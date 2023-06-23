Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнами - 23.06.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230623/1047495712.html
Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнами
Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнами - 23.06.2023 Украина.ру
Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнами
Семьдесят лет назад, 23 июня 1953 года, ушел из жизни киевлянин, российский и советский композитор, музыкальный педагог и дирижер Рейнгольд Глиэр
2023-06-23T05:44
2023-06-23T05:44
культура
эксклюзив
музыка
композитор
культура
киев
москва
война
россия
украина
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Судьба композитора во всем была дуалистична. Глиэр был единственным музыкантом, который получил и наивысшую дореволюционную награду – премию имени Глинки (ее он получил трижды) и советскую – Сталинскую премию.Глиэр родился в Киеве, в семье эмигрантов: его мать, Жозефина Корчак, была полькой, отец, мастер по изготовлению медных духовых инструментов, Мориц Глиэр – немцем, композитору удалось стать музыкантом, которого считают "своим" и в Киеве, и в Москве, и в Баку.Произведения, окрашенные национальной мелодикой и колоритом разных советских республик, появились в 1923 году, с того момента, как Глиэра пригласил в Баку Народный комиссариат просвещения Азербайджанской ССР, чтобы тот написал оперу на национальный сюжет.Опера "Шахсенем" была поставлена в 1927 году Азербайджанским театром оперы и балета, и главную партию в ней исполнила певица Шевкет Мамедова – приятельница Глиэра по Киевской академии музыки. Один из двух либреттистов оперы – писатель и драматург Джафар Джабарлы, в своем творчестве много уделял внимание раскрепощению женщин Востока, поэтому опера, основанная на национальных сказках и традициях русского ориентализма, приобрела исключительно свежее, современное, революционное значение.После Баку был Ташкент – на узбекские народные темы Глиэр написал увертюру "Ферганский праздник", оперы "Лейли и Меджнун" и "Гюльсара".Украинские темы и мелодии киевлянин Глиэр считал наиболее "своими": он написал симфоническую поэму "Заповіт" по мотивам произведения Тараса Шевченко, симфоническую картину "Запорожцы" на тему казачества, балет "Тарас Бульба" по повести Николая Гоголя.Его главное русское произведение – Третья симфония "Илья Муромец", былинная, монументальная, названная американским дирижером Леопольдом Стоковским "памятником славянской культуре, музыкой, выражающей силу русского народа".Глиэр – романтик, а интерес к национальным культурам, бесспорно одна из главных "любовей" романтического музыкального искусства. В XIX веке, когда по Европе мчалась Весна народов – в Польше, наконец, появился польский Шопен, в Чехии – Сметана, в России – Глинка, но рука об руку с национально-освободительными движениями и народными мотивами порой шел и национализм.Романтик другого времени и государства (социалистического), Глиэр, писал музыку для народов свободных, но дружных, единых. Три увертюры, основанные на русской, украинской, узбекской и азербайджанской мелодиках воплощают эти идеи: "Торжественная увертюра", увертюра "На славянские темы" и "Дружбы народов".Киев музыканта ГлиэраКиев, как мечталось Глиэру, должен был стать одним из музыкальных центров Российской империи. Получив образование в Москве, он старался обустроить музыкальную жизнь Киева по всем столичным традициям, устраивая многочисленные концерты, салоны, музыкальные вечера.Глиэр стал наставником и педагогом будущих корифеев академической музыки УССР – Льва Ревуцкого, Бориса Лятошинского, а за время его работы в консерватории, Киев посещали товарищи и музыкальные единомышленники – Глазунов, Яворский, Рахманинов, Гречанинов, Прокофьев, Гольденвейзер.Лятошинский, также лауреат Сталинской премии, позднее в своих мемуарах напишет, что Киев стал музыкальным городом исключительно благодаря Глиэру, а Ревуцкий посвятит ему свою первую симфонию.В 1914 году Глиэр отправился в музыкальный, этнографический "тур" по Украине: особенно его интересовал юг – Николаев, Елисаветград, Одесса. Именно в Одессе, руководя концертом и собирая фольклорный материал, композитор узнал о начале Первой мировой войны.