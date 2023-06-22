https://ukraina.ru/20230622/1047449388.html
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией - 22.06.2023 Украина.ру
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией
США и Запад сегодня не в состоянии выставить против России на поле боя нечто лучшее, чем украинскую армию. Дело и в ресурсах, и в том, что это другая цивилизация. Общество на Западе действительно не готово к большой войне. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T05:15
2023-06-22T05:15
2023-06-22T05:15
новости
россия
запад
польша
всу
германия
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_948056286a82f781fc9d305559e7f58a.jpg
Есть еще вопрос техники. Российская техника рассчитана на большую сухопутную войну. Она спокойно может работать на территории от Сайгона до Норвегии. Наше оружие простое, надежное и ремонтопригодное. И мы воюем нашим оружием, в отличие от Украины, отметил Суздальцев.Если говорить о прогнозе СВО, то Россия превосходит ВСУ на суше, на море и в воздухе, поэтому в сценарном варианте активные боевые действия к осени должны завершиться, а потом возможно политическое урегулирование конфликта на уровне Вашингтон – Москва без какого-либо участия Киева, добавил он.Мы должны как-то договариваться. Но это будут договоренности уже глобального порядка. Это реальный передел мира, выстраивание другой системы международных отношений. Потому что старая система уже не работает, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043349398_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_5853cf337b174d6462db2a60a33ff508.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, польша, всу, германия, нато, сша
Новости, Россия, Запад, Польша, ВСУ, Германия, НАТО, США
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией
США и Запад сегодня не в состоянии выставить против России на поле боя нечто лучшее, чем украинскую армию. Дело и в ресурсах, и в том, что это другая цивилизация. Общество на Западе действительно не готово к большой войне. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
"Я не знаю, насколько боеспособными будут голландцы, датчане или бельгийцы. Это даже не польская армия, которая будет воевать. И это не немцы, которые научатся воевать заново", - рассуждает эксперт.
Есть еще вопрос техники. Российская техника рассчитана на большую сухопутную войну. Она спокойно может работать на территории от Сайгона до Норвегии. Наше оружие простое, надежное и ремонтопригодное. И мы воюем нашим оружием, в отличие от Украины, отметил Суздальцев.
Если говорить о прогнозе СВО, то Россия превосходит ВСУ на суше, на море и в воздухе, поэтому в сценарном варианте активные боевые действия к осени должны завершиться, а потом возможно политическое урегулирование конфликта на уровне Вашингтон – Москва без какого-либо участия Киева, добавил он.
Мы должны как-то договариваться. Но это будут договоренности уже глобального порядка. Это реальный передел мира, выстраивание другой системы международных отношений. Потому что старая система уже не работает, заключил собеседник издания.