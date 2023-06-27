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Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву - 27.06.2023 Украина.ру

Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву

Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине, сообщили журналисты агентства Reuters

2023-06-27T14:45

2023-06-27T14:45

2023-06-27T14:45

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Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, которому Папа Франциск поручил выполнить мирную миссию, посетит Москву, чтобы попытаться помочь положить конец украинскому конфликту.Посланник Папы Римского посетит Москву 28-29 июня. Пока не сообщается, с кем Дзуппи встретится в Москве.Если посланник Ватикана встретится с президентом России Владимиром Путиным, то это может стать первой встречей Путина с иностранным лицом после неудавшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.Поездка Дзуппи может быть отменена из-за попытки мятежа или путаницы вокруг него, сообщило издание со ссылкой на источник в Ватикане.6 июня Папа Римский Франциск встретился с религиозными лидерами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.Главной целью визита кардинала в Киев было, как сообщал Ватикан, внимательное выслушивание украинской власти относительно возможных путей достижения справедливого мира и поддержки жестов гуманности для ослабления напряженности. Зеленский заявил посланнику святого престола, что "поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским".В мае в Ватикане Зеленский оконфузился с подарком папе римскому, которому преподнес икону Богоматери с Христом-младенцем, изображённым на остатках бронежилета одними очертаниями и чёрным пятном. С точки зрения католической церкви это является кощунством.

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