https://ukraina.ru/20230622/1047456145.html

Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах

Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах - 22.06.2023 Украина.ру

Украина, Россия и Китай. США проигрывают на всех фронтах

Вслед за спадом интереса к безрезультативному визиту в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, последовало заявление президента Джо Байдена о "диктаторе Си", что можно расценивать не только как провал вашингтонской дипломатии, но и постепенный крах англосаксонской гегемонии

2023-06-22T13:05

2023-06-22T13:05

2023-06-22T13:05

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Начать стоит с заявления Байдена. По сообщениям агентства Рейтерс, президент США, выступая на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии, заявил, что "Си Цзиньпин действительно мог и не знать о местонахождении сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве китайского аэростата и о том, что шар отклонился от курса", а после добавил, что "не знать о подобном - большой позор для диктаторов". Была ли это очередная политическая провокация Вашингтона, или всё-таки Джо иногда-таки пытается взять инициативу в свои руки, мы вряд ли точно узнаем. Не подлежит сомнению лишь то, что на выстраивании отношений между Пекином и Вашингтоном при Байдене можно поставить крест. Что незамедлительно подтвердил МИД КНР.В этой истории явно прослеживается тенденция поражений всей американской внешней политики не только на китайском направлении, но и по всему миру. Об этом же рассуждает автор блога, лауреат премии за независимую журналистику "Алабамская луна". По мнению автора, налицо показатели того, что США осознают своё поражение в войне против России и Китая. "Столкнувшись с реальностью, - пишет "Алабамская луна", – в эти дни администрация Байдена расписалась в поражение в двух из своих самых отвратительных и грезящих внешнеполитических игр. Украинское контрнаступление провалилось, их армия терпит поражения на поле боя. "Контрнаступление обученных в НАТО" украинских бригад не принесло реального успеха ни на одном фронте. Огромные потери в живой силе и материальных ресурсах делают невозможным перехват инициативы".Автор блога уверен, что США планировали принять Украину в натовские ряды лишь для того, чтобы разместить войска под боком у Москвы, чтобы любое движение российской армии могло подвергаться угрозе неминуемого уничтожения. Но спустя 20 с лишним лет США приходится отступать от своих амбициозных планов. И, по мнению автора, в заявлениях и действиях Байдена есть все признаки поражения.Например, в прошлую субботу Байден заявил, что не будет содействовать облегчению процесса вступления Украины в НАТО, добавив, что страна, находящаяся в войне с Россией, должна соответствовать требованиям устава организации. "Я думаю, что они сделали все, что касается координации сил, но есть вопрос к безопасности их системы. Является ли она не коррумпированной? Отвечает ли она всем стандартам, как любая другая страна в НАТО?" - задал вопросы президент США. Как сообщалось ранее, Белый дом уже выразил готовность снять барьеры для вступления Украины в НАТО, имея в виду требование проведения военных и демократических реформ в странах, желающих вступить в альянс. Всё это похоже на дежавю: Байден словно попал на саммит НАТО 2008 года в Бухаресте, когда Украине было предложено вступление в альянс через так называемый план действий (ПДЧ). Кстати, и к вступлению Украины в ЕС имеется масса вопросов: Киев пока выполнил два из семи необходимых условий для начала формальных переговоров о вступлении в семью "цивилизованных европейских государств". Другими словами, в заявлениях Байдена не было ничего нового. Как указывает автор блога, со ссылкой на официальное анонимное лицо из ЕС, коррупционная составляющая киевского режима вызывает в Брюсселе большую озабоченность. Поэтому надежды возлагались на успешное контрнаступление, способное как-то изменить Украину. В итоге же "контрнаступ" оказался ничем иным, как материальной и политической ловушкой для США, ЕС и НАТО.Второе поражение замаячило на горизонте по окончании поездки Блинкена в Пекин."США не поддержат отделение Тайваня от Китая", - пришлось заявить госсекретарю США после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда ему, что называется, пришлось переобуваться в воздухе, хотя новые ботинки он заготовил ещё в прошлом месяце, когда на сайте Госдепа США обновилась информация о Тайване, куда пришлось вернуть строку о не поддержке формальной независимости острова, и упомянуть о позиции Китая по данному вопросу."Мы против каких-либо односторонних изменений статус-кво любой из сторон, мы не поддерживаем независимость Тайваня, и мы ожидаем, что разногласия будут решаться мирным путем", - гласит документ, выложенный на сайте Госдепа. Стоит отметить, что изменение в позиции Блинкена произошло сразу же после короткой встречи с Си и другими членами высшего китайского руководства. Как видно из опубликованных материалов, в Пекине Блинкена призывали не проецировать на Китай домыслы о том, что став сильным, он обязательно будет идти по пути мировой гегемонии, а вернуться к объективной и рациональной политике в отношении народной республики. Китайское руководство также потребовало от США прекращения антикитайской риторики, незаконных односторонних санкции, подавления развития научно-технического прогресса и невмешательства во внутренние дела Китая.Все это говорит о том, что США и их западные союзники сталкиваются с реальными результатами своих внешнеполитических амбиций и несостоятельности их курса в отношении России и Китая. Они осознают, но не признают, что их попытки установить контроль или влияние на эти две страны потерпели неудачу.По мнению американского блогера и журналиста, политическому истеблишменту США понадобится какое-то время для осознания поражения, нанесённого им Россией и Китаем. Двойное поражение США означает конец мироустройства по доктрине Вольфовица, провозглашающей статус США как единственной оставшейся в мире сверхдержавы после распада Советского Союза в конце холодной войны. А пока Вашингтон всеми силами готовится к замораживанию конфликта подобно тому, как это было сделано на 38 параллели Корейского полуострова. Варианты, обсуждаемые в администрации Байдена по долгосрочному "замораживанию", включают определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно должны быть официальными границами. Обсуждения, хотя и предварительные, уже проходили в различных агентствах США и в Белом доме. "Но Россия не позволит этому произойти. Украинская армия будет разгромлена без остатка, и Россия вернет те части Украины, которые веками были русскими, прежде чем при Советской власти они были отнесены к УССР. И тогда остаток нейтральной Украины, отрезанной от моря и природных ресурсов востока, будет передан России, который она будет готова принять," - пишет блогер.В этой ситуации республиканцы, конечно, громко обвинят Байдена, хотя они так же виноваты в переоценке своих возможностей, как и другая сторона. Вполне возможно, что Байдену придется пожертвовать Блинкеном как пешкой, виновной в проигрыше. В любом случае, убежден блогер "Луна Алабамы", это уже не поможет Байдену быть переизбраться на второй срок. Первоочередной задачей Белого дома является предотвращение зарождения нового конкурента на территории бывшего СССР или где-либо еще, который представлял бы угрозу, сопоставимую с той, которую ранее представлял Советский Союз. Это является доминирующим фактором, лежащим в основе новой региональной стратегии Вашингтона. США стремятся предотвратить какую бы то ни было враждебную силу от доминирования в регионе. Но конец этой политики уже очевиден.

https://ukraina.ru/20230621/1047439536.html

https://ukraina.ru/20230622/1047454746.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

кнр (китай), сша, энтони блинкен, нато, мид кнр, ссср, россия, зарубежье