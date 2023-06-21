ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
Житель Хабаровского края переводил деньги на нужды ВСУ, используя криптовалюту, возбуждено дело о госизмене, заявили в ФСБ РФ, сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
Житель Советско-Гаванского района Хабаровского края задержан по уголовному делу о госизмене. Он перевёл в иностранный фонд криптовалюту для покупки беспилотников, тепловизоров и боеприпасов для ВСУ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности РФ", - говорится в релизе.
Федеральная служба безопасности установила, что задержанный житель Хабаровского края переводил деньги с помощью криптовалютных инструментов через третьих лиц, проживающих на Украине.
Деньги поступали на счёт иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизорных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.
Возбуждено уголовное дело о государственной измене.