Две мировые войны композитора и гражданина"Может быть, Вы не откажетесь выступить в этом полугодии в камерном собрании Музыкального общества, которое мы устраиваем в пользу раненых... Я, да и все киевские музыканты были бы очень счастливы увидеть и услышать Вас в Киеве. Я лично очень желал бы с Вами повидаться, посоветоваться, поговорить о консерваторских делах", – напишет Глиэр товарищу, русскому композитору Сергею Танееву уже в январе 1915 года, организовывая в Киеве благоторительный концерт в пользу армии.Первый из них был проведен уже в сентябре 1914, в Большом здании Купеческого собрания: композитору удалось собрать средства, необходимые санитарному отряду. Некоторые биографы считают, что в санитарном поезде, которому помогал Глиэр, мог быть другой музыкант и доброволец Первой мировой – шансонье Александр Вертинский. Впрочем, это ничем не подтвержденная информация.Услышав о войне впервые – в Одессе – Глиэр был взбешен тем, что железная дорога была перекрыта для гражданских поездов, а он не мог выехать в Киев тут же, в тот же самый день, для того, чтобы начать помощь армии.Такой же, но более плодотворной в творческом смысле была реакция Глиэра начало Великой Отечественной войны:"Трудно передать то негодование, которое охватило меня, когда я узнал о разбойничьем нападении фашистских бандитов на нашу Родину... Я, не колеблясь, по первому зову партии и правительства, встану в ряды бойцов нашей славной Красной Армии", - написал он в статье для газеты "Правда".Композитору не было суждено стать солдатом, но Союз композиторов СССР призвал его на музыкальный фронт, и там Глиэр бил врагов нещадно:"Надо начать работу над крупными сочинениями, связанными с образами, чувствами, тематикой, подсказываемыми Великой Отечественной войной... Композиторы должны создавать насыщенные духом военной героики, напоенные ненавистью к врагу симфонические и большие хоровые произведения, оперы, оратории... На нас лежит обязанность дать Родине музыку, которая поднимала бы дух, возбуждала патриотические чувства, была бы действенным оружием..."Маршевая песня "Будет Гитлеру конец" на текст Ивана Доронина стала его первым откликом на войну и сопротивление советского народа: она появилась уже 29 июня 1941, а далее были кантаты, увертюры, симфонические поэмы, песни…Луцк, Магнитогорск, "Яблочко"И все же, в мире академической музыки Глиэр известен, прежде всего, как автор первого советского по смыслу, соцреалистического балета – "Красный мак". Основанный на истории о советских моряках и рабочих балет не стал для советского зрителя экзотическим или чуждым. В 20-30-е годы его ставил едва ли не каждый советский оперный, а танец русских матросов "Яблочко" сошел со страниц авторской партитуры и стал народным.Чудным образом Глиэр (пока еще, и слава богу) не стал объектом нападок декоммунизаторов-деколонизаторов в Киеве и Луцке, где есть улицы и музыкальное училище, названное в его честь. Возможно, они о нем просто ничего не знают. В Магнитогорске и Баку также есть памятные таблички и места Рейнгольда Глиэра, а похоронен он в Москве, на Новодевичем кладбище, рядом со своими современниками и соратниками ушедшей, беспокойной эпохи талантливых и гениальных.
https://ukraina.ru/20230325/1044582850.html
https://ukraina.ru/20230426/1045452186.html
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Мария Нестерова
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эксклюзив, музыка, композитор, культура, киев, москва, война, россия, украина
Культура, Эксклюзив, музыка, композитор, культура, Киев, Москва, война, Россия, Украина

Композитор Глиэр: между Киевом и Москвой и двумя мировыми войнами

05:44 23.06.2023
 
Рейнгольд Глиэр
Рейнгольд Глиэр
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Семьдесят лет назад, 23 июня 1953 года, ушел из жизни киевлянин, российский и советский композитор, музыкальный педагог и дирижер Рейнгольд Глиэр
Судьба композитора во всем была дуалистична. Глиэр был единственным музыкантом, который получил и наивысшую дореволюционную награду – премию имени Глинки (ее он получил трижды) и советскую – Сталинскую премию.
