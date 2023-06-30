https://ukraina.ru/20230630/1047695562.html

Ариф Эсин: ЦРУ поощряло мятеж Пригожина в России, но в США могло быть хуже

Ариф Эсин: ЦРУ поощряло мятеж Пригожина в России, но в США могло быть хуже - 30.06.2023 Украина.ру

Ариф Эсин: ЦРУ поощряло мятеж Пригожина в России, но в США могло быть хуже

Эрдоган и турецкий народ поддержали Путина и Россию с первой минуты мятежа, организованного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, считает доктор экономических наук, политолог, юрист их Турции Ариф Эсин.

2023-06-30T05:20

2023-06-30T05:20

2023-06-30T05:21

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украина

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О том почему это произошло он рассказал изданию Украина.ру.— Ариф, скажите, как в Турции реагировали на ситуацию с мятежом Пригожина? Что говорят турецкие граждане? Что пишут турецкие СМИ?— Турецкая общественность продемонстрировала поддержку президенту Владимиру Путину с первой минуты восстания. Действительно, Эрдоган — первый лидер, позвонивший главе России. Турецкие СМИ делали обширные программы в течение тех тревожных часов. При этом турецкие эксперты не считали возможным успех восстания.— Что о восстании ЧВК "Вагнер" думают в Европе и США?— Западные империалистические эксперты делали глупые заявления о том, что правлению Владимира Путина придет конец. Сказали, что Украина теперь оккупирует земли новых республик [РФ]. Однако официальные западные источники оставались дипломатически нейтральными.— Есть ли у вас своя версия того, кто стоял за действиями Пригожина?— Американские спецслужбы внимательно следили за событиями. Говорили, что по состоянию на февраль 2023 года у Пригожина были разногласия с главой Генштаба и министром обороны России по поводу хода конфликта. У Пригожина большие инвестиции везде, в том числе и в западном мире. Предположительно, ЦРУ косвенно поощряло эту попыткe [организовать мятеж]. Может быть, они и не вступали в прямой контакт с Пригожиным, но контактировали с его ближайшим окружением. Это предположение основано на более ранней информации о группировке от организаций США (американского истеблишмента). Это очень по-американски — подобраться к главе через окружениеНе все батальоны "Вагнера" участвовали в покушении. Их целью было вызвать хаос, сломить российскую военную мощь на восточном фронте и дискредитировать Путина в мировом общественном мнении.— В американской прессе появились публикации, в которых утверждается, что разведслужбы США якобы знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", однако не стали открыто об этом заявлять, чтобы не помогать Москве. Это правда, как думаете?— Это верно. Они наблюдали из космоса, как "Вагнер" делал какие-то приготовления. Вопрос в том, что делали российские спецслужбы.— Возможен ли подобный военный мятеж в Америке?— В Америке армия или наемники, например частная военная компания "Блэкуотер", не бунтуют. Однако народ в США возмутился и штурмовал Конгресс. Это еще более серьезное событие, чем дело "Вагнера". Народ сделал это против избранного президента Джо Байдена. Но западная пресса не восприняла это как такую ​​уж большую проблему.— Насколько такие ситуации как "пригожинский мятеж" опасны для России? Чем это чревато для мира в целом?— Проблема наемников существует уже 200 лет. Английские гурки, французские легионеры восстали против законных правительств прошлого века. Например, движение за свержение генерала де Голля, начавшееся в Алжире. Риска для России больше нет. Батальоны "Вагнера" уже переданы Генеральному штабу и будут по-прежнему использоваться в асимметричных войнах. Их следует использовать в дальних странах. Они не должны быть рядом с центром [России]. — Какую роль в истории с Пригожиным играет Александр Лукашенко? Почему глава "Вагнера" послушал именно его?— Очень принципиальный вопрос. Пригожин не собирался свергать президента Путина — проблема возникла с российским военным штабом. Если бы это дело продолжалось дольше, Пригожин был бы полностью уничтожен. А у него не было такого намерения. Лукашенко принял руководство "Вагнера" и обеспечил операции подразделения в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Действия военизированных формирований часто не соответствуют законам военного времени, их размещение в ведущей стране, такой как Россия, может вызвать реакцию мировой общественности. В этом плане им правильнее было бы стоять рядом с Лукашенко. Но почему проблема с Лукашенко была решена? Этот момент важен. Путин своих генералов не привлекал, потому что кризис уже уладили и не было смысла устраивать кому-то в Москве ненужный героизм.— Как вы можете прокомментировать спекуляции в западном сообществе на тему ядерной угрозы со стороны России? В том числе, опасения, что ядерный арсенал РФ может попасть в руки бандитов.— Западные медийные телеканалы делают абсурдные, бессмысленные новости и программы, чтобы развлекать, будоражить и создавать тайное общественное мнение. Ядерное оружие не что иное, как граната. Схватить ее, а потом бросить куда-нибудь. Это оружие очень сложно использовать, и его эксплуатация зависит от многих систем управления. Эти дебаты возбуждают только необразованных американцев в пабах Техаса. До вчерашнего дня западная пресса говорила о том, что Путин представляет ядерную угрозу для Европы. Вот Путину повезло, что у него есть это оружие. (Это шутка!)— В Вильнюсе 11 июля начнет работу саммит НАТО. Могут ли сократить пункты для вступления Украины в НАТО, чтоб принять страну оперативно в Альянс?— Украина никогда не будет членом НАТО. Они сами это знают. На этом саммите примут так называемые решения, которые ЯКОБЫ ускорят членство. Народ Украины устал от этой войны, есть [негативные] реакции на Зеленского, поэтому нужно как-то побудить украинцев продолжать войну. Это как морковка для кролика.— Какая цель была у международной конференции в Копенгагене, которая прошла в обстановке секретности 24 июня? — Я не знаю, но это может быть инициатива в пользу мира.

https://ukraina.ru/20230420/1045520783.html

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https://ukraina.ru/20230624/1047539926.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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