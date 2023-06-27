https://ukraina.ru/20230627/1047594199.html
Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия - 27.06.2023 Украина.ру
Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
Художественный музей "Эрмитаж" в Амстердаме 1 сентября сменит название, он будет называться H'ART Museum, сообщается 27 июня на сайте музея
2023-06-27T12:48
2023-06-27T12:48
2023-06-27T12:48
культура
новости
амстердам
эрмитаж
живопись
музей
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В марте 2022 года музей разорвал взаимоотношения с петербургским Эрмитажем и закрыл большую часть коллекции для посетителей, хотя изначально амстердамская экспозиция была открыта в 2009 году президентом РФ Дмитрием Медведевым как филиал Эрмитажа."Это новый захватывающий шаг для нас, современная и перспективная модель. Мы опираемся на наш опыт работы на международной арене и теперь расправляем крылья", - рассказала о смене называния и бренда музея его директор Аннабель Бирни.После разрыва отношений с Эрмитажем, музей продолжил сотрудничество с Британским музеем в Лондоне, Центром Помпиду в Париже и Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне.Так как большую часть экспозиции составляли картины русских художников, музей серьезно опустел и восполнять пустоту пришлось картинами голландских мастеров из других музеев Амстердама.На середину 2024 года запланирована первая большая выставка H`ART Museum после ребрендинга, на которой, в том числе, покажут работы русского футуриста, абстракциониста Василия Кандинского, но "русским" в анонсе мероприятия он не назван.Ранее The Metropolitan Museum of Arts в Нью-Йорке и The National Gallery в Лондоне переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщица в украинском наряде" и признали мариниста Архипа Куинджи украинцем.Амстердамский художественный музей Stedelijk Museum в свою очередь переименовал футуриста Казимира Малевича из русского художника в украинского.
https://ukraina.ru/20230209/1043398219.html
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Украина.ру
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новости, амстердам, эрмитаж, живопись, музей
Культура, Новости, Амстердам, Эрмитаж, живопись, музей
Дерусификация европейской культуры: "Эрмитаж" в Амстердаме откажется от своего названия
Художественный музей "Эрмитаж" в Амстердаме 1 сентября сменит название, он будет называться H'ART Museum, сообщается 27 июня на сайте музея
В марте 2022 года музей разорвал взаимоотношения с петербургским Эрмитажем и закрыл большую часть коллекции для посетителей, хотя изначально амстердамская экспозиция была открыта в 2009 году президентом РФ Дмитрием Медведевым как филиал Эрмитажа.
"Это новый захватывающий шаг для нас, современная и перспективная модель. Мы опираемся на наш опыт работы на международной арене и теперь расправляем крылья", - рассказала о смене называния и бренда музея его директор Аннабель Бирни.
После разрыва отношений с Эрмитажем, музей продолжил сотрудничество с Британским музеем в Лондоне, Центром Помпиду в Париже и Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне.
Так как большую часть экспозиции составляли картины русских художников, музей серьезно опустел и восполнять пустоту пришлось картинами голландских мастеров из других музеев Амстердама.
На середину 2024 года запланирована первая большая выставка H`ART Museum после ребрендинга, на которой, в том числе, покажут работы русского футуриста, абстракциониста Василия Кандинского, но "русским" в анонсе мероприятия он не назван.
Ранее The Metropolitan Museum of Arts в Нью-Йорке и The National Gallery в Лондоне переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега "Русская танцовщица" в "Танцовщица в украинском наряде" и признали мариниста Архипа Куинджи украинцем.
Амстердамский художественный музей Stedelijk Museum в свою очередь переименовал футуриста Казимира Малевича из русского художника в украинского.