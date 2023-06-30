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Платон Беседин о спасительном русском юморе и украинских комиках-киллерах

Платон Беседин о спасительном русском юморе и украинских комиках-киллерах - 30.06.2023 Украина.ру

Платон Беседин о спасительном русском юморе и украинских комиках-киллерах

Русский экзистенциальный юмор – способ выживания для народа, а некогда смешная Украина превратилась в шоу с сатанинскими шутками и цензурой из "парткома". Об... Украина.ру, 30.06.2023

2023-06-30T04:44

2023-06-30T04:44

2023-06-30T04:45

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Русский экзистенциальный юмор – способ выживания для народа, а некогда смешная Украина превратилась в шоу с сатанинскими шутками и цензурой из "парткома". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, автор телеграм-канала Платон Беседин.– Платон, мы с вами договорились поговорить о юморе, о том, как он влияет на политическую жизнь в России и на Украине. Как правило, любое громкое событие вызывает волну шуток и пародий, даже в тех случаях, когда сами события – трагичны. Яркий пример тому события прошлой субботы – мятеж ЧВК "Вагнер": несмотря на то, что многие люди были напуганы и растерянны, интернет буквально взорвался фотоколлажами, шутками, иронией. Почему так происходит, и какую роль играет такой около-политический юмор в российской реальности?– Действительно, эта история с мятежом (как называл упомянутые события наш президент), породила целую волну мемов, и большая часть их была связана с Иосифом Пригожиным. Реакция людей на происходящее была именно такой, и любопытно, что при этом совершенно забылось, что сам Иосиф Пригожин недавно оказался в неприглядной ситуации.И он стал, по сути, главным юмористическим персонажем дня: например, когда у офиса Евгения Пригожина нашли газель с четырьмя миллиардами, с Иосифом моментально появилась шутка (мем): "Да, да, газель – моя." И все эти шутки такие очевидные: просто – фамилия-фамилия, ну и внешне они немного похожи.Но насколько тонка грань между юмором и реальностью, что люди на полном серьезе писали на странице [Иосифа] Пригожина: "Ах, ты сволочь! Что ты устроил?!"– Он и сам комментировал это, публиковал скриншоты, и говорил, что это хорошо – люди просто снимают стресс.– Да, и еще один пласт шуток был об [Александре] Лукашенко. Вообще, он – потрясающий персонаж. В свое время, играя в КВН, я постоянно шутил о Лукашенко, в том числе потому, что его легко пародировать. Лукашенко – тот медиа-персонаж, которому юмор идет на пользу. Я помню шутку команды "Плохая компания" из Красноярска о том, что "прослушка Лукашенко – самая скучная работа в мире". Там сидят агенты ЦРУ, слушают, скучают, и в какой-то момент слышат: "Место запуска баллистических ракет". Они встрепенулись, а там: "Шахта, пять букв. Подходит".В субботу о Лукашенко было много шуток, и когда он в образе Кота Леопольда – "Давайте жить дружно", и другие, но, на мой взгляд, самая классная – "картофельный Спас".Разница в том, что шутки о Пригожине были для того, чтобы выжить, собраться, а шутки о Лукашенко – торжествующие, когда уже все закончилось.– Это стандартная реакция в России на такие волнительные события?– Юмор в современной России, с одной стороны – это терапия, а с другой стороны – способ примириться с реальностью, то есть способ выживания. Конечно, человеческим мозгом крайне сложно переварить скорость и интенсивность происходящего. Это похоже на дофаминовый всплеск: вы заходите в телеграм, а там – в одном месте атака, в другом – штурм, там наши взяли, там – отошли. У человека постоянно скачет гормональный фон, что, естественно, сказывается на психике.И человек может или просто сойти с ум, или перестать чувствовать что-либо, или прибегнуть к спасительному инструменту – юмору.Но в то же время в России, конечно, в последнее время неприлично много хохочут. Нас окружает просто огромное количество юмористического контента: это и "Камеди клаб", и "Смех без правил", и YouTube-шоу, и стендап, который стал мега популярен. Он считает американской темой, но на самом деле родился когда-то в Одессе.Все вдруг стали юморить, над всем, над чем только можно. И это стало настолько неконтролируемо, что через юмор очень часто происходит обесценивание. Таким образом, юмор выполняет не только терапевтическую функцию, но и уничтожает определенные ценности.Юмор, прежде всего – оружие. Оружие, против которого практически нет приема.– Вы говорите о современной России, но ведь в самом начале существования Советского Союза уже был журнал "Крокодил", "Кукрыниксы"…– В советское время юмор играл действительно колоссальную роль. Сейчас расскажу вам историю моего прадеда: он был отправлен на Колыму за анекдот (очень известный – почему [Иосиф] Сталинходит в сапогах, а [Владимир] Ленин – в ботинках). И когда он вернулся, он с юмором относился ко всему этому, хотя он 10 лет прожил в жесточайших условиях: слева трупа, и справа труп. И он говорил, что выживали те, кто мог относиться ко всему с юмором. Как говорил [Альберт] Эйнштейн: "Юмор – это инверсия здравого смысла". Кажется так, да?Но у нас есть еще одно русское выражение: "смех сквозь слезы". Помните, как [Михаил] Задорнов говорил? "Вот вы смеетесь на моем концерте, а придете домой и скажете: как все это грустно".Наша русская действительность рождает то, что мы называем "хтонью". Русский человек так устроен – он склонен к хтони, он склонен к сплину. Это блестяще в свое время описал Александр Сергеевич Пушкин в "Евгении Онегине".