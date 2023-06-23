https://ukraina.ru/20230623/1047501849.html

Угроза церкви, попытка вывезти цезий. Главное на Украине на утро 23 июня

Угроза церкви, попытка вывезти цезий. Главное на Украине на утро 23 июня - 23.06.2023 Украина.ру

Угроза церкви, попытка вывезти цезий. Главное на Украине на утро 23 июня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых шагах "по поводу духовной независимости Украины". ФСБ задержала людей, которые пытались вывезти радиоактивный цезий на Украину

2023-06-23T09:50

2023-06-23T09:50

2023-06-23T11:10

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/25/1021202572_0:79:2939:1732_1920x0_80_0_0_9f27b615358e5d7f50d90a6cb58c88d1.jpg

Новое заявление Зеленского по поводу вопросов религии прозвучало в его вечернем обращении.«Провёл и совещание по духовной независимости Украины — мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги», — заявил он.Он отметил, что никаких духовных связей с Россией быть не может.«И мы дойдем до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то где-то пытается манипулировать, будут уничтожены», — подчеркнул Зеленский.Ранее, 13 июня, министр информационной политики и культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Хозяйственный суд Киева отклонил ходатайство каноничной Украинской православной церкви, которая требование ведомства Ткаченко покинуть территорию Киево-Печерской лавры.Священнослужители просили суд устранить препятствия в пользовании имуществом, доступе ко всем объектам на территории и проведении Богослужений.«Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ», — сообщил Ткаченко.До этого он заявлял, что УПЦ дали три дня, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Несмотря на ультиматум, монахи лавру не покинули.Позже в эфире телемарафона он заявил, что не исключает принудительного выселения монахов из монастыря. Отвечая на вопрос о том, будет ли применяться принудительное выселение, если УПЦ не освободит помещения лавры, глава Минкульта сказал, что «исполнительная служба должна работать после вступления в силу всех решений судов».Тем временем за вход в переданные раскольничьей «Православной церкви Украины» Успенский собор и Трапезная церковь стали брать плату. С 20 июня, как сообщил заповедник «Киево-Печерская лавра», была введена система электронных билетов. Посещение «интерьеров Успенского собора, Трапезной церкви, первого и третьего ярусов Колокольни» оценили в 100 грн. (около 225 руб. — Ред.). Билет с посещением двух храмов, храма Спаса на Берестове, а также музея миниатюр — 200 грн. (около 450 руб. — Ред.).Кроме того, экскурсии с посещением пещер в Нижней лавре, откуда пытаются выгнать православных монахов, стоят 150 грн. (около 340 руб. — Ред.) с человека.Также предлагается интерактивная экскурсия по лавре под названием «Удивительные звери и где их увидеть», а также проведение «обрядового свадебного мероприятия» за 4 тыс. грн. (около 9 тыс. руб. — Ред.).Кроме этого, у УПЦ на Украине продолжают отбирать храмы.«Те, кто силой загоняют народ в ПЦУ, вызывают раскол, разделение, слёзы, кровь, нарушение мира, а значит наносят вред государству. Мы избрали законодателей, чтобы они правили разумно, а они вышли из-под контроля народа и делают, что хотят. Они спешат наделать беды. Но мы верим: Христос нашу Церковь основал, Дух Святой управляет нашей Церковью и никакие гонения не бывают вечными. Любые гонения будут когда-нибудь остановлены, а гонители окажутся и на земном суде, и на Божьем. Просто надо немного подождать», — заявил на проповеди заявил настоятель ужгородского кафедрального Крестовоздвиженского собора УПЦ протоиерей Димитрий Сидор.При этом настоятель указал, что противники УПЦ пытаются переименовать её в «Русскую (Российскую) церковь в Украине», а также готовят законопроект о её ликвидации под предлогом, что она якобы связана с Россией.«Но у них есть большая проблема: в Украине каждый приход является юридическим лицом. А потому, если апелляцию (на решение о переименовании УПЦ. — Ред.) не примут или вступит в силу закон о снятии с регистрации нашей церкви, каждый приход будет иметь право [это обжаловать], подавать кассацию», — сказал протоиерей.Отец Димитрий заявил, что в ПЦУ готовят свои уставы для каждого прихода Украинской православной церкви, чтобы захватить их имущество. Кроме того, он напомнил, что до 1945 года православные приходы Закарпатья были в составе Сербской Церкви, и не исключил, что в случае запрещения УПЦ они будут просить СПЦ вновь принять их под свой омофор.«Но будем делать это лишь в том случае, если все возможности спасения Украинской Церкви исчерпаем», — добавил священник.Отец Димитрий подчеркнул, что православные жители Закарпатья не желают переходить в ПЦУ.Попытка вывезти цезийСотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять человек, которые пытались вывезти за рубеж килограмм радиоактивного цезия-137, сообщил Центр общественных связей спецслужбы.«Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений одного килограмма изотопа цезий-137 за $ 3,5 млн в с целью контрабандного перемещения радиоактивного вещества из Российской Федерации за рубеж для использования в ущерб российским интересам в ходе специальной военной операции», — отмечалось в пресс-релизе.Как сообщила ФСБ, банда действовала при координации гражданина Украины. Если бы цезий-137 удалось вывезти, использовать его планировалось для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации России.Против задержанных возбудили уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде.«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — рассказали в ФСБ.При этом на видео от службы представлены кадры с камер наблюдения, из которых следует, что преступники хранили радиоактивные вещества в гараже. Как только контейнер с цезием был погружен в багажник автомобиля, припаркованного у гаража, сотрудники ФСБ при силовой поддержке МВД приступили к задержанию.Радиоизотоп цезий-137 используется в гамма-дефектоскопии, инспекционно-досмотровых комплексах, измерительной технике, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств, в радиотерапии для лечения злокачественных опухолей.При этом это один из основных дозообразующих радионуклидов — продуктов деления урана и плутония. Как отмечают эксперты, цезий-137 может применяться в качестве начинки для «грязной» бомбы.

https://ukraina.ru/20230622/1047495067.html

https://ukraina.ru/20230622/1047478714.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив