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Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву
Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву - 27.06.2023 Украина.ру
Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщили журналисты агентства Reuters
2023-06-27T14:45
2023-06-27T14:45
2023-06-27T14:45
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Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Москву, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.Посланник Папы Римского посетит Москву 28-29 июня. Пока не сообщается, с кем Дзуппи встретится в Москве.Если посланник Ватикана встретится с президентом России Владимиром Путиным, то это может стать первой встречей Путина с иностранным лицом после неудавшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.Поездка Дзуппи может быть отменена из-за попытки мятежа или путаницы вокруг него, сообщило издание со ссылкой на источник в Ватикане.6 июня Папа Римский Франциск встретился с религиозными лидерами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.Главной целью визита кардинала в Киев было, как сообщал Ватикан, внимательное выслушивание украинской власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержки жестов гуманности для ослабления напряженности. Зеленский заявил посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".В мае в Ватикане Зеленский оконфузился с подарком папе римскому, которому преподнес икону Богоматери с Христом-младенцем, изображённым на остатках бронежилета одними очертаниями и чёрным пятном. С точки зрения католической церкви это является кощунством.
https://ukraina.ru/20230607/1046976662.html
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Украина.ру
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новости, россия (рф), украина, папа римский, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Россия (РФ), Украина, Папа Римский, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву
Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщили журналисты агентства Reuters
Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Москву, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.
"Основной целью инициативы является поощрение жестов гуманности, которые могут способствовать решению нынешней трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира", — говорится в заявлении.
Посланник Папы Римского посетит Москву 28-29 июня. Пока не сообщается, с кем Дзуппи встретится в Москве.
Если посланник Ватикана встретится с президентом России Владимиром Путиным, то это может стать первой встречей Путина с иностранным лицом после неудавшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Поездка Дзуппи может быть отменена из-за попытки мятежа или путаницы вокруг него, сообщило издание со ссылкой на источник в Ватикане.
6 июня Папа Римский Франциск встретился с религиозными лидерами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Главной целью визита кардинала в Киев было, как сообщал Ватикан, внимательное выслушивание украинской власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержки жестов гуманности для ослабления напряженности. Зеленский заявил посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".
В мае в Ватикане Зеленский оконфузился с подарком папе римскому, которому преподнес икону Богоматери с Христом-младенцем, изображённым на остатках бронежилета одними очертаниями и чёрным пятном. С точки зрения католической церкви это является кощунством.