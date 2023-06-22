Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира" - 22.06.2023 Украина.ру
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Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира" - 22.06.2023 Украина.ру
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств присоединиться к реализации его "формулы мира". Об этом он сообщил 22 июня в видео, опубликованном в его телеграм-канале
2023-06-22T11:00
2023-06-22T11:00
"формула мира"
новости
владимир зеленский
государство
организация
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"Пригласил Организацию американских государств работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира по реализации "формулы мира". Пригласил принять участие в подготовке Глобального саммита мира", - заявил Зеленский.Он отметил, что необходимо сформировать "глобальное сообщество", чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.Организация американских государств объединяет 35 стран и занимается вопросами социального, экономического развития и безопасности в Западном полушарии.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html
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452
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"формула мира", новости, владимир зеленский, государство, организация
"формула мира", Новости, Владимир Зеленский, государство, организация

Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"

11:00 22.06.2023
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств присоединиться к реализации его "формулы мира". Об этом он сообщил 22 июня в видео, опубликованном в его телеграм-канале
"Пригласил Организацию американских государств работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира по реализации "формулы мира". Пригласил принять участие в подготовке Глобального саммита мира", - заявил Зеленский.
Он отметил, что необходимо сформировать "глобальное сообщество", чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.
Организация американских государств объединяет 35 стран и занимается вопросами социального, экономического развития и безопасности в Западном полушарии.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Президенты РФ и Белоруссии В. Путин и А. Лукашенко посетили Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 10:53
"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для УкраиныВ любой войне противоборствующие стороны только свою победу хотят видеть главным условием послевоенного мира. Спецвоенная операция (СВО) России по приведению Украины в адекватное состояние — не исключение.
 
"формула мира"НовостиВладимир Зеленскийгосударствоорганизация
 
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Заголовок открываемого материала
11:00Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
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