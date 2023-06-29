США передадут Польше 48 комплексов Patriot
© Twitter / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
© Twitter / Oleksii Reznikov
Госдепартамент США одобрил продажу Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter
Госдепартамент США одобрил продажу Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot, теперь необходимо получить согласие Конгресса.
"Госдепартамент одобрил продажу Польше 48 пусковых установок Patriot и более 600 ракет PAC-3 MSE. Это крайне важное усиление польской системы ПВО. Теперь мы ждем согласия Конгресса США", — написал Блащак в Twitter.
В апреле 2015 года Польша выбрала американскую систему Patriot в качестве основы для своей программы противовоздушной обороны "Висла". Стоимость контракта может составить около 15 миллиардов долларов, сообщили журналисты польского радио RMF24 со ссылкой на данные Пентагона.
Накануне Блащак заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаясь "воссоздания Российской империи".
28 июня премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил о доставке 14 танков Abrams в польский порт Щецин. Это часть январского контракта с США о закупке Польшей 116 танков Abrams.
В январе Минобороны Польши заключило контракт на поставку 116 американских танков Abrams и сопутствующего оборудования. Закупка танков была произведена для восполнения запасов техники после передачи вооружений Украине.