https://ukraina.ru/20230629/1047673431.html

США передадут Польше 48 комплексов Patriot

США передадут Польше 48 комплексов Patriot - 29.06.2023 Украина.ру

США передадут Польше 48 комплексов Patriot

Госдепартамент США одобрил продажу Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter

2023-06-29T12:25

2023-06-29T12:25

2023-06-29T12:25

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сша

пентагон

матеуш моравецкий

m1 abrams

зрк patriot

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Госдепартамент США одобрил продажу Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot, теперь необходимо получить согласие Конгресса.В апреле 2015 года Польша выбрала американскую систему Patriot в качестве основы для своей программы противовоздушной обороны "Висла". Стоимость контракта может составить около 15 миллиардов долларов, сообщили журналисты польского радио RMF24 со ссылкой на данные Пентагона.Накануне Блащак заявил, что за два года сформирует самую сильную сухопутную армию в Европе, опасаясь "воссоздания Российской империи".28 июня премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил о доставке 14 танков Abrams в польский порт Щецин. Это часть январского контракта с США о закупке Польшей 116 танков Abrams.В январе Минобороны Польши заключило контракт на поставку 116 американских танков Abrams и сопутствующего оборудования. Закупка танков была произведена для восполнения запасов техники после передачи вооружений Украине.

https://ukraina.ru/20230629/1047662986.html

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новости, зарубежье, польша, сша, пентагон, матеуш моравецкий, m1 abrams, зрк patriot