Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией - 22.06.2023 Украина.ру
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Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией - 22.06.2023 Украина.ру
Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией
США и Запад сегодня не в состоянии выставить против России на поле боя нечто лучшее, чем украинскую армию. Дело и в ресурсах, и в том, что это другая цивилизация. Общество на Западе действительно не готово к большой войне. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T05:15
2023-06-22T05:15
новости
россия
запад
польша
всу
германия
нато
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Есть еще вопрос техники. Российская техника рассчитана на большую сухопутную войну. Она спокойно может работать на территории от Сайгона до Норвегии. Наше оружие простое, надежное и ремонтопригодное. И мы воюем нашим оружием, в отличие от Украины, отметил Суздальцев.Если говорить о прогнозе СВО, то Россия превосходит ВСУ на суше, на море и в воздухе, поэтому в сценарном варианте активные боевые действия к осени должны завершиться, а потом возможно политическое урегулирование конфликта на уровне Вашингтон – Москва без какого-либо участия Киева, добавил он.Мы должны как-то договариваться. Но это будут договоренности уже глобального порядка. Это реальный передел мира, выстраивание другой системы международных отношений. Потому что старая система уже не работает, заключил собеседник издания.
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новости, россия, запад, польша, всу, германия, нато, сша
Новости, Россия, Запад, Польша, ВСУ, Германия, НАТО, США

Не Прибалтика и не США. Суздальцев о том, какая страна кроме Польши еще может начать войну с Россией

05:15 22.06.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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США и Запад сегодня не в состоянии выставить против России на поле боя нечто лучшее, чем украинскую армию. Дело и в ресурсах, и в том, что это другая цивилизация. Общество на Западе действительно не готово к большой войне. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
"Я не знаю, насколько боеспособными будут голландцы, датчане или бельгийцы. Это даже не польская армия, которая будет воевать. И это не немцы, которые научатся воевать заново", - рассуждает эксперт.
Есть еще вопрос техники. Российская техника рассчитана на большую сухопутную войну. Она спокойно может работать на территории от Сайгона до Норвегии. Наше оружие простое, надежное и ремонтопригодное. И мы воюем нашим оружием, в отличие от Украины, отметил Суздальцев.
Если говорить о прогнозе СВО, то Россия превосходит ВСУ на суше, на море и в воздухе, поэтому в сценарном варианте активные боевые действия к осени должны завершиться, а потом возможно политическое урегулирование конфликта на уровне Вашингтон – Москва без какого-либо участия Киева, добавил он.
Мы должны как-то договариваться. Но это будут договоренности уже глобального порядка. Это реальный передел мира, выстраивание другой системы международных отношений. Потому что старая система уже не работает, заключил собеседник издания.
 
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