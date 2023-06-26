https://ukraina.ru/20230626/1047562661.html

СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь

СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь - 26.06.2023 Украина.ру

СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь

Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина, рассказали журналисты РИА Новости 26 июня

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:10

2023-06-26T14:11

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Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских святынь из Киево-Печерской лавры.По данным российской разведки, в монастыре уже описали церковное имущество, а для перевозки ценностей в Европу выделены деньги.Предстоятелю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают „временно, якобы для сохранности“, пока ситуация не вернётся „в нормальное русло“.Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в Службе внешней разведки."Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре“, заявили в СВР.Это было организовано при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов“, руководителем которой является частный американский коллекционер Каплан.Для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже“.Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Киевский режим утверждает, что каноническая Украинская православная церковь имеет связь с Россией. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внешне законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.Ранее министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о разрыве договора аренды и потребовало освободить Киево-Печерскую лавру до 29 марта.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании.Она была сформирована по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.Сторонники раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической УПЦ по всей стране.

https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html

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новости, украина, россия, свр, нарышкин, упц, пцу, киево-печерская лавра, святыни, святыня, юнеско