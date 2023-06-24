От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
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От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина
От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина
К событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.
2023-06-24T15:18
2023-06-24T15:19
эксклюзив
россия
владимир путин
пригожин
чвк "вагнер"
мятеж
министр обороны
джо байден
ес
польша
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ЗападОдними из первых на происходящее отреагировали Соединённые Штаты. 23 июня спустя всего несколько часов после появления в сети заявления Пригожина телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден уже проинформирован о происходящим в России.Последние заявления Пригожина - "это больше, чем его обычная риторика, это что-то реальное", сказал один из представителей американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.Вашингтон следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий, сообщил журналистам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.Союзники США, конечно, в курсе происходящего, но их реакция несколько различается."Внимательно отслеживаю ситуацию в России, пока она разворачивается. Нахожусь в тесном контакте с лидерами ЕС и партнёрами по G7. Это явно внутреннее дело России", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что поддержка Украины и президента Владимира Зеленского со стороны ЕС "остаётся незыблемой".Без упоминания Украины не обошлось и заявление Елисейского дворца: Франция по-прежнему сосредоточена на её поддержке, президент Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией в РФ.Пресс-служба НАТО лаконично ответила на просьбу журналистов прокомментировать происходящее: "Мы мониторим ситуацию" - без каких-либо уточнений.Также немногословным был представитель правительства ФРГ, сказавший лишь, что федеральные власти внимательно следят за событиями в России.За происходящим вокруг ЧВК "Вагнер" внимательно наблюдает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а МИД республики находится в контакте с посольством Италии в РФ, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни."В настоящее время нет никакой опасности для соотечественников в России, которым рекомендовано соблюдать осторожность", - написал дипломат в Twitter.Впрочем, руководство ряда европейских стран не стало ограничиваться дежурными фразами.Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не просто призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, предупредив о предполагаемом ограничении возможностей государства по оказанию им содействия на территории РФ, а, не скрывая радости от происходящего, написал в Twitter, что "приближаются его летние каникулы в Крыму".Лидеры двух стран, претендующих на звание самых близких соратников Киева и самых ярых противников Москвы, решили не ограничиваться просто словами.Президент Польши Анджей Дуда утром 24 июня провёл совещание по поводу событий в РФ с премьер-министром Матеушем Моравецким и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Кроме того, состоялись правительственные консультации с участием вице-премьера Ярослава Качиньского, министров национальной обороны и внутренних дел. К мониторингу ситуации в России также привлечены польские спецслужбы.А вот как происходящее прокомментировал в интервью вещательной корпорации BBC премьер-министр Великобритании Риши Сунак: "Мы уже долгое время наблюдаем за действиями России на Украине, которые могут иметь потенциально дестабилизирующий эффект. Мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся на связи с нашими союзниками. С некоторыми из них я буду говорить позже сегодня. Скажите, что главное сейчас для всех сторон - проявлять ответственность и защищать гражданских. Это всё, что я могу сказать на данный момент".Ситуацию в России обсудили премьер-министры Финляндии, Эстонии, Латвии - Петтери Орпо, Кая Каллас, Кришьянис Кариньш - и договорились о тесном сотрудничестве.С отдельным комментарием агентству STT выступил президент Финляндии Саули Ниинистё: "Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идёт о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента Путина доказывает, насколько серьёзна сложившаяся ситуация".​​​​​​​Министерство иностранных дел Финляндии призывает граждан - а на территории РФ сейчас, по оценке финского посольства в Москве, находится около 200 соотечественников - немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.Латвия усиливает охрану границы с РФ и не будет выдавать российским гражданам гуманитарные и иные визы.В отличие от соседей Литва дополнительных мер на границе вводить не планирует, поскольку внешние рубежи и так охраняются в усиленном режиме на протяжении последнего времени в связи с миграционными угрозами и приближающимся саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Постсоветское пространствоВладимир Путин проинформировал о ситуации своих коллег из Белоруссии - Александра Лукашенко, Узбекистана - Шавката Мирзиёева, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель посольства Белоруссии в РФ призвал граждан своей страны соблюдать спокойствие, установленный правовой режим, на той территории, на которой они находятся, и доверять только официальным источникам информации, а в случае возникновения экстренной ситуации обращаться по любым каналам связи в диппредставительство."Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона - непременное условие поддержания правопорядка в стране. Это основа безопасности общества и его успешного развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.Путин поблагодарил коллегу за проявленное понимание сложившейся ситуации в Российской Федерации.Посольства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии в РФ обратились к своим соотечественникам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной российских регионов.Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал руководство страны созвать Совет Безопасности и временно закрыть сухопутную границу с РФ, однако председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал соотечественников к спокойствию и сказал, что руководство страны будет следить за происходящим в России, и это всё, что необходимо предпринимать на нынешнем этапе.
https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html
https://ukraina.ru/20230624/1047531285.html
https://ukraina.ru/20230624/1047531285.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, владимир путин, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, министр обороны, джо байден, ес, польша, джорджи мелони, нато, александр лукашенко, зарубежье
Эксклюзив, Россия, Владимир Путин, Пригожин, ЧВК "Вагнер", мятеж, министр обороны, Джо Байден, ЕС, Польша, Джорджи Мелони, НАТО, Александр Лукашенко, Зарубежье

От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина

15:18 24.06.2023 (обновлено: 15:19 24.06.2023)
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
К событиям в России, где основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил вооружённый мятеж, обвинив Министерство обороны РФ в нанесении ударов по позициям его подразделений, что военное руководство страны отрицает, приковано внимание всего мирового сообщества.
Запад

