https://ukraina.ru/20230624/1047529156.html
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России - 24.06.2023 Украина.ру
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание из-за событий в России. Об этом он сообщил в соцсетях 24 июня
2023-06-24T12:16
2023-06-24T12:16
2023-06-24T12:16
новости
польша
дуда
совещание
россия
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В связи с ситуацией в России сегодня утром в правительстве Польши прошли консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками, сообщил Дуда.Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы Польши. Он добавил, что данный вопрос президент Анджей Дуда обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада, указал Путин.
https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, дуда, совещание, россия
Новости, Польша, Дуда, совещание, Россия
"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание из-за событий в России. Об этом он сообщил в соцсетях 24 июня
В связи с ситуацией в России сегодня утром в правительстве Польши прошли консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками, сообщил Дуда.
"В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны", - написал глава Польши.
Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы Польши. Он добавил, что данный вопрос президент Анджей Дуда обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.
24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".
"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада, указал Путин.