Глиэр родился в Киеве, в семье эмигрантов: его мать, Жозефина Корчак, была полькой, отец, мастер по изготовлению медных духовых инструментов, Мориц Глиэр – немцем, композитору удалось стать музыкантом, которого считают "своим" и в Киеве, и в Москве, и в Баку.
Произведения, окрашенные национальной мелодикой и колоритом разных советских республик, появились в 1923 году, с того момента, как Глиэра пригласил в Баку Народный комиссариат просвещения Азербайджанской ССР, чтобы тот написал оперу на национальный сюжет.
25 марта, 07:27Культура
Композитор Лист был влюблен в мелодику украинских песен и княгиню с ВинничиныВ 1847 году прославленный венгерский композитор и пианист-виртуоз Ференц Лист побывал в Российской империи, на Украине, и на долгие годы влюбился в эти места.
Опера "Шахсенем" была поставлена в 1927 году Азербайджанским театром оперы и балета, и главную партию в ней исполнила певица Шевкет Мамедова – приятельница Глиэра по Киевской академии музыки. Один из двух либреттистов оперы – писатель и драматург Джафар Джабарлы, в своем творчестве много уделял внимание раскрепощению женщин Востока, поэтому опера, основанная на национальных сказках и традициях русского ориентализма, приобрела исключительно свежее, современное, революционное значение.
После Баку был Ташкент – на узбекские народные темы Глиэр написал увертюру "Ферганский праздник", оперы "Лейли и Меджнун" и "Гюльсара".
Украинские темы и мелодии киевлянин Глиэр считал наиболее "своими": он написал симфоническую поэму "Заповіт" по мотивам произведения Тараса Шевченко, симфоническую картину "Запорожцы" на тему казачества, балет "Тарас Бульба" по повести Николая Гоголя.
Его главное русское произведение – Третья симфония "Илья Муромец", былинная, монументальная, названная американским дирижером Леопольдом Стоковским "памятником славянской культуре, музыкой, выражающей силу русского народа".
Глиэр – романтик, а интерес к национальным культурам, бесспорно одна из главных "любовей" романтического музыкального искусства. В XIX веке, когда по Европе мчалась Весна народов – в Польше, наконец, появился польский Шопен, в Чехии – Сметана, в России – Глинка, но рука об руку с национально-освободительными движениями и народными мотивами порой шел и национализм.
Романтик другого времени и государства (социалистического), Глиэр, писал музыку для народов свободных, но дружных, единых. Три увертюры, основанные на русской, украинской, узбекской и азербайджанской мелодиках воплощают эти идеи: "Торжественная увертюра", увертюра "На славянские темы" и "Дружбы народов".
Опера Запорожец за Дунаем
26 апреля, 18:02История
Итальянский шарм, казацкий колорит. 160 лет опере о том, как украинцы вернулись на Родину26 апреля (14 по старому стилю) 1863 года в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре прошла премьера первой украинской ("малороссийской") оперы – с народным сюжетом, народной и мелодикой, и совершенно народными образами: "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского
Киев музыканта Глиэра
Киев, как мечталось Глиэру, должен был стать одним из музыкальных центров Российской империи. Получив образование в Москве, он старался обустроить музыкальную жизнь Киева по всем столичным традициям, устраивая многочисленные концерты, салоны, музыкальные вечера.
Глиэр стал наставником и педагогом будущих корифеев академической музыки УССР – Льва Ревуцкого, Бориса Лятошинского, а за время его работы в консерватории, Киев посещали товарищи и музыкальные единомышленники – Глазунов, Яворский, Рахманинов, Гречанинов, Прокофьев, Гольденвейзер.
Лятошинский, также лауреат Сталинской премии, позднее в своих мемуарах напишет, что Киев стал музыкальным городом исключительно благодаря Глиэру, а Ревуцкий посвятит ему свою первую симфонию.
В 1914 году Глиэр отправился в музыкальный, этнографический "тур" по Украине: особенно его интересовал юг – Николаев, Елисаветград, Одесса. Именно в Одессе, руководя концертом и собирая фольклорный материал, композитор узнал о начале Первой мировой войны.