Одними из первых на происходящее отреагировали Соединённые Штаты. 23 июня спустя всего несколько часов после появления в сети заявления Пригожина телеканал CNN сообщил, что президент США Джо Байден уже проинформирован о происходящим в России.
Последние заявления Пригожина - "это больше, чем его обычная риторика, это что-то реальное", сказал один из представителей американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.
Вашингтон следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнёрами по мере развития событий, сообщил журналистам пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж.
Пригожин астрология
15:02Астрология и политика
Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняетЧем вызван "мятеж Пригожина" и какие у него будут последствия? Как известно, чтобы понять происходящее, надо попробовать понять характер человека и мотивы его поступков.
Союзники США, конечно, в курсе происходящего, но их реакция несколько различается.
"Внимательно отслеживаю ситуацию в России, пока она разворачивается. Нахожусь в тесном контакте с лидерами ЕС и партнёрами по G7. Это явно внутреннее дело России", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что поддержка Украины и президента Владимира Зеленского со стороны ЕС "остаётся незыблемой".
Без упоминания Украины не обошлось и заявление Елисейского дворца: Франция по-прежнему сосредоточена на её поддержке, президент Эммануэль Макрон внимательно следит за ситуацией в РФ.
Пресс-служба НАТО лаконично ответила на просьбу журналистов прокомментировать происходящее: "Мы мониторим ситуацию" - без каких-либо уточнений.
Также немногословным был представитель правительства ФРГ, сказавший лишь, что федеральные власти внимательно следят за событиями в России.
За происходящим вокруг ЧВК "Вагнер" внимательно наблюдает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а МИД республики находится в контакте с посольством Италии в РФ, сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.
"В настоящее время нет никакой опасности для соотечественников в России, которым рекомендовано соблюдать осторожность", - написал дипломат в Twitter.
Впрочем, руководство ряда европейских стран не стало ограничиваться дежурными фразами.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский не просто призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, предупредив о предполагаемом ограничении возможностей государства по оказанию им содействия на территории РФ, а, не скрывая радости от происходящего, написал в Twitter, что "приближаются его летние каникулы в Крыму".
Лидеры двух стран, претендующих на звание самых близких соратников Киева и самых ярых противников Москвы, решили не ограничиваться просто словами.
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Президент Польши Анджей Дуда утром 24 июня провёл совещание по поводу событий в РФ с премьер-министром Матеушем Моравецким и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Кроме того, состоялись правительственные консультации с участием вице-премьера Ярослава Качиньского, министров национальной обороны и внутренних дел. К мониторингу ситуации в России также привлечены польские спецслужбы.
А вот как происходящее прокомментировал в интервью вещательной корпорации BBC премьер-министр Великобритании Риши Сунак: "Мы уже долгое время наблюдаем за действиями России на Украине, которые могут иметь потенциально дестабилизирующий эффект. Мы внимательно следим за развитием ситуации и находимся на связи с нашими союзниками. С некоторыми из них я буду говорить позже сегодня. Скажите, что главное сейчас для всех сторон - проявлять ответственность и защищать гражданских. Это всё, что я могу сказать на данный момент".
Ситуацию в России обсудили премьер-министры Финляндии, Эстонии, Латвии - Петтери Орпо, Кая Каллас, Кришьянис Кариньш - и договорились о тесном сотрудничестве.
Вручение государственных наград родственникам журналистов, погибших на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
14:33
Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну Организаторы похода на Москву пытаются превратить бунт в гражданскую войну. Такое мнение высказал военный корреспондент Евгений Подобный журналистам "Московского комсомольца"
С отдельным комментарием агентству STT выступил президент Финляндии Саули Ниинистё: "Ситуация в России неясная, и в инфополе много непроверенной информации. Речь идёт о внутренних российских делах, за которым пристально наблюдают как в Финляндии, так и в других странах. Обращение президента Путина доказывает, насколько серьёзна сложившаяся ситуация".
​​​​​​​Министерство иностранных дел Финляндии призывает граждан - а на территории РФ сейчас, по оценке финского посольства в Москве, находится около 200 соотечественников - немедленно покинуть Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.
Латвия усиливает охрану границы с РФ и не будет выдавать российским гражданам гуманитарные и иные визы.
В отличие от соседей Литва дополнительных мер на границе вводить не планирует, поскольку внешние рубежи и так охраняются в усиленном режиме на протяжении последнего времени в связи с миграционными угрозами и приближающимся саммитом НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.
Постсоветское пространство
Владимир Путин проинформировал о ситуации своих коллег из Белоруссии - Александра Лукашенко, Узбекистана - Шавката Мирзиёева, Казахстана - Касым-Жомарта Токаева, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель посольства Белоруссии в РФ призвал граждан своей страны соблюдать спокойствие, установленный правовой режим, на той территории, на которой они находятся, и доверять только официальным источникам информации, а в случае возникновения экстренной ситуации обращаться по любым каналам связи в диппредставительство.
"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события - это внутреннее дело России. Конституционный порядок и верховенство закона - непременное условие поддержания правопорядка в стране. Это основа безопасности общества и его успешного развития", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.
Путин поблагодарил коллегу за проявленное понимание сложившейся ситуации в Российской Федерации.
Посольства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Молдавии в РФ обратились к своим соотечественникам с просьбой воздержаться от посещения приграничных с Украиной российских регионов.
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария призвал руководство страны созвать Совет Безопасности и временно закрыть сухопутную границу с РФ, однако председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал соотечественников к спокойствию и сказал, что руководство страны будет следить за происходящим в России, и это всё, что необходимо предпринимать на нынешнем этапе.
 
ЭксклюзивРоссияВладимир ПутинПригожинЧВК "Вагнер"мятежминистр обороныДжо БайденЕСПольшаДжорджи МелониНАТОАлександр ЛукашенкоЗарубежье
 
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