А русский юмор, в отличии от западного, становится инструментом выживания, потому что он построен не на идее высмеивания. Западный юмор традиционно физиологичный.– Вы имеете в виду, что-нибудь вроде комедии Чарли Чаплина, поскользнувшегося на банановой кожуре?– Нет, в самом широком смысле: это не обязательно о том, что кто-нибудь упал или поскользнулся, но в то же время и это. Но есть, конечно, и исключения – например, "Летающий цирк Монти Пайтона", это совершенно особый вид юмора.Русский юмор же – экзистенциальный юмор. Он связан и грустью, и с тоской, и с самым глубинными человеческими порывами.Когда мы говорим об отличиях юмора в современной России от того, который был на Руси, был в Советском Союзе, мне кажется, что он менее сатиричен и более физиологичен, то есть построен не на литературе, а на шоу. Лучшие образцы классической сатиры – это, безусловно, изгнание бесов: социальных, духовных, политических.Возьмем в качестве примера [Михаила] Салтыкова-Щедрина: это умение говорить о крайне серьезных вещах через юмор. Салтыков-Щедрин – это [Фёдор] Достоевский через сатиру. Или же, если мы говорим об абсурдистах, таких как [Даниил] Хармс – это тоже инверсия здравого смысла, такая вертикальная проекция реальности.Юмор для русского человека — для глубинно русского, метакультурно русского, — это всегда больше, чем шутка.Джордж Оруэлл – несмотря на то, что был британцем, он очень русский писатель, говорил, что каждая шутка – небольшая революция. В условиях Российской империи и Советского Союза так и было. Но современный российский юмор, к сожалению, не совсем такой.– Значит, юмор больше не влияет на политическую жизнь в России?– Кто был главным революционером всегда на Руси? Конечно, шут. Он говорил о политических вещах, и ему это было позволено. Политическая сатира – мощное оружие. Вспомним Джонатана Свифта – это же мощнейшая политическая сатира, высказывание, попытка низвергнуть существующий строй.В Советское время сатира была невероятной: вспомним монологи [Геннадия] Хазанова, [Михаила] Жванецкого. Над чем смеялись люди? Не над тем, как кто-то задницу показал – как это происходит сейчас. Говорили о серьезных вещах, политических, о проблемах существующего строя.Но весь юмор, который мы сейчас наблюдаем в российском общественном пространстве – весь отфильтрован. Нынешний КВН, например, сильно отличается от советского КВНа, или 90-х годов, когда можно было шутить на любые темы.– С вашей точки зрения, это плохо?– Не хорошо, и не плохо. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Вопрос в умеренности. На мой взгляд, политический юмор, безусловно, должен звучать со сцены. Когда его нет, возникает вакуум и человек не получает терапевтической дозы юмора и разрядки.Я считаю себя знатоком КВНа, я в него играл, и смотрю уже 30 лет, и я могу сказать так: в определенный момент юмор о власти был полностью зачищен. Последние 3-4 года шутят, а был этап – ничего, ни слова.Главное, чтобы это не превращалось в высмеивание и обесценивание, попытку принизить – это будет очень плохо и пошло.– На Украине произошла обратная ситуация, верно? Там, как раз-таки, была очень сильная политическая сатира все эти годы, а потом юморист [Владимир] Зеленский, как ни странно, уничтожил весь юмор.– Понимаете, Украина – это было весело, пока не стало грустно. Когда мне было тоскливо, я включал лучшие подборки [Николая] Азарова, и кайфовал от того, как он говорит по-украински, перлы [Виктора] Януковича, когда он мочил про "Ахметову" (так четвертый украинский президент назвал поэтессу Анну Ахматову – ред.), "Приходить весна, роздягаються жінки" ("приходит весна, раздеваются женщины", – так он комментировал природные изменения – ред.). Это же было шикарно!Когда выходили [Олег] Ляшко, или [Виталий] Кличко – это же кайф. Я, когда попал впервые на шоу к [Савику] Шустеру, я не мог говорить о серьезных вещах, такие они все, эти политики, смешные.Даже потом, когда война началась, они не перестали быть смешными, хотя война принесла ужас. Помните кадры, на которых [Петр] Порошенко стоит с охранником, и у него выпадает магазина из автомата, или, когда он с кувалдой… Это все – сюр, но очень смешно. Политика в Украине всегда была очень смешной.Но все это в результате и привело к катастрофе. Вот и вам обратная сторона юмора, свободы.На Украине был не только "95-й квартал", был и украинский "Камеди клаб", который, в отличии от российского, в основном, шутил о политике – и о Януковиче, и о [Юлии] Тимошенко. "Квартал" был главным политическим шоу вообще в мире. Они уничтожали весь политикум, и это было по-настоящему круто. Это было ощущение свободы.А когда Зеленский пришел к власти, чуть ли ни первая моя статья была о том, что юмору на Украине пришел конец. Зеленский был гуру политического юмора, он через юмор пришел к власти, и первое, что он сделал – задушил весь юмор, и устроил партком, все контролирующий.Один из главных маркеров того ужаса, который произошел на Украине – нынешний "Вечерний квартал". Когда я смотрю на рожи Жени Кошевого и [Александра] Пикалова– это то, что черти сделали со страной. Никакой критики власти, откровенно мочат всех, кто хоть как-то не так посмотрел на Зеленского, и говорят совершенно бесчеловечные, даже сатанинские вещи о русских людях, о россиянах. Там из всей компании осталась и не участвует во всем этом только Лена Кравец – и почет ей и уважение за это.Но эта метаморфоза – превращение из юмористов в киллеров – это очень показательный маркер того, что произошло на Украине.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

интервью, платон беседин, юмор, россия (рф), украина