Две мировые войны композитора и гражданина
"Может быть, Вы не откажетесь выступить в этом полугодии в камерном собрании Музыкального общества, которое мы устраиваем в пользу раненых... Я, да и все киевские музыканты были бы очень счастливы увидеть и услышать Вас в Киеве. Я лично очень желал бы с Вами повидаться, посоветоваться, поговорить о консерваторских делах", – напишет Глиэр товарищу, русскому композитору Сергею Танееву уже в январе 1915 года, организовывая в Киеве благоторительный концерт в пользу армии.
Первый из них был проведен уже в сентябре 1914, в Большом здании Купеческого собрания: композитору удалось собрать средства, необходимые санитарному отряду. Некоторые биографы считают, что в санитарном поезде, которому помогал Глиэр, мог быть другой музыкант и доброволец Первой мировой – шансонье Александр Вертинский. Впрочем, это ничем не подтвержденная информация.
Андрей Разумовский - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 01:00
День в истории. 23 сентября: умер сын последнего гетмана Малороссии, которому завидовал Казанова и посвящал симфонии Бетховен185 лет назад, 23 сентября 1836 года, скончался светлейший князь, действительный тайный советник первого класса Андрей Кириллович Разумовский. Великий русский дипломат, он так и остался непревзойденным идеалом для послов и Джомолунгмой на фоне всяких дещиц, климкиных и прочих кулеб.
Услышав о войне впервые – в Одессе – Глиэр был взбешен тем, что железная дорога была перекрыта для гражданских поездов, а он не мог выехать в Киев тут же, в тот же самый день, для того, чтобы начать помощь армии.
Такой же, но более плодотворной в творческом смысле была реакция Глиэра начало Великой Отечественной войны:
"Трудно передать то негодование, которое охватило меня, когда я узнал о разбойничьем нападении фашистских бандитов на нашу Родину... Я, не колеблясь, по первому зову партии и правительства, встану в ряды бойцов нашей славной Красной Армии", - написал он в статье для газеты "Правда".
Композитору не было суждено стать солдатом, но Союз композиторов СССР призвал его на музыкальный фронт, и там Глиэр бил врагов нещадно:
"Надо начать работу над крупными сочинениями, связанными с образами, чувствами, тематикой, подсказываемыми Великой Отечественной войной... Композиторы должны создавать насыщенные духом военной героики, напоенные ненавистью к врагу симфонические и большие хоровые произведения, оперы, оратории... На нас лежит обязанность дать Родине музыку, которая поднимала бы дух, возбуждала патриотические чувства, была бы действенным оружием..."
Маршевая песня "Будет Гитлеру конец" на текст Ивана Доронина стала его первым откликом на войну и сопротивление советского народа: она появилась уже 29 июня 1941, а далее были кантаты, увертюры, симфонические поэмы, песни…
Луцк, Магнитогорск, "Яблочко"
И все же, в мире академической музыки Глиэр известен, прежде всего, как автор первого советского по смыслу, соцреалистического балета – "Красный мак". Основанный на истории о советских моряках и рабочих балет не стал для советского зрителя экзотическим или чуждым. В 20-30-е годы его ставил едва ли не каждый советский оперный, а танец русских матросов "Яблочко" сошел со страниц авторской партитуры и стал народным.
Чудным образом Глиэр (пока еще, и слава богу) не стал объектом нападок декоммунизаторов-деколонизаторов в Киеве и Луцке, где есть улицы и музыкальное училище, названное в его честь. Возможно, они о нем просто ничего не знают. В Магнитогорске и Баку также есть памятные таблички и места Рейнгольда Глиэра, а похоронен он в Москве, на Новодевичем кладбище, рядом со своими современниками и соратниками ушедшей, беспокойной эпохи талантливых и гениальных.
Рахманинов Держинская - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля, 14:19Культура
"Самый русский" композитор Рахманинов и судьбы других великих эмигрантовПервого апреля 2023 года свой 150-ти летний юбилей отмечает русский композитор Сергей Рахманинов, большую часть своей жизни проживший во Франции и США
 
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