЧВК разворачивала свои представительства в регионах, не граничащих с зоной спецоперации. Появлялись центры набора добровольцев, Пригожин организовал вербовку в ЧВК заключенных колоний в обмен на сокращение срока. На волне успехов ЧВК «Вагнер» сам Пригожин стал влиятельной персоной в российском обществе.Несколько месяцев назад от «музыкантов» начала исходить критика в адрес Министерства обороны РФ, в частности, на то, что подразделения плохо снабжаются боеприпасами. Пригожин делал несколько заявлений по этому поводу, тональность которых с каждым разом становилась все жестче. Причем, следует заметить, при полном молчании информационных структур в силовом блоке. По стилистике публичных высказываний Евгений Пригожин больше всего напоминал Владимира Жириновского. Однако у лидера ЛДПР резкое слово и умение заключать ситуативные и стратегические договоренности были главным и довольно ограниченным политическим ресурсом. У Пригожина возможностей было гораздо больше. Пригожин периодически поминал Робин Гуда, защитника старинных вольностей, борца с коррупцией и вообще неправедными представителями власти. На какое-то время руководитель «Вагнера» фактически стал главным ньюсмейкером СВО на Украине.В результате, когда разгорелся мятеж, линейно мыслящая часть российских патриотов оказалась в состоянии когнитивного диссонанса. В то же время они верили Пригожину и искренне считали, что в стране никто, кроме ЧВК, не умеет воевать, что Шойгу с Герасимовым прячут от Пригожина снаряды прямо в подвале Минобороны, что всех генералов в армии надо срочно заменить сотрудниками ЧВК, и тогда всем будет счастье и победа над коррупцией. К сожалению, в обществе есть немалый процент людей, не способных признать свои ошибки и готовых переписывать реальность под себя, не замечая абсурдность создаваемого ими в своём воображении мира. Пригожинская реклама была рассчитана на откровенно недалёких людей, не замечающих кричащих противоречий в его утверждениях и искренне верящих, что при помощи массовых расстрелов всех «слишком богатых», «слишком умных» и просто тех, кто не нравится, можно построить светлое будущее.Аморальность Пригожина‏ не только в том, что‏ он фактически‏ пошёл‏ на‏ государственную измену, на военный‏ мятеж, а‏ в том, ‏ что‏ он‏ стал попросту предателем. Он предал президента, которому клялся‏ в‏ верности и‏ благодаря которому смог добиться‏ всего того, ‏ что‏ получил: уважения, ‏ почёта, достатка. Но он так‏ же цинично‏ предал‏ и‏ всех тех, кто верно‏ служил в‏ его ЧВК, ‏ кто‏ верил‏ ему и пошёл‏ за ним. И‏ Пригожин, ‏будучи‏ откровенным авантюристом, для которого не существует никаких принципов, никакой‏ этики, ‏ только его‏ личные интересы, его личное‏ эго, в‏ самый‏ ответственный момент‏ всех этих людей бросил на‏ весы собственных‏ амбиций, ‏нисколько‏ не задумывавшись над их‏ дальнейшей судьбой. Только выдержка‏ президента, ‏спокойствие‏ и уверенность в своих силах всех других участников конфликта смогли‏ удержать от‏ разлива чашу русской крови.Так что можно подвести итог этого короткого, но чуть не ставшего трагическим этапа нашей истории и вновь переключить внимание на события на фронте. Там сейчас решается судьба не только России, но и Европы и мира. В минувшую субботу Россия выиграла очередной бой, а предстоит нам выиграть войну. А так называемые «протестные настроения» в России, в реальности сводившиеся преимущественно к вечному нытью всем недовольных обывателей, которым власти всегда и всё должны, резко утратили актуальность на фоне реальной угрозы гражданской войны и разрушения страны, которая была продемонстрирована этой вечно недовольной публике, что называется, в полный рост. У многих наверняка наступило просветление сознания на фоне реальной угрозы основным жизненным ценностям.Местные явные и скрытые «оппоненты» российского президента, в медийной сфере включительно, получили серьёзную «информацию к размышлению». Думается, теперь будут вынуждены пересмотреть свои планы на будущее в связи с полностью подтвержденным фактом отсутствия в широких массах радикальных оппозиционных настроений.Когда-то информационные войны играли в вооружённых противостояниях стран и народов чисто вспомогательную роль. Сейчас они зачастую идут отдельно, сами по себе, а то и вовсе стоят на главной позиции. Технологии информационного противоборства так или иначе применяют все воюющие стороны. Пригожин пытался на волне патриотических чувств, в первую очередь, в медийном пространстве привлечь на свою сторону массы. Не получилось.Пройдёт время и всё расставит по местам. Через пару лет только отдельные совсем уж неадекватные граждане будут рассказывать друг другу сказки о «постановочном мятеже», «чтобы американцев обмануть».

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

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2023

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, россия (рф), чвк "вагнер", пригожин, алёхин, мятеж