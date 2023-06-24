https://ukraina.ru/20230624/1047532804.html

От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина

От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру

От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина

К событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.

2023-06-24T15:18

2023-06-24T15:18

2023-06-24T15:19

эксклюзив

россия

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ес

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ЗападОдними из первых на происходящее отреагировали Соединённые Штаты. 23 июня спустя всего несколько часов после появления в сети заявления Пригожина телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден уже проинформирован о происходящим в России.Последние заявления Пригожина - "это больше, чем его обычная риторика, это что-то реальное", сказал один из представителей американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.Вашингтон следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий, сообщил журналистам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.Союзники США, конечно, в курсе происходящего, но их реакция несколько различается."Внимательно отслеживаю ситуацию в России, пока она разворачивается. Нахожусь в тесном контакте с лидерами ЕС и партнёрами по G7. Это явно внутреннее дело России", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что поддержка Украины и президента Владимира Зеленского со стороны ЕС "остаётся незыблемой".Без упоминания Украины не обошлось и заявление Елисейского дворца: Франция по-прежнему сосредоточена на её поддержке, президент Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией в РФ.Пресс-служба НАТО лаконично ответила на просьбу журналистов прокомментировать происходящее: "Мы мониторим ситуацию" - без каких-либо уточнений.Также немногословным был представитель правительства ФРГ, сказавший лишь, что федеральные власти внимательно следят за событиями в России.За происходящим вокруг ЧВК "Вагнер" внимательно наблюдает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а МИД республики находится в контакте с посольством Италии в РФ, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни."В настоящее время нет никакой опасности для соотечественников в России, которым рекомендовано соблюдать осторожность", - написал дипломат в Twitter.Впрочем, руководство ряда европейских стран не стало ограничиваться дежурными фразами.Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не просто призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, предупредив о предполагаемом ограничении возможностей государства по оказанию им содействия на территории РФ, а, не скрывая радости от происходящего, написал в Twitter, что "приближаются его летние каникулы в Крыму".Лидеры двух стран, претендующих на звание самых близких соратников Киева и самых ярых противников Москвы, решили не ограничиваться просто словами.Президент Польши Анджей Дуда утром 24 июня провёл совещание по поводу событий в РФ с премьер-министром Матеушем Моравецким и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Кроме того, состоялись правительственные консультации с участием вице-премьера Ярослава Качиньского, министров национальной обороны и внутренних дел. К мониторингу ситуации в России также привлечены польские спецслужбы.А вот как происходящее прокомментировал в интервью вещательной корпорации BBC премьер-министр Великобритании Риши Сунак: "Мы уже долгое время наблюдаем за действиями России на Украине, которые могут иметь потенциально дестабилизирующий эффект. Мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся на связи с нашими союзниками. С некоторыми из них я буду говорить позже сегодня. Скажите, что главное сейчас для всех сторон - проявлять ответственность и защищать гражданских. Это всё, что я могу сказать на данный момент".Ситуацию в России обсудили премьер-министры Финляндии, Эстонии, Латвии - Петтери Орпо, Кая Каллас, Кришьянис Кариньш - и договорились о тесном сотрудничестве.С отдельным комментарием агентству STT выступил президент Финляндии Саули Ниинистё: "Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идёт о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента Путина доказывает, насколько серьёзна сложившаяся ситуация".​​​​​​​Министерство иностранных дел Финляндии призывает граждан - а на территории РФ сейчас, по оценке финского посольства в Москве, находится около 200 соотечественников - немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.Латвия усиливает охрану границы с РФ и не будет выдавать российским гражданам гуманитарные и иные визы.В отличие от соседей Литва дополнительных мер на границе вводить не планирует, поскольку внешние рубежи и так охраняются в усиленном режиме на протяжении последнего времени в связи с миграционными угрозами и приближающимся саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Постсоветское пространствоВладимир Путин проинформировал о ситуации своих коллег из Белоруссии - Александра Лукашенко, Узбекистана - Шавката Мирзиёева, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель посольства Белоруссии в РФ призвал граждан своей страны соблюдать спокойствие, установленный правовой режим, на той территории, на которой они находятся, и доверять только официальным источникам информации, а в случае возникновения экстренной ситуации обращаться по любым каналам связи в диппредставительство."Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона - непременное условие поддержания правопорядка в стране. Это основа безопасности общества и его успешного развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.Путин поблагодарил коллегу за проявленное понимание сложившейся ситуации в Российской Федерации.Посольства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии в РФ обратились к своим соотечественникам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной российских регионов.Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал руководство страны созвать Совет Безопасности и временно закрыть сухопутную границу с РФ, однако председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал соотечественников к спокойствию и сказал, что руководство страны будет следить за происходящим в России, и это всё, что необходимо предпринимать на нынешнем этапе.

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

https://ukraina.ru/20230624/1047531285.html

https://ukraina.ru/20230624/1047531285.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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эксклюзив, россия, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, министр обороны, джо байден, ес, польша, джорджи мелони, нато, александр лукашенко, зарубежье