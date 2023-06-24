https://ukraina.ru/20230624/1047529156.html

"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России

"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России - 24.06.2023 Украина.ру

"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что собрал совещание из-за событий в России. Об этом он сообщил в соцсетях 24 июня

2023-06-24T12:16

2023-06-24T12:16

2023-06-24T12:16

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польша

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совещание

россия

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В связи с ситуацией в России сегодня утром в правительстве Польши прошли консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками, сообщил Дуда.Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что за происходящим в России наблюдают все спецслужбы Польши. Он добавил, что данный вопрос президент Анджей Дуда обсудил с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также прошла консультация с участием вице-премьера Ярослава Качиньского. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Гнусным предательством и военным мятежом назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыров поддержал президента России Владимира Путина, и отправил бойцов Росгвардии по Чеченской Республике в зоны напряженности.24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер".Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада, указал Путин.

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, польша, дуда, совещание, россия