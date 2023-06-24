"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России - 24.06.2023 Украина.ру
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"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России - 24.06.2023 Украина.ру
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание из-за событий в России. Об этом он сообщил в соцсетях 24 июня
2023-06-24T12:16
2023-06-24T12:16
новости
польша
дуда
совещание
россия
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В связи с ситуацией в России сегодня утром в правительстве Польши прошли консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками, сообщил Дуда.Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы Польши. Он добавил, что данный вопрос президент Анджей Дуда обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада, указал Путин.
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новости, польша, дуда, совещание, россия
Новости, Польша, Дуда, совещание, Россия

"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России

12:16 24.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание из-за событий в России. Об этом он сообщил в соцсетях 24 июня
В связи с ситуацией в России сегодня утром в правительстве Польши прошли консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками, сообщил Дуда.
"В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны", - написал глава Польши.
Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы Польши. Он добавил, что данный вопрос президент Анджей Дуда обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.
24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".
"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада, указал Путин.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
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12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
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11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
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