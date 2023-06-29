На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие - 29.06.2023 Украина.ру
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На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие
На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие - 29.06.2023 Украина.ру
На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие
Крупнейшее украинское государственное оборонное предприятие "Укроборонпром" прекратило деятельность, вместо него создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Об этом 29 июня сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале
2023-06-29T12:18
2023-06-29T12:18
укроборонпром
новости
украина
предприятие
оборона
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"Начинаем железные изменения крупнейшего оборонного предприятия страны. Прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". Зато образовано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование наблюдательного совета", - написал Камышин.Накануне министр сообщил, что кабмин назначил новым руководителем госконцерна "Укроборонпром" Германа Сметанина вместо Юрия Гусева, уволенного Владимиром Зеленским с этой должности. Камышин отмечал, что Сметанину предстоит трансформировать концерн, нарастить производство боеприпасов и военной техники, а также построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
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укроборонпром, новости, украина, предприятие, оборона
Укроборонпром, Новости, Украина, предприятие, Оборона

На Украине прекратило деятельность крупнейшее оборонное предприятие

12:18 29.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности
Акции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Крупнейшее украинское государственное оборонное предприятие "Укроборонпром" прекратило деятельность, вместо него создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Об этом 29 июня сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем телеграм-канале
"Начинаем железные изменения крупнейшего оборонного предприятия страны. Прекращена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". Зато образовано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность". Следующий шаг - перевод штата, передача имущества и последующие трансформационные процессы. Далее - формирование наблюдательного совета", - написал Камышин.
Накануне министр сообщил, что кабмин назначил новым руководителем госконцерна "Укроборонпром" Германа Сметанина вместо Юрия Гусева, уволенного Владимиром Зеленским с этой должности.
Камышин отмечал, что Сметанину предстоит трансформировать концерн, нарастить производство боеприпасов и военной техники, а также построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
Акции в Киеве против коррупции в оборонной промышленности - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября 2021, 14:14
Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, предусматривающий ликвидацию государственного концерна «Укроборонпром». Об этом 2 октября сообщили на сайте Верховной Рады
 
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