https://ukraina.ru/20230621/1047429483.html

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой - 21.06.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой

Житель Хабаровского края переводил деньги на нужды ВСУ, используя криптовалюту, возбуждено дело о госизмене, заявили в ФСБ РФ, сообщили журналисты РИА Новости 21 июня

2023-06-21T10:40

2023-06-21T10:40

2023-06-21T10:40

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Житель Советско-Гаванского района Хабаровского края задержан по уголовному делу о госизмене. Он перевёл в иностранный фонд криптовалюту для покупки беспилотников, тепловизоров и боеприпасов для ВСУ.Федеральная служба безопасности установила, что задержанный житель Хабаровского края переводил деньги с помощью криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на Украине.Деньги поступали на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизорных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

https://ukraina.ru/20230512/1046166372.html

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новости, фсб, госизмена, хабаровский край, всу, беспилотники, криптовалюта, россия, украина