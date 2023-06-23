https://ukraina.ru/20230623/1047509694.html

Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня

Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру

Учения по ЗАЭС, заявление Патрушева, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня

Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. На Украине проведут учения по реагированию на возможную аварию на ЗАЭС. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о программах Пентагона по созданию расово ориентированных вирусов

2023-06-23T13:14

2023-06-23T13:14

2023-06-23T15:44

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 37 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, выпустив 256 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Гольмовский, Широкая Балка, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины и ранении мужчины в Никитовском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 10 жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВСУ в общей сложности выпустили 38 снарядом калибром 155 мм, по Ясиноватой — 5 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки — 11 снарядов калибром 152 мм, по Красному Партизану — 8 снарядов калибром 152 мм, по Пантелеймоновке — 5 снарядов калибром 152 мм. Позже по Донецку выпустили ещё 6 снарядов калибром 155 мм.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа в своём телеграм-канале, за минувшие сутки ВСУ выпустили по Херсонской области 44 снаряда.«Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Алешки — 8; Крынки — 9; Днепряны — 7; Казачьи Лагеря — 6; Новая Збурьевка — 7; Саги — 7», — отмечалось в сообщении.Ночью обстрелы продолжились.«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Малой Лепетихи, Подлесного, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется», — заявила администрация.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории его региона около ста различных снарядов. Ударам украинской артиллерии подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа.«По Волоконовскому району за прошедшие сутки всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. Обошлось без последствий. Двадцать три снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 — по окраине села. Пострадавших и разрушений нет. Один прилет зафиксирован на окраине села Коновалово — без пострадавших и разрушений. По поселку Красный Пахарь выпущено десять снарядов», — отметил Гладков.По его словам, повреждения получили три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Сейчас газ и свет там уже восстановили.В Белгородском районе под обстрел попали села Щетиновка и Журавлёвка, в Борисовском — село Цаповк. В Грайворонском городском округе также из миномёта обстреляли села Сподарюшино и Дроновка. Также на окраине села беспилотник сбросил взрывное устройство.В Шебекинском городском округе обстреляли из миномётов села Середа и Новая Таволжанка, а из артиллерии — Белянку. В Середе также сбросили взрывное устройство с дрона.В ночь на 23 июня в Курской области были сбиты украинские беспилотники.«Этой ночью в небе над Курском силами наших ПВО были сбиты беспилотные летательные аппараты. В результате падения обломков на участке одного из садовых товариществ областного центра разрушен забор. В кратчайшие сроки поможем владельцу всё восстановить», — сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Пугающие ученияМинистр внутренних дел Украины Игорь Клименко анонсировал в ближайшее время учения по реагированию на возможные угрозы в случае чрезвычайного происшествия на Запорожской атомной электростанции.«В ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог и соответствующим разворотом санитарных блокпостов, где мы будем проверять радиацию. Все оборудование по измерению радиации, которое у нас есть, оно откалибровано и готово к работе. Но мы хотим еще раз сгруппировать все службы для того, чтобы мы четко могли отреагировать на любые вызовы», — заявил Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Россию в якобы подготовке теракта на Запорожской АЭС, который увенчается выбросом радиации. В Кремле заявили, что это ложь.«Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ, они все видели, все, что хотели видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Всё остальное ложь», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Как рассказал Клименко, с 23 июня развёрнуты штабы, в состав которых входят энергетики, медики, полиция, сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям, для того чтобы «были разработаны и донесены до наших граждан и правила поведения в случае чрезвычайного происшествия».Примечательно, что 23 июня ФСБ сообщила о задержании с поличным пять человек, которые пытались вывезти из России на Украину килограмм радиоактивного цезия-137. По информации ФСБ, если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.Заявление ПатрушеваБиологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных «расово ориентированных» штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате «Центральная Азия и Россия».«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона», — заявил Патрушев.По его словам, практически все американские программы имеют двойное назначение.«Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово ориентированных" штаммов вирусов», — добавил он.Также Патрушев заявил, что Запад использует не только Украину.«В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений — ОДКБ, СНГ и ЕАЭС», — отметил он.По словам секретаря Совбеза РФ, «долгосрочная цель западников — создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток».

https://ukraina.ru/20230623/1047501849.html

https://ukraina.ru/20230622/1047495067.html

https://ukraina.ru/20230622/1047478714.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники