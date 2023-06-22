https://ukraina.ru/20230622/1047470759.html

Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"

Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира" - 22.06.2023 Украина.ру

Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств присоединиться к реализации его "формулы мира". Об этом он сообщил 22 июня в видео, опубликованном в его телеграм-канале

2023-06-22T11:00

2023-06-22T11:00

2023-06-22T11:00

"формула мира"

новости

владимир зеленский

государство

организация

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"Пригласил Организацию американских государств работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира по реализации "формулы мира". Пригласил принять участие в подготовке Глобального саммита мира", - заявил Зеленский.Он отметил, что необходимо сформировать "глобальное сообщество", чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.Организация американских государств объединяет 35 стран и занимается вопросами социального, экономического развития и безопасности в Западном полушарии.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html

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"формула мира", новости, владимир зеленский, государство, организация