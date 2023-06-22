https://ukraina.ru/20230622/1047449388.html

Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией

Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией - 22.06.2023 Украина.ру

Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией

США и Запад сегодня не в состоянии выставить против России на поле боя нечто лучшее, чем украинскую армию. Дело и в ресурсах, и в том, что это другая цивилизация. Общество на Западе действительно не готово к большой войне. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T05:15

2023-06-22T05:15

2023-06-22T05:15

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Есть еще вопрос техники. Российская техника рассчитана на большую сухопутную войну. Она спокойно может работать на территории от Сайгона до Норвегии. Наше оружие простое, надежное и ремонтопригодное. И мы воюем нашим оружием, в отличие от Украины, отметил Суздальцев.Если говорить о прогнозе СВО, то Россия превосходит ВСУ на суше, на море и в воздухе, поэтому в сценарном варианте активные боевые действия к осени должны завершиться, а потом возможно политическое урегулирование конфликта на уровне Вашингтон – Москва без какого-либо участия Киева, добавил он.Мы должны как-то договариваться. Но это будут договоренности уже глобального порядка. Это реальный передел мира, выстраивание другой системы международных отношений. Потому что старая система уже не работает, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, польша, всу, германия, нато, сша