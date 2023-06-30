https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против России

Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против России - 30.06.2023 Украина.ру

Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.

2023-06-30T09:53

2023-06-30T09:53

2023-06-30T09:58

эксклюзив

зарубежье

сша

китай

россия (рф)

энтони блинкен

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"Китай никуда не денется, и мы никуда не денемся", - сообщил Блинкен.Ранее, напомним, глава американской дипломатии побывал с визитом в Китае, где он провёл переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом и куратором китайской внешней политики от ЦК КПК Ван И, после чего его принял председатель КНР Си Цзиньпин.Достаточно очевидно, что глава Госдепа приезжал в Китай для того, чтобы хотя бы отчасти снизить напряжение, господствующее в двусторонних отношениях все последние годы. Однако по возвращении Блинкена в Вашингтон президент США Джо Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", чем поставил под угрозу результаты всей работы главы Госдепа.Внешнеполитические устремления Китая и его позиция, само собой, являются одним из наиболее интересных вопросов, связанных с СВО. Пекин официально не поддерживает ни одну из сторон, выступая за скорейшее мирное урегулирование. Российская интернет-аудитория в массе своей придерживается полярных оценок действий КНР: одни считают Китай надёжным стратегическим партнёром, едва ли не союзником в борьбе за "многополярный мир", другие отмечают такие действия Пекина, как отказ от военной помощи РФ, соблюдение (хоть и частичное) режима западных санкций и реализация инфраструктурных проектов, противоречащих российским интересам (пример – Транскаспийский маршрут).Периодически также высказываются опасения, связанные с возможным сближением США и Китая против России. Отмечается, что экономическая взаимозависимость этих государств огромна, поэтому реальная конфронтация между ними невозможна. И, наоборот, вполне допустимо существенное потепление в американо-китайских отношениях, опасное для интересов РФ. Тем более, что прецеденты в недавней истории уже имелись. В частности, тактическое союзничество США и Китая в 70-х гг. ХХ века самым непосредственным образом сказалось на судьбе СССР и ходе "холодной войны".С 1949 года, когда в результате победы китайских коммунистов в гражданской войне была провозглашена Китайская Народная Республика, отношения между ней и СССР поначалу развивались вполне успешно. Советские и китайские военные вместе сражались против США в Корейской войне, специалисты из СССР активно помогали КНР выстраивать национальную экономику. Не будет большим преувеличением сказать, что вся современная китайская государственность со всеми её институтами была построена по советским лекалам при самом непосредственном участии присланных из Москвы советников, учёных, инженеров, военных и т.д. Известно, что СССР подобным образом поддерживал всех своих союзников. Однако масштабы помощи, оказанные Китаю, существенно превзошли уровень поддержки, которую СССР оказывал любому другому государству соцлагеря.Сейчас много спорят о том, что послужило непосредственной причиной ухудшения советско-китайских отношений. Принято считать, что на Пекин повлиял XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина, после чего китайские товарищи обвинили советских коллег в "ревизионизме". Однако достаточно очевидно, что страна, численность населения которой превышала суммарный аналогичный показатель всех государств Варшавского договора, не могла долго находиться в тени "старшего брата". Противоречия начались с догматических споров, а закончились вооружённым конфликтом на острове Даманском (1969 г.), число жертв которого исчислялось сотнями.Этой ситуацией решили воспользоваться США. После разрыва с СССР Китай оказался в своеобразном вакууме: совместные с Москвой экономические проекты были заморожены, а собственных сил и ресурсов для самостоятельного развития на тот момент не хватало.То, что начало происходить в начале 70-х годов между Пекином и Вашингтоном, позднее получило название "дипломатия пинг-понга": двусторонние контакты начались с приглашения в Китай американской команды по настольному теннису. На тот момент между странами не существовало дипломатических отношений. С китайской стороны за развитие двустороннего взаимодействия отвечал премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, а с американской – госсекретарь Генри Киссинджер, один из основных архитекторов будущей победы США в "холодной войне".США в итоге сняли антикитайское торговое эмбарго, обязались вывести бОльшую часть своего военного контингента с Тайваня, и, кроме того, организовали между Вашингтоном и Пекином обмен военной и разведывательной информацией. На тот момент Китай опасался СССР куда больше, чем США, и поэтому, несмотря на идеологические разногласия, сближение прошло благополучно. В 1979 году в США побывал Дэн Сяопин, решивший начать преобразование китайской экономики в сторону рынка, и в том же году между сторонами были установлены дипломатические отношения.Пожалуй, пик антисоветской активности КНР пришёлся на период войны в Афганистане, когда по договорённости с Вашингтоном, за реализацию которой отвечал директор ЦРУ Уильям Кейси, Пекин начал массированные поставки оружия афганским боевикам. По итогам распада СССР Китай начал уверенное движение к статусу мировой державы №2, и на этом этапе его сотрудничество с США постепенно начало давать сбои. Ещё в 1989 году Вашингтон и его европейские союзники ввели санкции против Пекина после событий на площади Тяньаньмэнь. Через несколько лет стороны вновь начали проявлять интерес к налаживанию отношений, и в 1997 году в США побывал тогдашний председатель КНР Цзян Цзэминь, а в следующем году в Китай приехал Билл Клинтон. Но ещё через год в ходе бомбардировок Югославии здание китайского посольства в Белграде подверглось удару с воздуха, что, мягко говоря, не поспособствовало дальнейшей нормализации происходящего между сторонами.На сегодняшний день США является для Китая торговым партнёром номер один. По итогам 2022 года двусторонний оборот превысил $690 млрд. Объём китайских вложений в американский госдолг составляет около $1,15 трлн. Казалось бы, подобная взаимозависимость исключает возможность серьёзного противостояния. В конце нулевых такие знаковые деятели американской дипломатии, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезински даже заговорили об идее "большой двойки" - связке США и Китая, которая решала бы основные глобальные проблемы.Однако по факту конфликтный потенциал в отношениях продолжает нарастать. Стратегия национальной безопасности США от 2022 году обозначает Китай как "наиболее серьёзный геополитический вызов". С точки зрения западной политической культуры подобная постановка вопроса вполне объяснима: гегемон в мире может быть только один, и, несмотря на все выгоды, которые несёт экономическое сотрудничество с КНР, Вашингтон и его сателлиты, без сомнения, будут стремиться к её ослаблению и подчинению.В этом плане ситуативный американо-китайский альянс против России всё же представляется маловероятным по той причине, что дезинтеграция РФ автоматически может привести к лавинообразному усилению Китая, который получит бесплатный доступ к ресурсам её восточной части. США такой вариант вряд ли устроит.Да, Китай всё больше входит во вкус диалога с Россией с позиции старшего. Запад, в свою очередь, до сих пор весьма не против использовать РФ как таран против КНР. Ни одной из этих сторон не нужна сильная Россия, но и её серьёзное ослабление для них на самом деле вряд ли приемлемо. Это, несомненно, создаёт для Москвы определённую свободу для маневра и внешнеполитического балансирования, значение которого, впрочем, тоже не стоит преувеличивать.

https://ukraina.ru/20230627/1047569414.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

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эксклюзив, зарубежье, сша, китай, россия (рф), энтони блинкен