https://ukraina.ru/20230622/1047470759.html
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира" - 22.06.2023 Украина.ру
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств присоединиться к реализации его "формулы мира". Об этом он сообщил 22 июня в видео, опубликованном в его телеграм-канале
2023-06-22T11:00
2023-06-22T11:00
2023-06-22T11:00
"формула мира"
новости
владимир зеленский
государство
организация
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"Пригласил Организацию американских государств работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира по реализации "формулы мира". Пригласил принять участие в подготовке Глобального саммита мира", - заявил Зеленский.Он отметил, что необходимо сформировать "глобальное сообщество", чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.Организация американских государств объединяет 35 стран и занимается вопросами социального, экономического развития и безопасности в Западном полушарии.Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20230614/1047199442.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"формула мира", новости, владимир зеленский, государство, организация
Зеленский обратился к Организации американских стран по поводу "формулы мира"
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Организацию американских государств присоединиться к реализации его "формулы мира". Об этом он сообщил 22 июня в видео, опубликованном в его телеграм-канале
"Пригласил Организацию американских государств работать вместе с нами и всеми свободными нациями мира по реализации "формулы мира". Пригласил принять участие в подготовке Глобального саммита мира", - заявил Зеленский.
Он отметил, что необходимо сформировать "глобальное сообщество", чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу.
Организация американских государств объединяет 35 стран и занимается вопросами социального, экономического развития и безопасности в Западном полушарии.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.